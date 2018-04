Microsoft poprvé žaluje přímo Google. Kvůli mapám a paličaté Motorole

Už letos v dubnu žaloval Microsoft u německého soudu v Mnichově Motorolu kvůli porušování jeho patentu na zobrazování dat z různých podkladů v mapových aplikacích. A nyní přišla na tento spor řada u soudu.

Patent EP0845124 popisuje způsob, kterým například mapová aplikace získává data z různých zdrojů a následně je uživateli zobrazuje v přehledné a srozumitelné formě. Patent hovoří o tom, že například samotné mapové podklady mohou pocházet z jednoho zdroje, zatímco třeba informace o bodech zájmu a další vrstvy pochází z jiných databází. Podle právníků Microsoftu přesně takto fungují i Google Maps.

U prvního slyšení, které proběhlo 11. října, došlo k velkému překvapení. Právníci Microsoftu totiž oznámili, že na lavici obžalovaných vedle Motoroly posadí i Google. Podle právníka Floriana Müllera, provozujícího blog Fosspatents, došlo k tomuto překvapivému kroku kvůli tomu, jak funguje německé patentové právo. Zatímco třeba v USA zjišťuje, zda k porušování patentu dochází (a soud pro to po obou stranách žádá důkazy), v Německu tomu tak není.

Žalovaná strana se pouze brání a je na žalobci, aby prokázal vinu. Aby se mu to podařilo, musí předložit patřičné důkazy sám a také musí předvolat vhodné svědky. Jenže Microsoft v tomto případě zřejmě netuší, které pracovníky Googlu by si mohl k potvrzení svých domněnek k soudu předvolat. Proto se právníci rozhodli mezi žalované zařadit i firmu jako takovou, pak se situace trochu mění. Google totiž bude muset připustit nebo výslovně popřít obvinění Microsoftu, což právníkům redmondské firmy ulehčuje situaci.

Pokud totiž Google obvinění popře (nic jiného asi nelze předpokládat), ale Microsoftu se podaří například na konkrétních ukázkách fungování map v telefonech Motorola dokázat, že k porušování patentu dochází, bude Google za lháře. Aby za něj nebyl, bude naopak muset vyvracet argumenty Microsoftu.

Důvod, proč Microsoft takto výrazně u soudu přitvrdil, je jednoduchý. Firma chce co nejrychleji donutit Motorolu k licencování patentů. Motorola je totiž jediný velký výrobce androidích smarpthonů, který neplatí Microsoftu licenční poplatky.

Samostatná Motorola by nejspíš už licenci měla, jenže ve vlastnictví Googlu musí firma poslouchat svého majitele. A internetový gigant rozhodně nechce, aby jeho filiálka platila za patenty konkurenci. Tím by totiž firma přiznala dlouho popírané plagiátorství, což by jí mohlo přitížit i v jiných sporech.

Zobrazování vrstev dat v Google Maps je trnem v oku Microsoftu

Spor v Německu tak může mít dalekosáhlé důsledky. Pokud Microsoft uspěje, může u našich západních sousedů dojít k celkovému zákazu fungování Google Maps. Patent Microsoftu se totiž neomezuje jen na Android, mapy fungují stejně napříč různými platformami, včetně webu (právě web zmiňuje patent z roku 1995 především).

Navíc se může celý spor přenést i do Spojených států, kde je Microsoft držitelem obdobného patentu US 6,240,360. Stačí, když v současném německém sporu obhájci Motoroly odmítnou přidat Google mezi obžalované. Pak bude Microsoft nucen podat stížnost na Google ve Spojených státech a celý německý proces se tím zdrží. Pokud Motorola připustí "přisednutí" Googlu na lavici obžalovaných, pak bude tento již nyní důležitý spor pokračovat 7. března 2013.