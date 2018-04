Miami Nights: Singles in the City

Před rokem a něco vydali chlapíci z Gameloftu na svou dobu převratnou hru The NY Nighst, v minulém čísle našeho časopisu jste se mohli seznámit s hrdiny z Orange Country v dalším povedeném sociálním simulátoru. A nyní se o slovo hlásí zbrusu nová hra svého druhu Miami Nights. Ne snad že by javovky podobného typu byly chrleny vývojářskými společnostmi jako na běžícím pásu, nicméně i tak je těchto simulací reálného života dost. A tak se konečně mohou dočkat i solidního srovnání mezi sebou. Pokrok nikdo nezastaví, je asi každému z vás jasné, že nejnovější počin francouzských vývojářů bude stát na samotném vrcholu pomyslného žebříčku sociálních simulátorů.

Příběh ve vašich rukou

Ač už jste se u předešlých her snažili sebevíc o rebelii a odklon od předepsaného scénáře, nijak zvlášť se vám to povést nemohlo. Vždycky se totiž našlo pár záchytných bodů, kterými jste chtě nechtě museli projít, abyste se dočkali úspěšného závěru. Miami Nights je v tomto ohledu naprosto odlišný. Žádný předem připravený scénář nečekejte, je opravdu jen a jen na vás, zda se stanete úspěšným podnikatelem, bankéřem, či jestli budete raději spokojeně den co den chodit do práce a prioritou budou osobní vztahy. Anebo jestli se raději dáte na cestu zločinu a od nesmělého rabovače popelnic se přes drobné krádeže probijete až k titulu nejobávanějšího podvodníka ve městě. Věřím však, že touto cestou se vydáte tak maximálně jednou (ono zkusit se má vše, a v elektronické podobě zas tolik škody udělat nemůžete) a poté se už budete raději věnovat poctivé kariéře. Najdete si vysněného partnera do života, obstaráte si překrásný dům na pobřeží, vybavíte jej všemi vymoženostmi, zplodíte kupu dětí a budete spokojeně žít až do… a pokud nezemřeli, žijí a milují se tam dodnes. Promiňte, trochu jsem se ponořil do rozjímavé nálady a předešlé věty se tak začaly až podezřele podobat oněm pověstným neoriginálním happy endům hollywoodských romantických filmů. Rychle od nich, Miami Nighst totiž rozhodně tak průhledná není. A hlavně: své vlastní vysněné cíle si musíte poctivě vydřít sami.





Spletité cestičky života

Snad jen jedinou procedurou, kterou musíte bezpodmínečně projít, je výběr postavy, která se stane vaším ztělesněním v elektronickém světě. Samozřejmostí je výběr jména, pohlaví, barvy vlasů a mnoha dalších atributů včetně vašich vysněných ambicí, ke kterým budete během celé hry díky svým komunikačním schopnostem směřovat. Poté se již ocitnete ve hře, která vás získá natolik, že pokud vám během zápalu hraní ujede mezinárodní rychlík, nebude to nic výjimečného. (Z vlastní zkušenosti opravdu vím, o čem mluvím.) Jako každý poctivý multimilionář se i vy zpočátku budete muset vyhrabat z popela. Onen popel je zde reprezentovaný zaplivaným krcálkem v té nejnebezpečnější části města a každodenní noční můrou je domovník vymáhající po vás činži. Co s touto zapeklitou situací? Kdesi jsem četl, že jednou z nejpohodlnějších cest k úspěchu jsou styky. Tedy ne ty pohlaví (i když kolikrát…, ale o tom jindy a jinde), ale profesní. Proto je nanejvýš vhodné vyrazit do víru velkoměsta a porozhlédnout se po pár přátelích, kteří vám tu a tam mohou dohodit nějakou tu práci. Občas vám dají užitečný tip, co provést, kam se jet podívat a podobně. Kromě peněz je počet přátel jednou z nejzákladnějších priorit této hry. Komunikace s jednotlivými postavami se v ničem neliší od známého schématu rozhovorů. Chcete-li se kupříkladu seznámit s pohlednou dívkou či švarným mladíkem, není nic jednoduššího než vyrazit do blízkého music clubu. Tam začnete nezávazným pokecem, občas můžete zaperlit povedeným vtípkem, do toho jeden či dva panáčky a po sérii komplimentů se už můžete radovat z nové známosti či alespoň nového telefonního čísla ve vašem mobilu. Domluvit si pak schůzku či intimnější posezení u vás doma spojené s masáží zad a podobně už pak nebude takový problém. Padne-li vám protějšek i poté do oka, k polibku není daleko a konečně, proč to nepřiznat, k posteli také ne.







