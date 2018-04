V Microsoftu plánují dovolenou. Pojedou do Prahy

Bahamy, Kanárské ostrovy, Havaj, Kuba anebo Paříž, Barcelona či Londýn? Takové problémy ohledně výběru dovolené v Microsoftu evidentně nemají. Podle fotografií zveřejněných na webu společnosti mají totiž o cílové destinaci jasno. Zmíněné lokality vyhledávané i českými turisty jsou patrně již nezajímavé. Tedy minimálně na základě fotografií Lumií 950 a 950 XL, které doprovázejí představení funkce Continuum. Díky ní se nové lumie po připojení k dokovací stanici napojené na monitor promění v plnohodnotný počítač (více zde).

Na Microsoftem zvolených fotografiích je totiž zachycen monitor s rozplánovanou cestou po Evropě. Pro našince pak není problém rozpoznat lokalitu na fotografii. A to i bez nutnosti hledání lupy potřebné k rozluštění drobného písma. Fotografie na monitoru totiž zachycuje část Karlova mostu v pozadí s Pražským hradem. Cestovní plán zahrnuje celkem čtyři dny v matce měst, a to před následným přesunem do italského Milána.

Praha je v kurzu od Číny až po Ameriku

Microsoft přitom není jedinou a možná ani poslední společností, která si v poslední době naše hlavní město oblíbila. Praha je zajímavou destinací zejména pro asijské turisty. A tohoto faktu využívají i tamní mobilní výrobci. Jako prozatím poslední v řadě použil motiv Prahy k propagaci novinky tchajwanský Huawei. Ten na stránce věnované špičkovému phabletu Mate S představenému v září na berlínském veletrhu IFA (více zde) využil k demonstraci kvalit 5,5" displeje fotografii pořízenou z Letenských sadů.

V této souvislosti nelze nevzpomenout čínské ZTE, které začátkem letních prázdnin představilo nejnovější mobil. Ten si světovou premiéru odbyl netradičně v Praze. A nešlo o žádnou náhodu. Novinka luxusní značky Nubia náležící společnosti ZTE se totiž jmenuje My Prague. Nejde přitom o model určený výhradně pro český trh, bude dostupný celosvětově. Jde o první smartphone společnosti pojmenovaný po nějakém městě. Praha byla zvolena vzhledem k faktu, že v Číně má pověst města kultury (více o Nubii My Prague se dočtete v dřívějším článku).



Připomeňme, že zmíněná nubia je v pořadí druhým smartphonem, v jehož názvu bylo zmíněno hlavní město České republiky. Interně bylo názvem Prague označeno i první blackberry s operačním systémem Android. Využití názvů světových měst není u kanadského BlackBerry nikterak výjimečné. Další vyvíjené modely měly označení Oslo či Venice, do pojmenování finálních produktů se však města již nedostanou.

VIDEO: Nový mobil od HTC propagují Japonky v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A nejen názvosloví či fotografie zachycující krásy našeho hlavního města jsou v kurzu. Čínská společnost HTC totiž kromě pořízení reklamních fotografií pořídila v Praze i reklamní spot. Japonská dívčí kapela v něm představovala tehdejší špičkový smartphone Butterfly 2.

A vzpomenete si ještě na reklamu společnosti Sony z roku 2012? Děj reklamního spotu na Xperii T se odehrával v Praze na Vltavě, v tunelu pro pěší pod vrchem Vítkov či na Budějovické. Smyšlená prodejna mobilů pak byla situována do Zlatnické ulice číslo 12.



Malebná pražská zákoutí se středověkou atmosférou jsou zjevně velmi atraktivní i pro mobilní výrobce. Lze tedy předpokládat, že v souvislosti s nimi neslyšíme o Praze jistě naposledy. Důkazem toho je právě Microsoft.

Praha si zahrála i v reklamě na Sony Xperia T: