Metro - technologie a plánované pokrytí

Metro se pomalu začíná zaplňovat signálem, EuroTel spustil nadějnou akci "Z Metra se telefonuje zdarma" a tak je asi vhodná chvíle podívat se na to, jak bude pokrývání metra pokračovat a jaká technologie byla použita. Tedy do toho:

V současné době je signálem GSM pokryt tunel mezi IP Pavlova a Muzeem, dále tyto stanice a Můstek. Další plány pokrývání metra budou záviset na vyřízení všech formalit - především pak na dohodě uvnitř Sdružení Metro. Sdružení Metro tvoří EuroTel, RadioMobil a Ministerstvo vnitra - ministerstvo vnitra si totiž do metra tahá policejní síť založenou na Tetrapolu od společnosti Matra - síť má jméno Pegas (ne Paegas).

Testovací období by mělo také ujasnit, zda má smysl pokrývat tunely metra. Staré vlaky metra totiž po vjezdu do tunelu trápí hlučnost až 90 dB, ty novější jsou na tom o 10 dB lépe. To ovšem pro normální hovor pohybující se okolo 60 dB není žádný luxus a samozřejmě by se nikomu nechtělo pokrývat tunely za hromadu peněz v okamžiku, kdy by se telefonující neslyšeli.

Zde jsou plány na budoucí pokrývání metra v případě, že vše půjde podle předpokladů:

Černé body představují stávající pokrytí - ovšem pouze IP Pavlova, Můstek a Muzeum jsou pokryty vnitřními cellami, ostatní pokryté stanice jsou pokryté jen díky průsaku signálu z povrchového pokrytí.

První se bude pokrývat trasa C - modrou čarou jsou vyznačeny stanice, které se budou řešit přednostně. Další na pořadí je trasa B - zde je tmavožlutou vyznačeno přednostně řešené pokrytí. Do prosince by pak měla být pokryta trasa A - i zde je přednostní pokrytí značeno tmavě zelenou. Celé metro by pak mohlo být pokryto do konce roku.

Pražské metro se tak stává jedním z mála pokrytých podzemních drah na světě - D1-Telekom (akcionář RadioMobilu) pokryl metra v Mnichově, Hannoveru a Berlíně, kromě toho je pokryto metro ve Stockholmu a v Honk-Kongu, také Londýnská dráha je pokryta ale převážně díky své nepodzemnosti - podzemní části se teprve většinou řeší.

Jak se metro pokrývá?

Ne zcela jednoduše - EuroTel odhaduje náklady na pokrytí metra na 500 mil. Kč - tuto finanční částku mezi sebou rozdělují oba operátoři. K tomu je nutno připočítat další náklady za infrastrukturu, které je třeba investovat, ale již to není třeba v rámci společného projektu - typicky spojení ústředny s kontrolerem v metru.

Pokrývání stanic metra se děje klasickými plochými anténami, případně anténami minidiskovými - takovou kombinaci ploché antény s vnitráckou anténou pro Tetrapol Pegas vidíte na obrázku - v reálu byste ji našli na nástupišti IP Pavlova.

Co se pokrývání tunelů metra týká, tady je situace méně jasná - to už není tak zcela obvyklá situace narozdíl od indoor pokrytí, jakou defacto pokrytí stanic je. A tak si tu technici pomohli zajímavým trikem - vyzařovacím kabelem. Vyzařovací kabel není nic jiného, než speciální VF koaxiální kabel, který má každých 17 metrů porušenou stínící vrstvu - díky tomu samozřejmě vysokofrekvenční signál proudí do blízkého okolí, čímž se dosahuje kýženého pokrytí tunelů metra o velmi nízkém vysílacím výkonu, snadné montáži i údržbě.

Problémem by totiž byla montáž klasických antén - ty by museli mít své vlastní přívody a tak by jejich montáž nebyla příliš efektivní. Je třeba si uvědomit, že v železobetonovém skeletu metra dochází velmi rychle ku zlomu signálu na frekvenci 900 MHz a tedy k rychlému ústupu jeho kvality. Proto je třeba, aby antény byly v tunelu relativně blízko, musely by vyzařovat nízký výkon. Proto je použití vyzařovacího kabelu velmi chytrý nápad.

