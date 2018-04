Jak udělá Microsoft ze smartphonu počítač? Podívejte se, jak to funguje

Jedním z hlavních taháků nového systému Windows 10 Mobile pro smartphony je možnost udělat z chytrého telefonu počítač pomocí funkce Continuum. Tedy téměř běžný počítač. Sám Microsoft to nazývá PC-like experience. Klasické PC s architekturou x86 ovšem ze smartphonu neuděláte.

Pro zprovoznění funkce Continuum u podporovaného smartphonu od Microsoftu s novými Windows je potřeba příslušenství Microsoft Display Dock HD-500 (další výrobci mají vlastní krabičky). Obejít se lze i bez docku, připojit se lze i bezdrátově přes Bluetooth (periférie) nebo Miracast (monitor).

Dock HD-500 není součástí balení ani těch nejlepších nedávno představených Lumií 950 a 950 XL. Separátně dodávané příslušenství už mají někteří čeští prodejci zalistované s cenou okolo 2 900 korun včetně DPH.

Microsoft Display Dock disponuje HDMI portem, DisplayPortem, USB Type-C konektorem a dvěma USB 2.0 konektory. K docku se jednoduše připojí monitor, klávesnice a myš, případně externí flash paměť a poté přes USB Type-C konektor samotný smartphone.

Smartphone se po připojení sám přepne do zobrazení, které na monitoru vypadá jako běžné Windows 10 na počítači. Nechybí Start menu, které ale zobrazuje titulní obrazovku s dlaždicemi ze smartphonu. Vše lze ovládat pohodlně pomocí klávesnice a myši, samotný smartphone můžete dál používat pro volání, posílání zpráv či jiné funkce.

Univerzální aplikace umí flexibilně upravit zobrazení pro jakýkoliv monitor s vyšším rozlišením. V „PC režimu“ jde o prakticky všechny funkce telefonu se systémem Windows 10 Mobile. Vedle e-mailového klienta, internetového prohlížeče, kancelářského balíku Office jde i o přehrávání hudby či videa a další aplikace. Aplikací může být spuštěno více najednou.

Že jde o práci „skoro“ jako na běžném počítači, dokazuje i možnost využít klávesové zkratky. Při editaci textu tak lze například použít známé zkratky Ctrl+C, Ctrl+X a Ctrl+V.

Microsoftu se tak povedlo udělat ze smartphonu vcelku použitelný počítač. Náhražka za plnohodnotné PC to je jen částečná, přesto jde o řešení, s kterým lze normálně pracovat. Otázkou je, zda to běžný uživatel ocení. O něco podobného se pokoušela před časem třeba Motorola s modelem Atrix (více zde), velkou díru do světa s tím ale neudělala. Řešení od Microsoftu je ale výrazně sofistikovanější.