Mezi životem a smrtí aneb co všechno vydrží mobilní telefon

Rozhodli jsme se podrobit tvrdým zátěžovým zkouškám tři typy mobilních telefonů, určených pro používání v extrémních podmínkách. Jedná se o tzv. outdoorové telefony, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na odolnost vůči prachu, vodě a nárazu. Jistě již mnoho z vás správně tuší, že je řeč o telefonech:

Nokia 6250

Ericsson R310s

Siemens M35i

Ideální uplatnění pro výše uvedené modely telefonů jsou staveniště, dílny, garáže, plovárny, koupaliště, zkrátka místa a především činnosti (práce, hobby), při kterých "obyčejné" mobilní telefony neobstojí. Naším cílem nebylo tyto přístroje za každou cenu rozmlátit, ale spíše co nejvěrněji simulovat drsné podmínky a nežádoucí vlivy prostředí, kterým mohou být mobily během svého života vystaveny.

Slova výrobců

Nejprve si přibližme, co o svých produktech a jejich odolnosti uvádějí výrobci. Nejbližší informace podává společnost Nokia. Její model 6250 údajně vydrží pád ze tří metrů a můžete jej ponořit maximálně půl metru pod vodu na dobu ne delší než jednu minutu. Poněkud méně sdílný je švédský Ericsson, u kterého výrobce uvádí pouze odolnost vůči prachu, nárazu a vodě, ovšem důrazně varuje před umístěním přístroje pod vodu. Siemens dokonce odolnost svého výrobku M35i nijak blíže nespecifikuje.

Tolik tedy teorie. Nyní přistupme k samotným testům výdrže, které jsme pro lepší orientaci rozdělili do čtyř kategorií:

Odolnost proti nárazu a mechanickému poškození

Odolnost proti extrémních teplotním změnám

Odolnost vůči prachu

Odolnost proti vlhku a vodě

Nárazy, pády, mechanická poškození

Nutno podotknout, že všechny tři telefony výborně odolávají nárazům. Pády a vyhlídkové lety, které přístroje absolvovaly, nebyly také pouze jednoho charakteru.

1. Pády z různých výšek, na různé typy povrchů

2. Vrh telefonem do dálky

3. Tlaky vyvíjené na telefon lidským a zvířecím faktorem

Pád telefonu je věc mnohým z vás jistě důvěrně známá a jde určitě o nejběžnější příčinu zničení mobilu. Nejprve jsme tedy pouštěli telefony z různých výšek na různé typy povrchů, neboť zde platí přímá úměra - čím větší výška a tvrdší povrch, tím větší riziko poškození. Všechny telefony absolvovaly pády: ze tří metrů na koberec, ze dvou metrů na PVC, z jednoho metru na beton (pád ze střechy auta na silnici). Kromě pár škrábanců se jim nic nestalo.

Let telefonu je další věcí, která se lehce přihodí. Znáte to. Jdete si takhle po chodníku, máte velice na spěch, zazvoní vám telefon. Sáhnete po něm, prudce jej vytasíte z kapsy (či od pasu), ale telefon vám náhle vyklouzne z ruky a letí a letí a dopadne. A to velmi tvrdě. Takový pád bývá pro většinu přístrojů smrtelný. Ovšem ne pro ty odolné. Házeli jsme je do dálky zhruba pěti metrů, házeli jsme je proti zdi, opět přežily bez úhony.

Ostatní mechanické testy jsme také vyzkoušeli. Na telefon můžete totiž i šlápnout, nebo si na něj sednout. Dupali jsme po nich, občas jsme je dokonce i nakopli. Kdo má doma psa (nejlépe hravé štěně), určitě zná situaci, kdy nedopatřením dostatečně neukryje telefon před němou tváří a milé zvíře si vezme jeho mobil pěkně do parády. Ani tentokrát žádný z telefonů nepovolil.

Oheň a led

Ne, nebojte se! Telefony jsme neházeli do ohně. Pouze jsme je vystavili vyšší teplotě a samozřejmě i mrazu. Nejprve absolvovaly 90 minutový kurz v mrazáku, kde bylo -18 stupňů Celsia. Poté měly příležitost "rozmrznout" a odpočinout si 30 minut při pokojové teplotě. Následně putovaly na dalších 90 minut do elektrické trouby, která byla předem vyhřátá na 50 stupňů. Po příjemném "pečení" si telefony znovu 30 minut odpočinuly v normálních podmínkách. Další fází byla prudká změna teplot. Telefony se vrátily na 30 minut zpět do mrazivých -18 stupňů a potom na dalších 30 minut do horkých 50 stupňů.



Telefony bezprostředně po vyjmutí z mrazícího boxu.

