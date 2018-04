Představili revoluční kryt. Pokořil neslučitelnost Androidu s iPhonem

Na první pohled působí jako běžný kryt s integrovanou externí baterií. Její přítomnost je nutností, a to nejen vzhledem k nikterak oslnivé výdrži baterií současných iPhonů. Ačkoli totiž na první pohled působí jako obyčejný ochranný kryt, jde o zcela samostatné mobilní zařízení.

Kromě baterie (1 700 mAh pro iPhone 6/6s, 2 500 mAh pro iPhone 6 Plus/6s Plus) totiž ukrývá také procesor. Výrobce jej na oficiálních stránkách blíže nekomentuje, nicméně podle portálu Phoneradar je použit MediaTek MT6753. Operační paměť má kapacitu 2 GB a k dispozici je i 16 GB úložného prostoru. Část z něj však uzme operační systém Mesuit OS 1.0 založený na Androidu 5.1 Lollipop, který doplňuje launcher Apus.

I vzhledem k těmto vlastnostem krytu je tak dalším jeho překvapením absence jakéhokoli displeje, v této souvislosti lze vzpomenout kryt popSLATE 2 používající e-Ink displej (více zde). MeSuit si totiž přes Lightning konektor vystačí přímo s displejem svého hostitele. Znamená to tedy, že uživatel na displeji iPhonu může kromě vlastního systému iOS spouštět skrze speciální mobilní aplikaci i systém založený na konkurenčním Androidu, tedy i aplikace pro něj určené.

Použitím krytu se z iPhonu nestává jen dualOS zařízení, ale i přístroj s možností používat dvě SIM. MeSuit je totiž opatřen i vlastním slotem pro nanoSIM, přičemž obě SIM je možné používat současně. Konektivita mesuitu zahrnuje LTE, wi-fi 802.11 b/g/n a Bluetooth 4.0. K dobíjení slouží konektor microUSB.

MeSuit je v současnosti k dispozici pouze na domácím čínském trhu, kde je alternativou pro uživatele, kteří používají dva přístroje s rozdílnými operačními systémy. Verze pro menší iPhony vyjde na 999 jüanů, tedy v přepočtu na zhruba 3 700 korun. Provedení pro modely s přídomkem Plus pak vyjde o 100 jüanů dráže (o necelých 370 korun více). Hmotnost krytů je 84 a 109 gramů.

Čínská společnost poodhalila i plány do budoucna. Již příští rok by totiž chtěla na trh uvést obdobný produkt, který by měl naopak na androidích modelech umožnit spuštění systému od Applu. Velmi ambiciózní cíl, a to především vzhledem k faktu, že iOS je oproti androidu uzavřeným systémem.