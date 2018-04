Microsoft a mobily – další trefa váhavého střelce?

Proč váhavý střelec?

Společnost Microsoft patří mezi subjekty, které jsou úspěšné snad ve všech oblastech, do kterých se pustí. Pro Microsoft však platí jedno nepsané pravidlo, které je v jejich produktových řadách velmi dobře patrné. Pokud se totiž podíváme kamkoli do minulosti, snad s žádným klíčovým produktem nepřišel Microsoft jako první v oboru.

Přestože Microsoft nebyl ani zdaleka prvním výrobcem grafického operačního systému, dnes se svými Windows v podstatě dominuje trhu osobních počítačů. Také v počátcích Internetu se k síti sítí stavil Microsoft spíše váhavě a konkurence (především Netscape) se zdála býti neporazitelnou; Bill Gates však zvládl na poslední chvíli naskočit do rozjíždějícího se rychlíku a kdo z vás dnes (alespoň občas) nepoužívá Internet Explorer?

Co na to mobily?

Stejné to bylo s kapesními počítači i chytrými telefony. Když se před lety objevil první kapesní počítač Newton společnosti Apple, byla to doslova senzace. Microsoft však vyčkával a do žádného svého kapesního zařízení se nechystal investovat, přestože byl za tento váhavý postoj mnohokráte kritizován. Také raketový nástup Palmu nechal marketingové oddělení Microsoftu poměrně dlouho chladným a Windows CE (později již jako PocketPC) tak přišly na trh až po jeho přesycení zařízeními značky Palm.

V chytrých kapesních počítačích dlouhou dobu dominuje v mnohých směrech skvělý konkurenční operační systém Symbian; ten dnes najdeme v největším množství běžně prodávaných chytrých mobilních telefonů. Operační systém Microsoft Smartphone2002 je prozatím velmi mladý a najdeme jej snad pouze v jediném v současnosti prodávaném přístroji - v Orange SPV. Ostatní výrobci hardwaru však mají k dispozici referenční design chytrého telefonu Microsoft, záleží tedy jenom na nich, jak jej využijí.

Abychom se však nevěnovali pouze chytrým mobilním telefonům. S běžnými mobilními telefony vyšší třídy vybavenými bezdrátovým Bluetooth připojením nebo alespoň infračerveným portem dokáží kapesní počítače Microsoftu bez nejmenších problémů komunikovat, ať již s využitím běžného vytáčeného připojení či rychlých GPRS datových přenosů. Některé kapesní počítače se systémem PocketPC lze také prostřednictvím rozšiřujícího modulu doplnit o funkce mobilního telefonu či komunikátoru.

Trefa do černého...

Budeme se tedy s Microsoftem v mobilních telefonech setkávat stále častěji? Podle našeho odhadu určitě ano, protože zařízení se systémem Smartphone 2002 vynikají nade všemi konkurenčními zařízeními jednou jedinou výhodou, a tou je bezchybná, rychlá a bezproblémová synchronizace s operačními systémy Windows i kancelářskými aplikacemi stejné firmy.