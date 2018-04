Microsoft a Motorola: začátek velkého přátelství?

Motorola právě včera oficiálně představila svůj chytrý mobilní telefon Mpx200. Současně s ním vydala i zajímavou tiskovou zprávu. V ní se můžeme dočíst, že Motorola si zvolila americkou společnost Microsoft jako dodavatele operačního systému pro všechny své budoucí chytré mobilní telefony. Motorola tak potvrdila to, o čem se v odborných kruzích již delší dobu diskutovalo - nových mobilů s logem Motorola a se systémem Symbian nebo Linux se již asi nedočkáme.

Partnerství s Motorolou znamená pro Microsoft velký úspěch a otevírá mu cestu k masovému ovládnutí trhu s chytrými mobilními telefony. A přichází právě v čas - operační systém Symbian přestává být již tak silným a právě teď hodně ztrácí, když někteří výrobci od něj dávají ruce pryč. A Motorola patřila mezi největší možné odběratele jejich operačního systému.

Jaká je?

Včera čerstvě představená Motorola Mpx200, která má být prvním z mnoha chytrých mobilních telefonů vznikajících za spolupráce Microsoftu, není pro pravidelné čtenáře Mobil.cz ničím neznámým. Jako první v Evropě jsme přinesli vlastní kvalitní fotografie tohoto telefonu již před měsícem, stejně jako podrobné první informace o tomto mobilním telefonu.

Pro osvěžení vaší paměti se podívejme na základní údaje o tomto chytrém mobilu. Nová Motorola je na rozdíl od ostatních mobilních telefonů s tímto operačním systémem opravdu kompaktním telefonem, srovnatelným s jinými véčky na trhu. Rozměry telefonu jsou 90 x 45 x 25 mm a hmotnost je 118 gramů. Telefon je přibližně stejně velký jako třeba Samsung V200/P400, nebo jako Sharp GX13. Nová Motorola má integrovanou anténu, což je u véček zatím nepříliš často vídaný jev. V současné době na našem trhu není žádné véčko s integrovanou anténou, na podzim se vedle této Motoroly začne prodávat Samsung E700, který má taktéž anténu integrovanou.

Jelikož všechny telefony s operačním systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone nabízejí to samé, zmiňme jen ty drobnosti, které novou Motorolu odlišují. Motorola MPX200 je konečně vybavena dostatečně rychlým procesorem Intel StrongARM taktovaným na 206 MHz. Rychlost práce s telefonem je oproti výrobkům od HTC s procesory taktovanými na 120 MHz markantní. Na rozdíl od dalších chytrých telefonů s OS Microsoft nenabízí Motorola integrovaný (Mitac Mio8380) a ani externí fotoaparát (Orange SPV, Eurotel Smartphone atd).

Motorola Mpx200 bude dostupná od října 2003. V Evropě ji bude nabízet mobilní operátor Orange, ve Spojených Státech AT&T Wireless. Kromě nich probíhá jednání s dalšími operátory / dodavateli v Evropě a Hong Kongu. S velkou pravděpodobností bude tento mobilní telefon dodáván také na pulty českých prodejen.

Získáme či ztratíme?

Operační systém Microsoft Windows Mobile for Smartphone má určitě hodně šancí se prosadit, a to nejen díky úzké spolupráci s Motorolou (či podobně velkou mobilní společností). Hlavním prodejním argumentem - kterému je podřízen i nový název tohoto systému - je jednoduchost ovládání a podobnost se stolními počítači většiny běžných uživatelů. Pokud se takoví totiž budou rozhodovat pro koupi chytrého mobilního telefonu, tak raději sáhnou po systému, který jim je nějakým způsobem známý, než po systému cizím. "Vždyť přece jsou to Windows", uslyšíte za chvíli v nejedné mobilní prodejně.