Výsledky byly opět překvapivé. V obou popsaných případech nedošlo k výraznějším výkyvům ve funkčnosti telefonů. Po vyjmutí z mrazáku fungovalo vše jak má, kromě displeje, který sice reagoval, ovšem se značným zpožděním (chudáci krystaly) a ukazatele stavu baterie, jenž byl také trochu zmatený. Chvíli ukazoval plný stav baterie, chvíli téměř nulový. Všechny tři telefony reagovaly v tomto případě naprosto stejně. Tomu se však nelze divit, protože displeji ani baterii přílišný chlad vůbec neprospívá. Telefonovat ovšem šlo bez problémů a ovládaní také fungovalo, i když mírně "zmrzle".



Telefony v elektrické troubě, nastavené na +50 stupňů Celsia.

Po vyjmutí z trouby fungovaly přístroje bez potíží, jen jim trvalo cca 30 sekund, než se opět přihlásily na síť. Ale to je opět v pořádku, protože uvnitř železné krabice si nezatelefonujete z žádného mobilu. Jak tedy vyplývá z právě prodělaných testů, ať je horko nebo mráz, telefony neopustí nás.

Písek, piliny a prach

V tomto případě jsme všechny tři telefony vystavili na několik hodin prachu, písku a pilinám. Také jsme použili všechny možné kombinace: písek - piliny, písek - prach, piliny - prach, písek - piliny - prach. Jedinou známkou svědčící o právě prodělané zkušenosti byla zrnka písku a kousky pilin mezi klávesami. Po opláchnutí telefonů vodou a osušení byste už nepoznali, čím vším právě prošly.

Vlhko a voda

Určitě nejobávanější disciplínou je právě přímý styk s vodou. Nejprve jsme jeden přístroj po druhém umístili na 30 sekund pod proud tekoucí vody (naplno puštěný vodovodní kohoutek). Poté jsme telefony osušili, hodinu počkali a celý proces zopakovali. Znovu jsme je osušili a nechali 24 hodin v klidu.

A budeme se sprchovat

Přichází na řadu asi nejtěžší zkouška. Všechny telefony jsme položili vedle sebe do sprchy a pustili na ně proud vody. Nechali jsme je tam 10 minut. Nutno upozornit, že přístroje nebyly ponořené pod vodou, před čímž také výrobci varují (kromě Nokie), a dělají rozhodně dobře. Po vyjmutí telefonů z pod sprchy začaly všechny zhruba po 60 sekundách jevit známky zvlhnutí. U Nokie 6250 začaly problikávat veškeré údaje na displeji, následně začala všechna písmenka a ikony mizet, až se ztratily úplně. Osvětlení displeje zůstalo stále aktivní. Naproti tomu u Ericssonu R310s osvětlení displeje začalo při stisku libovolného tlačítka zběsile blikat. Siemens M35i zobrazoval všechny standardní údaje (signál, baterie, operátor), ale vůbec nereagoval na stisk jakékoli klávesy.

Pod kryt baterie u M35i se dostala voda, zatímco kryt baterie u R310s a 6250 byl z vnitřní strany pouze orosený. Následovalo okamžité vypnutí všech tří přístrojů, vyjmutí baterií a vysušení. Nokia 6250 se vzpamatovala, Ericsson R310s také (i když s mírně orosených sklem displeje), Siemens M35i se už neprobral.

Rozsudek

Který z uvedených mobilů tedy vydrží více? Nokia 6250, Ericsson R310s nebo Siemens M35i? Tento souboj skončil vyrovnaně. Je sice pravda, že Siemens M35i zaplatil testy svým životem, ovšem vodním světem neprošel na 100 % žádný z přístrojů. Všechny tři prožily klinickou smrt. Nokia 6250 a Ericsson R310s se z "druhé strany" vrátily, Siemens bohužel takové štěstí neměl. Velký podíl viny na tom nese také fakt, že námi testovaný model M35i už měl několik podobných testů údajně za sebou (rozhodně na to vypadal). Těsnění bylo poznamenáno četnými pokusy tento model pokořit a na zadní části přístroje chyběla záslepka konektoru externí antény. Naproti tomu zapůjčené vzorky Nokie a Ericssonu byly zatím nedotčeny.

Telefony určitě vydrží mnohočetné pády, nárazy, výborně odolávají prachu i nečistotám. Se zimou a horkem si také hravě poradí. Ovšem před vodou je raději chraňte. Krátkodobý styk s tekutinami jim neuškodí, ale delší vystavení vodnímu živlu je může snadno zničit.

Snažili jsme se vám co nejvěrněji přiblížit celý průběh testování. Ovšem kdo to neuvidí na vlastní oči, jen stěží uvěří. Nokia 6250, Ericsson R310s i Siemens M35i opravdu vydrží nesrovnatelně více než ostatní mobily. Pokud se tedy rozhodujete mezi těmito telefony a jde vám především o jejich odolnost, s klidným svědomím můžete sáhnout po jakémkoliv z nich. Určitě si získá váš respekt a obdiv.