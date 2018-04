Apple žádá po Samsungu 40 dolarů za každý smartphone a tablet

Není žádnou novinkou, že prodej zařízení nebo distribuce vlastního operačního systému nejsou pro velké hráče mobilního segmentu zdaleka jediným zdrojem příjmů. Nemalé a hlavně pravidelné injekce na firemní účty mohou představovat také nejrůznější licenční poplatky za používání technologií, techniky nebo i gest, které má daná společnost patentově chráněna.

Připomeňme, že před téměř třemi lety překvapila zpráva, že Microsoft inkasuje za telefony s Androidem více peněz, než mu plyne z prodejů přístrojů s vlastními Windows Phone (více v dřívějším článku). A podobných případů by se možná našlo víc.

Podle informací serveru Foss patents se nyní Apple obrátil na soud s požadavkem, aby mu Samsung platil 40 dolarů za každý smartphone nebo tablet. Přehled patentových a jiných sporů obou technologických gigantů by již teď přitom vydal na samotnou monografii.

Paradoxem přitom je, že oba rivalové spolu také kooperují - Samsung je dosud hlavním výrobcem čipových sad Applu (současný iPhone 5s používá sadu Apple A7), i když podle posledních zpráv by mohla tuto nechtěnou závislost Applu na Samsung utnout tchajwanská značka TSMC. Ta má v budoucnu klíčovou roli výrobce hardwaru pro jablečnou společnost převzít.

Apple žádá takto velký poplatek (40 USD), protože prý Samsung u svých smartphonů a tabletů neoprávněně využívá pět různých patentů. Předmětné patenty se dle studie Applu, kterou bude argumentovat u soudu, týkají způsobu používání telefonní aplikace, vyhledávání, synchronizace dat, gesta k odemknutí obrazovky (slide to unlock) a automatického dokončování textu. Hlavní líčení má začít už 31. března.

Poplatek je nejapně vysoký, říká odborník na problematiku

Specialista na patentovou problematiku a autor blogu Foss patents, Němec Florian Mueller, připomíná, že Apple podobnou sumu za každé vyrobené zařízení od Samsungu již požadoval v roce 2010. Tehdy chtěl 30 dolarů za každý vyrobený smartphone a 40 dolarů za tablet. Poplatky přitom měly pokrýt celé patentové portfolio Applu, a nikoli jen pět z nich, jak tomu je v případě aktuálního požadavku. Strany se tehdy na mimosoudním vyrovnání nedohodly.

Jen pro srovnání: Apple platí Nokii 10 dolarů za každé vyrobené zařízení, poplatek ale pokrývá soubor základních patentů SEP (Standard Essential Patents). Podobně Microsoftu plyne od všech výrobců androidích telefonů 15 až 20 dolarů za každý kus. Díky tomu pokladna softwarového giganta podle odhadů analytiků loni nabobtnala o 2 miliardy dolarů (asi 40 miliard korun).

O tom, že je požadavek Applu přehnaný, svědčí i dohoda s HTC, podle které musí tchajwanská značka za každé prodané zařízení Applu platit mezi 5 a 8 dolary. Přesná částka ale nebyla zveřejněna.

Mueller, který v minulosti právní tažení Applu vůči konkurenci schvaloval, se současným požadavkem zásadně nesouhlasí, označuje jej za přehnaný až bizarní. Apple přitom současně s návrhem soudu přednesl také "jednoduché" řešení, Samsung prý má svá zařízení o oněch 40 dolarů zdražit. To je pro něj zcela určitě nejen nepřijatelné, ale u zařízení nízké až střední cenové kategorie dokonce nemožné.

Mueller přehnané požadavky Applu přičítá částečnému neúspěchu nedávno skončeného a dosud největšího patentového sporu mezi oběma rivaly. Apple sice dosáhl toho, že Samsung musí za nedovolené používání patentovaných technologií zaplatit 929 milionů dolarů (asi 18,6 mld. korun), ovšem požadavku, aby byl vydán zákaz prodeje zařízení jihokorejské značky na území USA, soud nevyhověl.

Ačkoli tak nedávno prohraná bitva má pro pokladnu Samsungu nepříznivé následky, pokud by se svým novým návrhem Apple u soudu obstál, konsekvence by pro jeho hlavního rivala byly značně bolestivější. Jen pro představu: Samsung loni prodal 320 milionů smartphonů a 40 milionů kusů tabletů. Pokud by měl za každý z nich Applu zaplatit 40 dolarů, znamenalo by to těžko představitelných 14,4 miliardy dolarů, tedy bezmála 300 miliard korun.