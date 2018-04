Microsoft a Qualcomm proti Symbianu

Společnosti Microsoft a Qualcomm se chystají na tento týden ohlásit založení nové společnosti vyvíjející inteligentní telefony založené na technologii CMDA (Code Division Multiple Access) firmy Qualcomm a speciálních WinCE firmy Microsoft.

Není pochyb - velký Microsoft se snaží odvrátit "morovou nákazu nevěřících", kterou zasel Symbian, když do něj po firmách Ericsson a Nokia minulý týden investovala i sama Motorola. Mnoho firem na trhu nezbylo - Qualcomm je sice známý na americkém trhu, ale například pro evropské GSM nebo japonské PHS je to téměř neznámá firma. Ani v samotné Americe nemá na růžích ustláno - do karet mu dýchá všemocná Motorola a jen CDMA dělá tu hráz, díky níž se Qualcomm drží na trhu.

Jak bylo oznámeno, Microsoft nebude do mobilních telefonů vnucovat kompletní WinCE. Ty jsou totiž až příliš robusní a naprostá většina ovladačů a podpor je v nich pro mobilní telefony zbytečná. Do mobilních telefonů by se měly dostat odlehčené WinCE, což je samo o sobě parodie, neboť WinCE jsou, jak se říká, odlehčené Win95.

Qualcomm navíc v minulosti projevil ochotu k příklonu k 3Com PalmOS (známý z PalmPilotů), jenž integroval do jednoho ze svých testovacích mobilních telefonů pdQ. Nyní ale firma říká, že šlo o "přechodnou fázi" ve volbě toho správného systému - a tím se pro ni dozajista stane dosud neexistující odlehčená verze WinCE.

Nokia, Motorola i Ericsson spolu s Psionem sdružené v Symbianu tvrdí, že WinCE jsou příliš velký a náročný systém pro mobilní telefony a pro ně že bude Epoc tím nejlepším operačním systémem. Firmy vědí, o čem mluví - Ericsson s MC16 vstup do světa WinCE učinil a konstatoval, že WinCE se hodí pro "robusnější počítačové systémy" - a tedy ne pro telefonky nebo rychlé příruční počítače. WinCE se tak paradoxně v očích velkých firem dostávají z postavení, do něhož mířily a pasují se někam mezi opravdové počítače do dlaně kombinované s mobilním telefonem a mezi plnohodnotné notebooky.

Microsoft a Qualcomm je silný dvojka - ale přiznejme si na rovinu, že cenu v ní má především Microsoft. Jeho úspěch ve válce o Windows everywhere se rozhodně nerozhoduje v programátorských dílnách, ale u jednacích stolů. Jednat, balancovat a používat sílu jde Microsoftu výborně.

Pro Qualcomm nebylo jiné cesty - přidat se na stejnou loď, jako jeho odvěký rival Motorola je pro něj nepřijatelné. Už s ohledem na konkurenci v mobilních systémech, už s ohledem na Iridium a Teledesic versus Globalstar propagovaný právě Qualcommem a Loral (Válka se přesouvá na orbitu).

Na závěr vzpomenu klasika s citátem. Firma, která v počítačové branži dokáže tak moc, že porazí všechny svoje odpůrce a konkurenty, bude nakonec odměněna poctou nejvyšší: bude se moci postavit samotnému Microsoftu. A zatím se nenašel nikdo, kdo by jej porazil.