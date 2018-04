Otázky a odpovědi. Co bude s Nokií, Elopem a Windows Phone?

Už od prvního oznámení partnerství Nokie a Microsoftu v únoru roku 2011 se objevovaly spekulace o tom, že Microsoft finskou společnost nakonec koupí. Nakolik se tehdy zakládaly na opravdových záměrech a nakolik byly jen vcelku logickou fabulací, to se asi dnes nedozvíme. Ovšem na řadu jiných otázek v souvislosti s touto transakcí známe. Nebo je dokážeme alespoň nastínit.

Co vlastně Microsoft kupuje?

Microsoft od finské korporace Nokia kupuje divizi Devices & Services, tedy tu část, která má především na starosti výrobu, vývoj a prodej mobilních telefonů a některých souvisejících služeb. Platí to jak pro chytré mobily, tak obyčejné telefony. Microsoft tedy nebude mít pod kontrolou jen část s chytrými telefony, jak se mnohdy spekulovalo v minulosti. Získá celou divizi, tedy i továrny, zaměstnance a vše ostatní, co k tomu patří. Za to zaplatí celkem 3,79 miliard eur (98 miliard korun) a další 1,65 miliardy eur (42 miliard korun) zaplatí za licence.

Na 10 let totiž získá licenci patentů finské firmy s tím, že má opci na opětovné prodloužení licence. Na oplátku poskytne Microsoft Nokii přístup k některým technologiím, které souvisí s mapovými službami HERE a jsou buď v majetku kupované divize, nebo Microsoftu. Mapová divize HERE ovšem zůstává součástí Nokie a Microsoft si pouze momentálně pořídí čtyřletou licenci na všechny služby HERE. Firma také získá právo 10 let používat značku Nokia, ovšem nejspíš ne pro všechny produkty.

Co zůstává nové finské Nokii?

Finské firmě, která se nadále bude jmenovat Nokia, zůstane všechno ostatní. Kromě již zmíněné mapové divize HERE to je síťová divize Nokia Solutions and Networks (NSN), jejíž část Nokia nedávno vykoupila od tehdejšího spojence Siemensu. Nokii také zůstanou patenty a další intelektuální vlastnictví, které může nadále libovolně licencovat, protože licence pro Microsoft není exkluzivní. A pochopitelně jí zůstane značka Nokia, kterou bude mít Microsoft jen propůjčenu. Nokii také zůstane zhruba 56 tisíc zaměstnanců, asi 32 tisíc jich v rámci transakce získá Microsoft.

Co se stane se značkou Nokia? Zmizí z telefonů?

Ze smartphonů zmizí, u obyčejných telefonů chvíli vydrží. Microsoft totiž v rámci transakce získá pouze práva značku Nokia na mobilních telefonech používat po následujících 10 let, tedy nejpozději do roku 2024 (transakce by měla být uzavřena v prvním čtvrtletí příštího roku). Toto právo se ovšem podle prohlášení týká jen telefonů postavených na platformách Series 30 a Series 40, o chytrých mobilech řady Lumia tu nepadlo ani slovo.

Podle zahraničních médií, nebude značka Nokia pro chytré telefony vůbec používána. Platí to nejspíš pro všechny budoucí modely Lumia, které budou uvedeny po uzavření transakce. Prvních telefonů se značkou Microsoft Lumia (nebo nějakou jinou) se tedy nejspíš dočkáme už v roce 2014.

Nokia nebude moci poskytnout licenci na použití své značky na mobilních zařízeních komukoli dalšímu pouze po 30 měsíců od uzavření dohody. Na případných vlastních mobilních zařízeních nebude smět Nokia svou vlastní značku použít do 31. prosince 2015. Teoreticky to znamená, že se můžeme později dočkat telefonů Nokia od více výrobců nebo že se firma může jednou k výrobě mobilů vrátit.

Co bude se Stephenem Elopem?

Dosavadní šéf celé Nokie s okamžitou platností končí ve funkci CEO Nokia i člena představenstva a stává se pouze ředitelem kupované divize. Té pak bude šéfovat i u Microsoftu. Do Microsoftu by měla společně s Elopem přejít i šéfka větve chytrých telefonů Jo Harlowová.

