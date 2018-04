Microsoft a Apple prý stojí za nepřátelskou kampaní proti Androidu

Android je otevřená platforma a jakýkoliv výrobce ho může použít ve svém přístroji naprosto zdarma. To se nelíbí konkurentům v podobě Microsoftu a Applu, kteří by rádi jeho použití prodražili. Jedna z možných cest vede přes patenty a z nich plynoucí případné licenční poplatky, které by museli výrobci platit.

Vedoucímu právního oddělení společnosti Google však došla trpělivost a celou věc označil za jasně cílenou, organizovanou a nepřátelskou kampaň proti Androidu, která má zbrzdit jeho vzestup. Z tohoto obvinil zejména společnosti Microsoft, Apple a Oracle.

"Patenty měly podporovat inovaci, ale nyní jsou používány jako zbraně proti ní," uvedl David Drummond a dodává, že Google bude podporovat svoje partnery, které jsou především cílem těchto patentových sporů.

"V tomto případě je důležité, abychom vystoupili a jasně řekli, že pevně stojíme za zachováním Androidu jako konkurenceschopné možnosti pro zákazníky a zakročíme proti těm, kteří se snaží tuto platformu ohrozit," napsal na blogu Drummond. Zmiňovaný trojlístek se prý navíc snaží cíleně koupit staré patenty společností Novell a Nortel, aby je nemohl Google získat.

Staré stříbro na prodej

Hned druhý den po zveřejnění příspěvku na oficiálním blogu se objevila reakce ze strany Microsoftu a část e-mailové komunikace, kde Microsoft nabízí Googlu, aby se přidal k odkupu těchto licencí. Tuto nabídku prý Google podle Microsoftu odmítl. Jak už to tak bývá, pravda bude asi někde uprostřed a je otázkou, jestli by si Google nechal ujít toto "patentové bohatství".

Podle posledních zpráv se obviněnému trojlístku společností podařilo získat přes osm set patentů od Novellu, které se týkají především enterprise systémů a jejich zabezpečení. Telekomunikační společnost Nortel je v současné době ve stavu ochrany před věřiteli a probíhá v ní restrukturalizace. Je tak pravděpodobné, že několik patentů z této více než sto let staré společnosti brzy změní svého majitele.