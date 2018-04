MeteoTV aneb Jak (ne)dělat mobilní televizi

Televizní vysílání pro mobilní telefony má svá určitá specifika, se kterými je nutné počítat. O tom se ostatně přesvědčila i společnost U-turn, která zahájila první, byť ne zrovna non-stop, TV vysílání pro mobilní telefony u nás. Nyní však přichází první ryze mobilní televize. Je ale vůbec o co stát?



MeteoTV je televize vysílající pouze zprávy o počasí. Ty už společnost vysílá několik měsíců prostřednictvím internetu a nyní se rozhodla službu rozšířit i na mobilní telefony. Každou celou hodinu se zde setkáte s moderovanými zprávami, v době od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00 dokonce každých 15 minut. Ve zbytku vysílacího času pak televize vysílá obrazovou předpověď počasí pro různé regiony, krátké rozhovory, záběry z web kamer a aktuální informace o počasí v různých tuzemských i zahraničních destinacích.



Co potřebujete ke sledování MeteoTV na mobilu?



Pro spuštění MeteoTV budete potřebovat telefon s operačním systémem Symbian Series 60 (pro ty se vysílá zde: rtsp://82.119.243.126/broadcast/meteotv.rm) či Windows Mobile 2003 (pro ty se vysílá zde: http://www.meteotv.cz/meteotv.asx). Odkaz si stačí uložit jako oblíbenou stránku a máte jej kdykoliv po ruce.

Velkou výhodou je vlastnit telefon s podporou EDGE, které lze k sledování streamovaného vysílání vcelku dobře využít. To, že je více než vhodné vlastnit tarif pro neomezené datové přenosy, není třeba příliš zdůrazňovat. Vysílání MeteoTV pak můžete sledovat zdarma, protože za službu samotnou se nic neplatí.



Mobil není monitor



Přechod z internetové na mobilní televizi by měl být obvykle provázen procesem zvaným content preprocessing neboli přípravou obsahu na jiné koncové zařízení s jiným rozlišením, jinou streamovací rychlostí, atd. Meteopress (provozovatel MeteoTV) si s tím však očividně hlavu nelámal, což vede k několika nepříjemným jevům. Například titulky původně počítané na PAL rozlišení (720×576) totiž nejsou na displeji s rozlišením např. 160×128 bodů zrovna dvakrát dobře čitelné.

Sledování MeteoTV na displeji mobilních telefonů se tak občas stává zajímavou zeměpisně-tipovací soutěží, kdy je cílem uhádnout, které že město je zrovna na mapě zobrazeno a kolik že tam asi tak je stupňů. Některé titulky jsou čitelné, jiné vůbec. Smysluplnost záběrů z webových kamer, které běží v podoknech o fyzickém rozlišení např. 20×20 bodů, asi není třeba diskutovat.

Ikonky ve Windows, ve kterých by mělo běžet video, si umí představit asi každý. Zkrátka a dobře - spoustu vysílaných informací si nepřečtete a nebudete z nich nic mít. Možná by stálo za úvahu přeci jen odlišit vysílání pro web a vysílání pro mobilní telefony s rozlišením několikanásobně menším. Celou situaci řeší snad jen využití PDA či chytrých telefonů s velkým displejem jako je MDA/Eurotel DataPhone.



MeteoTV v praxi

Pro sledování MeteoTV v mobilu je nutné spustit příslušný přehrávač, v závislosti na platformě, kterou váš telefon využívá, si vybrat adresu a pak už jen čekat. První spuštění trvá cca. 30 sekund a pak už přenos běží víceméně kontinuálně. Někdy se stalo, že se spojení nenavázalo s tím, že je příliš velký timeout (to je dáno mimo jiné vysokou latencí GPRS sítě). Pouze občas se v závislosti na vytížení sítě přenos zasekne a natahuje se chvíli do paměti. Při dvouminutovém sledování jsme přenesli 395 kB na downlinku a 10,76 kB na uplinku.



Využít lze i horizontální "celoobrazovkový" režim.

Průměrná přenosová rychlost tedy byla 26,3 kbps, což lze v GPRS síti relativně bez problémů dosáhnout i dlouhodobě. Kvalita samozřejmě odpovídala tomu, kolik dat se k nám přenášelo. Čistota zvuku je sice překvapivě dobrá, ale stejně si raději pořiďte sluchátko. V tramvaji nebo práci budete jinak obtěžovat okolí a doma máte telku větší.

Je to vůbec k něčemu?

Nyní se nabízí poněkud kacířská otázka, k čemu je v ČR předpověď počasí v mobilním telefonu. Řada telefonů již disponuje FM rádiem a hlavně téměř všechny telefony mají WAP, kde lze předpověď počasí zjistit velmi rychle, jednoduše a hlavně docela levně. Za to u MeteoTV jste bez datového paušálu poměrně namydlení a na správnou předpověď můžete zbytečně čekat klidně hodinu.

Pro televizní vysílání v mobilních telefonech podle nás zkrátka ještě není v ČR správný čas. Ten nebyl, když přišla VideoZóna, a není ani teď. Limitujícím faktorem přitom nejsou ani tak mobilní sítě – ty spolu s příchodem EDGE začínají být pro videostreaming vcelku vhodné. Dokud ovšem nebudeme mít velké displeje a nebo vysílání upravené pro ty malé, nebude existovat ani dostatečná poptávka po podobném artiklu.

Největší bariérou i pak zůstane inovativní přístup ke tvorbě obsahu. Nelze totiž do nekonečna jen přebalovat to, co se osvědčilo na velké televizi nebo počítači a čekat, že to sklidí ovace. Mobil zůstane mobilem a uživatelé s ním podle toho (alespoň zatím) také zacházejí. Přesvědčila se o tom i Jižní Korea, kde pilotní provoz digitální televize neskončil zrovna velkým úspěchem.