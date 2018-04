Microsoft tlačí na HTC: Přidejte Windows Phone do androidích modelů

Podle informací agentury Bloomberg HTC momentálně neplánuje uvést žádný nový model s operačním systémem Windows Phone. Microsoft se ovšem podle stejného zdroje snaží firmu přesvědčit, aby jeho systém používala i nadále. A to velmi netradičním způsobem.

Microsoft totiž navrhuje, aby HTC dávalo Windows Phone do svých stávajících modelů po bok Androidu. Uživatel by si jednoduše při startu telefonu mohl vybrat, který operační systém chce používat. Redmondský gigant za to údajně HTC slibuje výrazné snížení, nebo úplné zrušení licenčních poplatků za jeho systém.

Na první pohled vcelku bláznivý nápad může docela dávat smysl pro obě firmy.

HTC se totiž v poslední době potácí v potížích a ani první modely s Windows Phone 8, ani nové špičkové androidí typy One zatím nepřinesly obrat k lepšímu. Firmě se příliš nedaří odlišit od konkurence, která je při výrobě svých smartphonů flexibilnější a má daleko větší marketingovou sílu. Tím, že by HTC dávalo do svých modelů rovnou dva operační systémy namísto jednoho, by se firma jistě od konkurence velmi odlišila a mohlo by jí to přivést zpět ztracené fanoušky.

I pro Microsoft by byla situace výhodná. Windows Phone se totiž prosazují pomalu i proto, že se uživatelé trochu bojí systém vyzkoušet. Krátké osahání v obchodě totiž k rozhodnutí opustit stávající systém vést nemusí, zákazníci často zůstanou u toho, co dobře znají a čemu důvěřují, tedy u Androidu. Možnost si vlastně nezávazně vyzkoušet mobilní Windows ve vlastním telefonu dlouhodobě a případně na ně úplně přejít by tak mohla být pro Microsoft lákavá strategie.

Těžko pochopitelně předpokládat, že by takové řešení přineslo masový úprk uživatelů Androidu směrem k Windows Phone. Pro Microsoft se však každý nový zákazník počítá a mobilní Windows schované v každém HTC by byly cestou k velkému zviditelnění. Majitelé telefonů by se mohli ostatním chlubit, jak mají na výběr, jejich známí by si mohli rozdíly mezi systémy důkladně prohlédnout. A osobní zkušenost, ještě zprostředkovaná kamarádem, to je ten úplně nejlepší marketing, jaký snad vůbec existuje.

Proto Microsoft jistě rád oželí licenční poplatky za systém. Ostatně, díky licencím patentů stejně vydělává i na každém androidím HTC.

Návrh na instalaci dvou operačních systémů podal Microsoft vedení HTC údajně v září. Podle agentury Bloomberg teď obě strany pracují na nalezení technického řešení, které by použití obou systémů umožňovalo. Zatím tedy ještě není vůbec jasné, zda se nakonec návrh v praxi opravdu uskuteční.