Dříve nemyslitelné: Microsoft chce Android aplikace na Windows Phone

Ačkoli nabídka aplikací pro operační systém Windows Phone rozhodně není chudá, Microsoft stále bojuje s tím, že počet dostupných aplikací je menší než u konkurenčních systémů iOS a Android. Nové atraktivní tituly navíc vývojáři připravují nejprve právě pro oba konkurenční systémy a teprve později (jestli vůbec) se novinky objevují i pro systém od Microsoftu.

To je pro uživatele, kteří si chtějí koupit nový smartphone, často pádný argument, proč zvolit jeden ze zavedenějších systémů. Microsoft chce tuto situaci změnit a navíc by se měla možnost běhu androidích programů týkat i Windows 8 pro PC a tablety. Technicky je to u "stolních" Windows možné už delší dobu pomocí emulátorů, ovšem způsob od Microsoftu by měl být pro uživatele jednodušší. Spouštění androidích programů na Windows i Windows Phone by se nemělo lišit od běhu nativních aplikací.

Způsobů, jak toho může Microsoft dosáhnout, je několik. Příklad si může vzít například u BlackBerry OS nebo systému Sailfish od společnosti Jolla. Oba systémy běh androidích programů umožňují. Microsoft na to však podle dostupných informací půjde trochu jinak. Na rozdíl od ještě menších a mladších soupeřů totiž (pokud k tomu vůbec dojde) firma nedovolí nahrávání androidích aplikací z cizích zdrojů. Programy by se jednoduše objevovaly klasicky v rámci obchodu Windows Store, což by uživatelům zaručovalo stejnou bezpečnost jako klasické Windows Phone aplikace.

Programy by tedy podléhaly schvalovacímu procesu Microsoftu, byť některé požadavky, například na ovladatelnost, by mohly být zmírněny.

Spekuluje se také o tom, že možnost běhu androidích aplikací na Windows může souviset i s projektem androidího telefonu Nokia Normandy (alias Nokia X). I u něj by mělo být možné instalovat aplikace především ze specializovaného aplikačního obchodu Nokie. A Microsoft prý může zvážit podmínku, že do obchodu pro Normandy se dostanou jen programy, které se objeví také ve Windows Storu.

Z hlediska motivace vývojářů je krok Microsoftu možná trochu nelogický. Tím, že by firma umožnila na svých operačních systémech pouštět androidí aplikace, by možná ještě méně programátorů mohlo připravovat mobilní aplikace přímo pro Windows.

Dočasně by k tomu možná dojít mohlo, jenže Microsoft si nemůže moc vyskakovat. Firma potřebuje nutně zvýšit počty uživatelů svých systémů v mobilních zařízeních a atraktivní nabídka aplikací je pro to jedním z klíčových faktorů.

S větším množstvím uživatelů mobilních Windows by už následně vývojáři mohli změnit priority a věnovat se intenzivněji i vývoji nativních aplikací, které budou mít oproti těm připraveným pro jiný systém vždy určité výhody.

Zatím není vůbec jasné, jestli Microsoft k tomuto kroku přistoupí a kdy by se tak mělo stát. Odhady hovoří o tom, že funkční řešení by mohlo být dostupné v roce 2015 s příchodem nových Windows 9.

Firma přitom zvažuje i další způsoby, jak své platformy zatraktivnit. V poslední době se hovořilo například o tom, že by Microsoft mohl Windows Phone nabízet výrobcům zdarma.