Microsoft chystá Nokii Superman a Nokii Teslu. Mají být za dobrou cenu

Podle serveru The Verge odhalil dva nové modely na vnitropodnikovém setkání sám bývalý šéf Nokie a nynější výkonný viceprezident produktové divize Microsoftu Stephen Elop. Oba smartphony samozřejmě budou používat systém Windows Phone, Android už Microsoft zavrhl (více zde).

Jednou z novinek, kterou Elop ukázal, sám nazval „selfie phone“, tedy smartphone vhodný pro pořizování autoportrétů. Nový model, o kterém se dříve informovalo pod kódovým označením Superman, má pětimegapixelový přední fotoaparát. Ten by měl zaručit slušnou kvalitu autoportrétů. Displej této nové Lumie je 4,7palcový.

Druhý smartphone, který Elop ukázal, nese kódové označení Tesla. Podle Elopa by tato Lumia měla být cenově dostupným špičkovým smartphonem s fotoaparátem PureView. Model Tesla by měl nahradit Lumii 720 a nabídnout PureView fotoaparát v nižší cenovém segmentu smartphonů. Design je prý podobný hranaté Lumii 930, ale je tenčí.

Podle serveru The Verge znamená Elopovo odhalení dvou modelů na vnitropodnikovém mítinku jediné, a to, že obě dvě připravované Lumie budou brzy oficiálně představeny. Obě novinky by měly být vybaveny updatem GDR1 pro systém Windows Phone 8.1 a nést již nové označení Nokia by Microsoft (více zde).