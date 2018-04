Nově na Facebooku pošlete zprávu, která do hodiny zmizí

Už brzy budete moci na Facebooku poslat zprávu nebo obrázek s tím, že příjemce bude mít jen hodinu na to, aby si její obsah zobrazil. Tuto funkci v současnosti firma testuje ve Francii. Jedná se o krok, kterým by se Facebook posunul blíže přímé konkurenci - službě Snapchat, která na tomto konceptu zasílání zpráv funguje už od svého vzniku.

Snapchat Aplikace primárně slouží k rozesílání fotografií a videí doplněných komentářem. Soubory jsou po zobrazení příjemcem po pár sekundách automaticky smazány. Dovolí tak rozesílat materiály, jejichž zpětné dohledání je nežádoucí.

Oproti Snapchatu, který zprávy maže hned, jak si je přečtete, popřípadě chatu od Googlu, který zase zabraňuje si zprávy jakkoliv ukládat, si Facebook vybral svou cestu – jedna hodina a konec. K novince se pro server Buzzfeed vyjádřil jeden z vývojářů aplikace: „Jsme nadšeni, že můžeme oznámit novou funkci, která zlepší náš Messenger. Mizející zprávy nabízejí lidem zábavnou možnost, jak komunikovat pomocí této aplikace.“

U zpráv se nově objeví ikonka přesýpacích hodin, která jednorázově tuto funkci aktivuje. Ta se pak aplikuje na veškeré zprávy zaslané v tomto režimu do té doby, než jej opět vypnete.

Není to poprvé, co Facebook inspiroval Snapchatem. Poté, co se mu nepovedlo službu koupit, snažil se alespoň uvést několik dalších aplikací, které by fungovaly na stejném principu. Už v roce 2012 spustil Facebook aplikaci Poke, která byla v podstatě přesnou kopií Snapchatu. Poke se nicméně mezi uživateli neuchytil, a proto jej v roce 2014 nahradila služba Slingshot.

Slingshot nabízí podobný princip jako Snapchat, tedy mizející zprávy. K tomu přidává několik vlastních nápadů, jmenovitě například funkci, která vyžádá před samotným doručením zprávy (obvykle fotografie) zaslání odpovědi formou výměny. Až teprve poté, co obě strany pošlou zprávy, se jejich obsah zobrazí. Ačkoliv ani služba Slingshot neslavila úspěch, stále je dostupná v aplikačním obchodě.