O Elopovi se také spekuluje jako o nejžhavějším kandidátovi na křeslo šéfa celého Microsoftu. Stávající ředitel Steve Ballmer jej totiž hodlá nejpozději do 12 měsíců uvolnit. Deníku The Seattle Times Ballmer krátce po oznámení záměru koupit divizi Nokie řekl, že Elop se teď stane interním, nikoli externím kandidátem na jeho pozici.

Samozřejmě, post šéfa Microsoftu nemá Elop zaručený, ovšem o žádných dalších horkých kandidátech se zatím nehovoří. V Nokii sice nepůsobil příliš dobrým dojmem, ovšem to jej v kandidatuře na Ballmerovo místo vůbec omezovat nemusí.

Co bude s Windows Phone?

Microsoft zatím jasně deklaroval, že operační systém Windows Phone bude nadále licencovat i dalším výrobcům a nemá v úmyslu udělat z něj pouze svou vlastní domovskou platformu. Na druhou stranu koupě mobilní divize Nokie může od Windows Phone ostatní výrobce přinejmenším krátkodobě odradit. Jestliže jim dosud nevyhovovaly nadstandardní vztahy mezi Microsoftem a Nokií, pak teď se jim situace bude líbit ještě o něco méně. Jenže z dlouhodobého hlediska to může být pro šířku nabídky značek telefonů s Windows Phone pozitivum.

Současná transakce totiž jasně dává najevo, že to Microsoft v mobilním světě myslí zcela vážně a že z něj i přes současné dílčí neúspěchy nehodlá odejít. Navíc licence na služby HERE a interní vývoj softwaru pro nové "Nokie" mohou také znamenat, že výhody, které dosud čerpala pouze finská firma, budou moci využít i ostatní výrobci jako standardní součást operačního systému. Případně si budou moci výrobci tyto služby licencovat od zbytku Nokie, která sama už nebude jejich konkurentem. Záleží na tom, jak jsou konkrétní licenční podmínky nastaveny.

Microsoft pak chce do roku 2018 ztrojnásobit podíl Windows Phone na trhu chytrých telefonů. To je podle našeho názoru vcelku skromný a reálný cíl, protože momentálně drží Windows Phone tržního podíl kolem čtyř procent.

Kdy se celá transakce uzavře?

Pokud transakci schválí akcionáři Nokie a regulační orgány, měla by být dokončena někdy v prvním čtvrtletí roku 2014. Ani jedna ze stran přitom neočekává komplikace a opravdu se nedá předpokládat, že by mohly regulační orgány a úřady proti spojení protestovat.

Přesto, pokud by z nějakého důvodu plánovaná dohoda nedopadla podle aktuálních představ a transakce byla zrušena, Microsoft vyplatí finské firmě pokutu ve výši 750 milionů eur (19 miliard korun).

Je 5,44 miliardy eur málo, nebo hodně?

Kdyby někdo zaplatil tolik peněz vám, budete se radovat. Za mobilní divizi Nokie je to ovšem překvapivě málo. Navíc třetina sumy připadá na licence, teprve zbytek na samotnou divizi, továrny, zaměstnance a další záležitosti. Ve světle jiných transakcí v mobilním světě je cena za Nokii opravdu spíše nižší. A to nepočítáme jen pár dní starý extrém v podobě vykoupení sebe sama u operátora Verizon. Ten Vodafonu zaplatí za svůj asi podíl kolem 45 procent celkem 130 miliard dolarů (2 a půl bilionu korun).

Cena Nokie bledne i ve srovnání s jinými běžnými akvizicemi v mobilním světě. Google například v roce 2012 koupil Motorolu za zhruba 12,5 miliardy dolarů (245 miliard korun). A za Skype zaplatil Microsoft v létě roku 2011 asi 8,5 miliardy dolarů (167 miliard korun).

Přidejme ještě jedno menší číslo, které ovšem také nestaví cenu Nokie do pozitivního světla. Ericsson dostal v roce 2011 za svůj poloviční podíl v joint-venture Sony Ericsson od japonského partnera asi 1,5 miliardy dolarů (29,4 miliard korun). Tehdy sotva přežívající výrobce byl proti Nokii miniaturní firmou.