Jak takový vyzařovací kabel vypadá, předvádí šéf EuroTelu Ed Kingman - to černé v jeho rukách není poslední model houfnice připravený ku zúčtování s RadioMobilem, ale právě takto upravený vyzařovací kabel připravený k montáži na zdi metra.

O propojení veškeré techniky se stará optický kabel - rozvody na dlouhé trasy zajišťoval Dattel pomocí sítě MetroNet, která zatím disponuje kapacitou 155 Mbps. Jednotlivé BTSky jsou pak napojeny 2Mbps optickou linkou na kontroler.

Jak to vypadá v takovém technologickém centru GSM sítě metra ilustruje následující fotografie. Vezměme to od leva - skříň napájení má poměrně jasný účel. Dva racy pro mikrolinky - první je EuroTelu, osazen Ericsson MicroLinkem, druhý je RadioMobilu, na snímku ještě bez osazení, ale patrně je nyní použit Bosch, což je vlastně obdoba Ericsson řešení.

Dále jsou zde BTSky - ta první je EuroTelu, tady je výrobcem Nokia, v případě RadioMobilu bych to tipnul na Motorolu. EuroTel tvrdí, že jejich BTSka je menší, protože je to nejmodernější technologie, technici v RadioMobilu zase tvrdí, že jejich BTSka má větší kapacitu a proto je větší. Otevřené jsem je neviděl, takže nelze říci, na kolik vysílacích/přijímacích modulů TRX je lze osadit. Úplně v pravo, což na snímku už není vidět, je společný kontroler.

EuroTel tvrdí, že na nástupišti může nyní najednou probíhat až 60 hovorů, stejný počet připadá dle mých propočtů na oba tunely metra mezi Muzeem a IP Pavlova. EuroTel slíbil, že v případě nedostatečné kapacity je schopen ji kdykoliv škálovat - kapacitu by na to měl mít, optické kabely jsou již natahány a staší přidat jen pár komponent, což v případě, kdy není třeba vyřizovat bumážky, je dílo (relativního) okamžiku.

Co jsem ne zcela pochopil, je vzájemná závislost řešení EuroTelu a RadioMobilu. EuroTel tvrdí, že celá síť v metru mu plně leží v rukou a je dozorována z řídícího centra EuroTelu. RadioMobil na druhou stranu tvrdí, že jakékoliv problémy EuroTelu se jeho pokrytí metra netýkají. Co to v praxi znamená? Pohybujíc se na tenkém ledu spekulací soudím, že pravdu mají oba - EuroTel dozoruje především spojovací trasy a v tomto ohledu opravdu drží ruku na spoušti. Na druhou stranu RadioMobil disponuje zcela autonomním řešením, ovšem s tím, že je propojeno optikou pronajímanou patrně na Sdružení Metro a to ještě společností Dattel. V případě problémů by tak mělo stačit utrhnout si pár světlovodných kabelů ze svazku a namontovat vlastní antény - ty jsou totiž společné.

Tak to by bylo k metru - nezbývá, než oběma operátorům pogratulovat ku zdárnému dílu.

Snad jen poslední poznámka mojí maličkosti o smyslu pokrytí tunelů. Vzhledem k tomu, že i dosud mírně bezkoncepční magistrát začíná trochu tlačit na využívání MHD a budování systému záchytných parkovišť, což bude směřovat dopravu lidí do metra, přimlouval bych se i za ono pokrytí metra. Přeci jenom se může stát, že se během několika blízkých let najde více lidí, kteří budou využívat toho, že v metru mohou v klidu na notebooku pročíst a vyřídit svoji poštu a další internetové záležitosti - 20 minut cesty ze Zličína do centra města je pro to velmi vhodnou příležitostí. Osobně to již dosti dlouho praktikuji s Communicatorem, když si poštu stáhnu automaticky před vchodem do metra, v metru ji vyřídím a při východu z metra se sama odešle. Těch několi desítek minut mi opravdu přijde k dobru - a řekl bych, že postupem času nebudu sám, kdo bude holdovat metrodopravě namísto pražské dopravní zácpě a notebooku namísto Rudého práva.