Dnes je slavný den, polovinu metra linky C pokrývá mobilní signál

Zbývající část pilotního úseku je oproti předchozím předpokladům spuštěna s předstihem. Začátkem října konsorcium operátorů Cetin – O2 – T-Mobile – Vodafone informovalo, že celý pilotní úsek mezi stanicemi Muzeum a Roztyly má být 4G signálem pokryt do konce října, přičemž ke komerčnímu spuštění dojde do poloviny listopadu (více viz Velká sláva. Praha pokryla tři stanice metra rychlým mobilním internetem). Pokrytí pilotního úseku si podle konsorcia vyžádalo investici ve výši přibližně 80 milionů korun. Mobilní služby jsou k dispozici všem zákazníkům síťových i virtuálních operátorů.

Na pilotní úsek nyní konsorcium naváže pokrýváním zbývající sítě pražského metra. V roce 2019 je v plánu pokrytí dalších 21 stanic, které patří k těm nejvytíženějším. Zbývající stanice a tunely mezi nimi pak budou následovat v letech 2020 a 2021. Do konce roku 2021 by mělo být 4G signálem pokryto všech současných 61 stanic metra včetně tunelů. Celkové náklady jsou odhadovány na půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy).

Pokrývání metra patří podle koncorcia operátorů ke složitým úkolům: na projektu spolupracuje řada subjektů, technici se pohybují v neznámém terénu a práce ve veřejných částech stanic a tunelech metra mohou probíhat pouze během přepravní výluky, tedy 2,5 hodiny v noci. Pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere dva měsíce, vyžádá si investici ve výši až 10 milionů korun a denně na něm pracuje 70 techniků.



Jednání mezi operátory a městem trvalo několik let. Operátoři se na společném pokrývání tunelů nejvytíženější části trasy C dohodli již v listopadu 2015 (více viz Nově si zavoláte i z nejvytíženější části metra trasy C). Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Nakonec budou platiti operátoři.

Smlouvu s konsorciem operátorů na zavedení signálu schválila dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy letos v dubnu. Uzavřena byla na 20 let, za prvních deset let operátoři dopravnímu podniku vyplatí 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).



V současnosti jsou mobilním signálem pokryty vesměs pouze stanice, a to převážně výhradně prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování. Některé stanice, jako například Depo Hostivař, přitom využívají i signálu venkovních vysílačů. Pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE zavedli operátoři pouze v nových stanicích linky A (mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol), a to včetně tunelů.



K internetu se nyní mohou cestující také zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Bezdrátová síť je k dispozici na Florenci na lince C i B, Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. V září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.