Michael Dell uvedl nové Aximy - X3

Profi Axim X3 - takřka rok po low-endových X5

Dell je světě PDA poměrně čerstvým nováčkem, zazářil zde však jako supernova. Poté, co šokoval svými prohlášeními o PDA za 150 USD v roce 2004, představil svoje Aximy řady X5. Modely byly dodány právě včas na předvánoční trh a hned zde vzbudily velký ohlas - Dell totiž levnější model prodával za 249 USD a s 50USD mailovým rabatem se Axim X5 dal pořídit za 199 USD. To byl do té doby ve světě handheldů s PocketPC unikát.

Od poloviny roku se začalo spekulovat nad sliby o 150USD handheldu a objevily se první neoficiální informace o nové řadě Axim X3. Byly od začátku rozporuplné, protože se spekulovalo o levném modelu, ale taky o bezdrátovém typu. Stagnace trhu s PDA nakonec přiklonila vývoj nového typu směrem ke střední třídě, kde se výrobci snaží nalákat zákazníky na dobrou výbavu za dobrou cenu.

Podle vyjádření Michaela Della se firmě podařilo získat 37 % trhu (není ale uváděno jakého). Důležité je ale to, že Dell si je vědom, že trh s PDA není zatím masový, věří však v jeho budoucnost.

Aximy X3 - tři modifikace

Axim X3 se bude prodávat ve třech odlišných modifikacích. Nejlevnějším bude model s 300MHz procesorem a SDIO slotem. O něco dražší typ bude mít 400MHz procesor, SDIO slot a 64MB RAM. Nejdražší typ bude mít 400MHz, SDIO, 64MB RAM a Wi-Fi. Všechny modely běží s Windows Mobile 2003.

Aximy X3 jsou tenčí a lehčí než řada X5, nemají ale CF slot. Ceny modelů zatím nebyly zveřejněny, proslýchá se ale, že nejdražší typ s Wi-Fi by měl stát 400 USD, levnější bez WiFi 300 USD a nejlevnější s 300MHz procesorem 200 USD. Tyto informace ale nejsou zatím oficiální. Víc informací firma Dell zatím neuvolnila.

Na trh se tedy dostanou modely řady zasahující od low-endu (300MHz model) po střední třídu. Bude určený pro zákazníky, kteří upřednostňují menší velikost i váhu a bezdrátovou Wi-Fi (nejdražší typ).

Všechny tři modifikace by měly být dostupné ještě do předvánočních prodejů.