Samozřejmě však nejde jen o to jedno. I když jsou mezilidské vztahy důležité, je třeba mít z čeho žít. Proto je nanejvýš vhodné najít si nějakou tu práci, že... Asi každému z vás je jasné, že místo ředitele nadnárodní společnosti nedostanete jen tak pro „hezký voči“, zpočátku se budete lopotit například jako číšník, později se můžete propracovat i do profese úředníka. A konečně i ono místo bankéře a s tím spojené večeře v luxusních hotelech také nejsou nemožné. Jste-li ale extravagantnějšího založení, ani role filmové hvězdy vám není odepřena. Zkrátka, chcete-li se alespoň na chvíli stát čímkoli, Miami Nights vám to může splnit.

V jednom z předcházejících odstavců jsem se zmínil, že Miami je opravdu město velké. Možná jste tuto větu brali s nadsázkou, nicméně celkem na třicet různých lokací včetně obchodních center, posilovny nebo pláže vás snad přesvědčí, že elektronický život v Miami je opravdu rozmanitý. Budete-li jej chtít dopodrobna zakusit, připravte se na několikatýdenní dobrodružství ve víru tohoto floridského velkoměsta.





Proč hrát?

Nejste spokojeni se svým reálným životem? Pak máte jen dvě možnosti. Buď se nad sebou hluboce zamyslet a začít se sebou něco dělat (tím nám uděláte radost), anebo (tím nám uděláte radost ještě větší :) si pořídíte Miami Nights a vyzkoušíte si, jaké je to žít si ve svém vysněném světě.

Klady a zápory

+ věrohodná simulace života, množství lokací

- občas stejná jména různých postav

Jak objednat?

Naše cena 79 Kč

Odeslat SMS ve tvaru YOPE FMAIM na číslo 900 22 79

Konkurent

NY Nights

První hra svého druhu, která se kdy objevila na displejích mobilů. Má ještě stále mnoho co nabídnout.

Recenze yop! 05/06

Naše cena 79 Kč

Odeslat SMS ve tvaru YOPE FRBFM na číslo 900 22 79

Podporované telefony - Miami Nights: Singles in the City

LG C1300*, C1300I*, C1500*, C2000*, C2200*, C3300*, C3310*, C3320*, C3380*, CU320*, F2400*, KG220*, KU800*, L1400*, L600V*, U300*, U8110*, U8120*, U8130*, U8138*, U8180*, U8290*, U8330*, U8500*, U880*, U890*, Motorola C380*, C385*, C650*, C980*, E1000*, E398*, E550*, E770*, E790*, K1*, L6*, U6*, V3Xx*, E1*, L7*, V1050*, V180*, V188*, V190*, V191*, V220*, V3*, V300*, V330*, V360*, V3i*, V3x*, V400*, V500*, V525*, V547*, V550*, V551*, V555*, V557*, V600*, V8*, V980*, Nokia 2610*, 2650*, 3100*, 3120*, 3200*, 3220*, 3230*, 3510i*, 3650*, 5140*, 5140i*, 5200*, 5500*, 6010*, 6020*, 6021*, 6030*, 6070*, 6100*, 6101*, 6102*, 6103*, 6111*, 6126*, 6131*, 6136*, 6151*, 6170*, 6220*, 6230*, 6230i*, 6233*, 6234*, 6260*, 6280*, 6282*, 6288*, 6600*, 6610*, 6610i*, 6630*, 6670*, 6680*, 6682*, 6800*, 7210*, 7250*, 7250i*, 7260*, 7370*, 7373*, 7610*, 7650*, E50*, N70*, N71*, N73*, N91*, Panasonic VS3*, Sagem my300X*, my400V*, my4-01X*, my700X*, myC4-2*, myC5-2*, myC5-2T*, myC5-2V*, myV-55*, myV-56*, myV-65*, myV-75*, myV-76*, myX7*, myX5-2*, myX5-2T*, myX6-2*, myZ5*, Samsung D347*, D357*, D500*, D500e*, D600*, D600e*, D800*, D820*, D830*, D900*, E310*, E330*, E335*, E350e*, E370*, E380*, E530*, E630*, E635*, E700*, E720*, E730*, E800*, E810*, E860v*, E870*, E900*, P200*, X460*, X475*, X480*, X497*, X500*, X640*, X660*, X660v*, X680v*, Z105*, Z107*, Z130*, Z140*, Z140v*, Z150*, Z230*, Z300*, Z310*, Z400*, Z400v*, Z500*, Z510*, Z540*, Z560*, ZV10*, ZV30*, ZV40*, ZV50*, Sharp GX10*, GX15*, GX17*, GX20*, GX25*, GX29*, GX30*, GX40*, V550SH*, V703*, V770SH*, V902*, V903*, Siemens C65*, C72*, C75*, CL75*, CV65*, CX65*, CXV65*, M65*, M65V*, ME75*, MT65*, S65*, S68*, SL65*, Sony Ericsson D750i, F500i, J300i, K300i, K310i, K500i, K508i, K510i, K600i, K608i, K610i, K700i, K750i, K800i, S700i, T610*, T630*, V600i, V630, V800i, W200, W300i, W550i, W600i, W710, W800i, W810i, W850i, W900i, Z310, Z500i, Z500A, Z520i, Z530i, Z600*, Z610, Z710i, Z800i*