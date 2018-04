Microsoft dává k nejlepší Lumii 950 druhou zdarma. Proč to dělá?

Je zcela neobvyklé, aby výrobce ke svému topmodelu dával druhý zdarma. Navíc k modelu, který se prodává necelý půl rok, takže je to stále v podstatě novinka.

Akce platí do 1. května a pouze v americkém internetovém obchodu Microsoftu. Za Lumii 950 XL v ceně 649 dolarů (asi 15 500 korun) přidá zcela zdarma Lumii 950 v ceně 549 dolarů (asi 13 000 korun). K ceně je pak nutné připočíst místní daň, jak je v USA obvyklé. Jeden telefon tak v akci vyjde na výborných 325 dolarů, tedy asi 7 800 korun. Což je bezkonkurenční cena za jeden z nejlépe vybavených smartphonů na trhu.

V Česku nabízí k Lumii 950 zdarma druhý smartphone distributor Setos. Ale není to stejně drahý topmodel, k Lumii 950 přidává laciný model 550 v ceně 2 990 korun.

Že výrobci pro povzbuzení prodejů přidávají k telefonu různé dárečky, není neobvyklé. Třeba Samsung při předprodeji letošního topmodelu S7 přidával zdarma brýle pro virtuální realitu Gear VR, nyní přidává brýle zdarma k loňskému modelu S6. Nebo Huawei přidává v předobjednávkách k novému modelu P9 zdarma chytrý náramek. Ale aby některý z výrobců dával k jednomu špičkovému telefonu druhý v podstatě stejně vybavený zadarmo, to nepamatujeme.

Test Lumia 950 a 950 XL Pokus Microsoftu o supermobil vychází jen napůl.

Je otázkou, proč to Microsoft dělá. Prodeje Lumií výrazně klesají. Za letošní první čtvrtletí prodal celosvětově jen 2,3 milionu Lumií, loni ve stejném období to bylo 8,6 milionu kusů Lumií. Propad je to dramatický, a tak je možné, že Microsoft za každou cenu potřebuje prodeje nastartovat. Ale proč by to dělal u nejdražšího modelu, to je otázkou. Pro zvýšení prodejů by asi stačilo podobně zdarma přibalovat výrazně levnější modely k levnějším Lumiím.

Pravděpodobnější se zdají následující možnosti. Microsoftu o čísla nejde a potřebuje dostat své přístroje mezi zákazníky. I proto je americká akce uváděna jakoby pro studenty a jejich rodiče, ač v praxi žádné omezení nemá. A nebo Microsoft prostě čistí sklady a s Lumiemi už nechce mít nic společného. Tomu by odpovídala strategie, že Lumie končí a příští rok je nahradí Surface Phone.

Tak jako tak, zákazníci v USA mají aktuálně výjimečnou možnost získat dva výborně vybavené přístroje za cenu jednoho. Akci mohou využít i zájemci ze zahraničí, ale využití některé ze zasilatelských společností a zaplacení daně výhodnost akce sníží. Dodejme, že v Česku Microsoft model 950 XL prodává za 18 500 korun, model 950 pak stojí 16 000 korun.