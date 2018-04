Microsoft chystá „nekompromisní mobilní zařízení“ a chce riskovat

V rozhovoru na serveru The Australian Financial Review šéf Microsoftu Satya Nadella řekl, že jeho firma nebude pokračovat na trhu se smartphony, jak jej definují současní velcí výrobci, ale že se bude snažit přinést něco unikátního. Tedy to, co si lze představit pod pojmem nekompromisní mobilní zařízení.

Podle Nadelly se Microsoft zaměří na specifické zákazníky a nebude se bát riskovat. Jako příklad směřování neprobádanými oblastmi trhu poukázal Nadella na tablet Surface. Před třemi roky se poukazovalo na to, zda je takový přístroj k něčemu dobrý, a nyní koncept dva v jednom kopíruje konkurence.

Microsoft se podle Nadelly bude snažit přijít na trh s něčím, co bude odlišné. Zaměří se na to, jak jednotlivci i firmy smartphony používají a ne na smartphony jako takové. „Nechceme být hnáni závistí, co nabízejí jiní. Otázkou je, co můžeme nabídnout my“ dodal Nadella.

Uvidíme tedy, s čím Microsoft přijde. Akvizice Nokie se ukázala jako nešťastná, americká společnost kvůli tomu odepsala 7,6 miliardy dolarů. Řada Lumia, pod kterou ještě samostatná Nokia nabízela smartphony s Windows, končí. Oficiální oznámení konce se očekává v dohledné době.

Řadu let se spekuluje o příchodu takzvaného Surface Phonu, ale zatím nebylo nic oficiálně potvrzeno. Před nedávnem se na internetu objevily snímky konceptu, který vytvořila firma Dell. Koncept měl být schopen nahradit notebook, i když má formu běžného smartphonu (více zde).