Microsoft chce koupit Nokii, tvrdí analytik. Byl by to obchod století

Eldar Murtazin informoval na svém Twitter účtu o tom, že Microsoft chce koupit mobilní divizi Nokie. Nejprve tak trochu glosoval oznámení o zrušení značky Ovi. "Čas na informace o další "evoluci" u Nokie. Příští týden budou Nokia a Microsoft diskutovat o prodeji mobilní divize Nokie. Tak jest," zněl jeho příspěvek.

V dalším příspěvku situaci rozvedl. Dohoda prý má být uzavřena ještě do konce letošního roku, tedy pokud k ní obě strany dospějí. Microsoft má o odkup zájem, zatím prý nevypluly na povrch žádné informace o ceně, podmínkách a případných termínech.

Murtazin pak na svém blogu ještě trochu rozebírá současnou situaci Nokie. Tvrdí, že její současný šéf Elop, který přišel právě z Microsoftu, od začátku hraje pro amerického giganta. Nesnaží se prý firmu ozdravit, jen ji připravuje právě na prodej zajímavých aktiv Microsoftu.

Jistě, vše jsou to jenom spekulace a i Murtazin se někdy zmýlí. Jenže jeho informace ohledně dění v Nokii byly v poslední době velmi přesné, a tak lze jeho novým prohlášením přikládat váhu. Eldar například informoval již před dvěma týdny o odhození značky Ovi, jako první také kdysi informoval o tom, že Nokia hodlá otevřít svůj vlastní obchod s aplikacemi – Ovi store. A i dohodu Nokie a Microsoftu týkající se Windows Phone 7 vytroubil Murtazin do světa jako jeden z prvních a měl nejpřesnější informace.

Můžeme tedy věřit tomu, že k výše zmiňovaným jednáním opravdu dojde. Microsoft je v poslední době očividně při chuti a po koupi Skypu by mohl učinit další významnou akvizici, tentokrát asi obchod století v mobilní branži. Firmy se samozřejmě nemusí vůbec dohodnout. Otázkou je, jestli dává taková transakce pro obě firmy opravdu smysl a zda není lepší, aby setrvaly v současné alianci.

Pro Nokii by to totiž znamenalo konec tak, jak ji známe. Microsoft by na druhou stranu asi příliš nezískal. Nokia dnes nevyrábí ty nejatraktivnější produkty a Microsoft už pod svým vedením dovedl pohřbít menší mobilní firmu Danger, která byla zodpovědná za populární komunikátory Sidekick. Jeho projekt Kin navíc skončil naprostým fiaskem.