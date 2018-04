Microsoft a Palm ovládnou chytré mobily

Před několika týdny se několik severoamerických odborníků na IT a publicistů z oboru sešlo a debatovalo o budoucnosti chytrých telefonů. Jejich závěry jsou zajímavé – v současnosti sice smartphonům dominuje operační systém Symbian, ale ten má být v budoucích letech nahrazený řešením od Microsoftu a Palmu. Je to sice výsledek jedné z mnoha konferencí na téma budoucnost oboru, kterých probíhá po celém světě několik do měsíce, ale při hlubším pohledu vypadá jako realistický.

Současné soupeření na poli operačních systémů pro chytré telefony snad nejlépe vystihuje nabídka korejského Samsungu – zatímco se Microsoft a Symbian mediálně přetahují o to, kdo má lepší operační systém pro mobily, směje se třetí Palm, jehož operační systém Samsung pro své chytré telefony použil, navzdory tomu, že již uvedl modely se systémem od Microsoftu a nedávno licencoval i Symbian v úpravě pro komunikátory Nokia známý jako Series 60.

Symbian v současnosti dominuje především díky Nokii. Jejím komunikátorům (9110i, 9210) či současnému hitu 7650 sice můžete vytýkat leccos, ale rozhodně ne to, že by nebyly oblíbené u zákazníků. Nokia 9210 a 7650 využívají právě Symbian. Tento operační systém, který původně začínal na kapesních počítačích Psion, je v současnosti zřejmě nejlépe přizpůsobený mobilním telefonům. Zřejmě právě proto jej licencovali i renomovaní výrobci mobilů Siemens, Panasonic a Samsung.

Symbian má oproti svým konkurentům, Microsoftu a Palmu, poměrně velký náskok v ovládání. Zatímco konkurenční systémy se bez dotykového displeje ovládají velmi těžko, Symbian je bez dotykové obrazovky jako ryba ve vodě. A o tom, že není potřebná ani klasická klávesnice, se můžete přesvědčit s Nokií 7650. Ostatně menší důraz na dotykovou obrazovku byl viditelný už u Psionů.

Systém Microsoft Pocket PC a Palm OS se v ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky přímo vyžívají. Systém Microsoft Smartphone (známý jako Stinger) má být sice ovladatelný podobně jako Symbian, ale zatím ještě nikdo nezačal mobil s tímto systémem prodávat. Datum uvedení Senda Z100 se neustále posunuje a o jiných mobilech se raději mlčí.

Jak je tedy možné, že by Microsoft a Palm vytlačili z chytrých telefonů Symbian, který má nyní neotřesitelnou pozici? Důvod je prý v cílové skupině, která bude smartphony používat. Ta se totiž bude rekrutovat ze současných uživatelů kapesních počítačů, kteří už nechtějí nosit další telefon, ale nehodlají se vzdát komfortu, na který jsou zvyklí. A tady hovoří čísla jasně – 41 % jich používá platformu Palm, 25 % Microsoft a na Symbian zbývá 13 % především díky mobilům Nokia.

Majitelé Palmů patří k jedněm z nejloajálnějších vůči své platformě a nehodlají se jí vzdát ani u chytrých telefonů. Baštou Palm OS jsou Spojené státy a to je také důvod, proč tam přednostně Samsung uvádí své smartphony se systémem Palm. Microsoft naopak ví, že jeho síla leží především na straně poskytovatelů obsahu a služeb – pro přístup do firemních databázi a práci se servery Exchange je Microsoft Pocket PC ideální a Microsoftu se daří přesvědčovat i mobilní operátory, že je výhodné nabízet služby pro jeho platformu. Operátoři na to slyší a pokud si mohou zvednout zisky díky smartphonům s Microsoft Pocket PC, tak to rádi udělají, zvláště když si na ně mohou dát své logo (je to lepší než blokování mobilů).

Symbian tak je i přes to, že jeho systém je považován v současnosti za nejlepší, odkázán na podporu výrobců mobilů a zejména Nokie. V jeho neprospěch hraje ještě jedna skutečnost – aplikace. Ne že by pro systém Symbian bylo programování nějak složitější než pro Pocket PC nebo Palm OS, ale vývojářů je méně a na některé chytré telefony není možné další aplikace nahrávat. Naopak pro každý produkt s Microsoft Pocket PC či Palm OS je v současnosti možné stáhnout či koupit většinu aplikací, které pro tuto platformu existují. A je jich opravdu velké množství a uživatele to může přesvědčit. Stejně tak vývojáři velkých – firemních – systémů spíše podporují konkurenční platformy než Symbian.

Symbian se v současnosti snaží z mobilů dělat chytré mobily. Microsoft a Palm se naopak snaží chytré telefony udělat z kapesních počítačů. Budoucnost ukáže, která filozofie je úspěšnější a jestli se potvrdí současné předpovědi o dominanci Microsoftu a Palmu. Každopádně je o co bojovat – vždyť podle Yankee Group má být přibližně třetina mobilů prodaných v roce 2006 v Evropě s přívlastkem chytrý (což v praxi znamená několikrát dražší než normální mobil). A to je dnes nepředstavitelné číslo.