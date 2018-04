Microsoft na dotacích rozdá 52 miliard korun na smartphony s Windows

Známý ruský novinář Eldar Murtazin na svém twitterovém účtu zveřejnil informace, podle kterých se Microsoft snaží "motivovat" různé výrobce, aby začali vyrábět smartphony se systémem Windows Phone. Celkem je Microsoft připraven vydat 2,6 miliardy dolarů, tedy neuvěřitelných 52 miliard korun. Microsoftu přitom údajně stačí, aby "zafinancovaní" výrobci vyrobili pouze jeden model s Windows Phone.

Šéf korporátní komunikace Microsoftu Frank X. Shaw na svém twitterovém účtu potvrdil, že na marketingu Microsoft spolupracuje s výrobci. Murtazinem zmiňovanou sumu ale označil za naprostou fikci. Ve své další twitterové komunikaci ovšem Murtazin popřel, že jde o peníze na reklamu. Microsoft podle něj dává peníze na vývoj nových smartphonů.

Murtazinovy informace podporuje fakt, že i v případě Nokie použil Microsoft v minulosti obdobný scénář, jaký plánuje nyní. Aby Nokia začala vyrábět smartphony s tehdy novým systémem Windows Phone, "sponzoroval" Microsoft tehdy ještě finského výrobce každé čtvrtletí sumou 250 milionů dolarů.

Pokud má Murtazin pravdu, tak pro Samsung má Microsoft připravenou sumu 1,2 miliardy dolarů, tedy 24 miliard korun. Dříve jsme informovali o nabídce jedné miliardy dolarů (více zde). Samsung podle posledních informací opravdu smartphone se systémem od amerického softwarového gigantu připravuje.

Sony má od Microsoftu dostat 500 milionů dolarů (v přepočtu 10 miliard korun). Jak Murtazin poukazuje, díky této "injekci" bude jinak ztrátové Sony letos vykazovat zisk. Sony podle dostupných informací opravdu s Microsoftem intenzivně jedná a letos bychom se téměř jistě měli dočkat Sony se systémem Windows Phone (více zde).

Huawei potom může od Microsoftu očekávat "podporu" 600 milionů dolarů, tedy 12 miliard korun. Nejmenovaní další výrobci by si měli rozdělit 300 milionů dolarů. Mezi vyjmenovanými značkami chybí HTC, které s Microsoftem dříve úzce spolupracovalo. Na HTC údajně Microsoft tlačí, aby do svých smartphonů s Androidem přidal i jeho systém. Uživatel by si tak mohl vybrat, jaký systém bude používat (více zde).

Problém Microsoftu je, že 70 až 90 procent všech smartphonů s mobilními Windows nese značku Nokia (více zde). Právě nadvlády Nokie na platformě Windows Phone se ostatní výrobci bojí a do produkce se nehrnou (více zde). Nokii Microsoft zanedlouho oficiálně převezme a stal by se tak téměř monopolním výrobcem WP smartphonů. Proto také zvažuje, že začne systém Windows Phone nabízet dalším výrobcům zdarma, tedy stejně jako to dělá Google se svým Androidem (více zde).