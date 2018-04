Message Suite V1.1 pro Psion Series 5

Prolog

2001, čtvrtek odpoledne:

Prodavač (úslužně): Přejete si?

Zákaznice (procedí mezi zuby): Prkýnko na maso

Prodavač (s nadějí v hlase): S barevným displejem?

Zákaznice (rezignovaně): Ano a s podporou javasuperscriptů a ActiveXXX komponentů. (To že je tam browser považují osoby na obou stranách pultu za samozřejmost. Co ostatně dělat mezi údery paličkou jiného než brousit?)

Úvod

Kdo dnes nemá ve svém elektronickém kapesním pomocníkovi třídy PDA alespoň poštovního klienta uvažuje možná o tom, zda při nákupu zvolil vhodnou platformu a zda není čas na nějaký ten upgrade. Proto téměř nikoho nepřekvapí ani to, že i pro Psiona Series 5 je k dispozici balíček aplikací obsahující browser, poštovního klienta a dialer, tedy aplikaci pro vytočení telefonní linky a navázání komunikace s přístupovým serverem.To vše je k dostání pod názvem Message Suite a navíc zadarmo (no zadarmo, zákazník si to předplatil v ceně Psiona) na serveru www.psion.com.

Příprava

Před prvním použitím je nutné nastavit obvyklé parametry TCP/IP a způsob připojení do sítě IP - obvykle Internetu nebo firemní sítě - a parametry použitého modemu. Nastavení se provede z Control Panelu, který je po instalaci Message Suite doplněn o další ikonky, především o ikonku Network a Modem. Počítáno je jak s připojením po vytáčené lince s použitím modemů, tak s přímým připojením na box s unixem nebo Windows NT pomocí sériového kabelu. K dispozici je poměrně silný skriptový jazyk umožňující realizaci programových smyček a větvení dle přijatých znakových řetězců. Není tedy problém zautomatizovat si přihlášení k přístupovému serveru libovolného nabízitele Internetu. Obrázek zachycuje dialogové okno konfigurátoru dialeru a část přihlašovacího skriptu pro přímé připojení na RAS ve Windows NT.

Browser

Nastaví parametrů máme za sebou a spouštíme prohlížeč. Ten si poradí s tabulkami a to dokonce i vloženými a umí zobrazovat obrázky ve formátu gif a jpg a ve vlastním formátu Psiona. Ani formuláře a animované gify nejsou problémem. Problémem jsou rámce, které současná verze nepodporuje. Jinak prohlížeč porozumí html tagům až do úrovně html 3.2. Pokud je vaše firemní počítačová síť oddělena firewallem od Internetu ani tehdy nemusíte zoufat, pouze využijete podpory pro přístup do Internetu skrze proxy http server. Přístup skrze socks server není podporován. Oblíbené servery a stránky lze katalogizovat a dělit do skupin pomocí jednoduchého, ale užitečného systému záložek.

Vzhled obrazovky browseru lze nastavením různě upravit a zvolit vhodný kompromis mezi plochou vyhrazenou pro obsah stránky a plochou zabranou různými lištičkami a tlačítky. Můžete si vybrat i to, zda chcete zobrazení ve čtyřech úrovních šedé, nebo zda jako náročný divák dáte přednost šestnácti úrovním šedi. Jako velmi šikovná funkce se mi jeví možnost nastavení zvětšeného pohledu na stránky. K dispozici jsou čtyři úrovně zvětšení.

Více než popis schopností vypovídá o kvalitě browseru ukázka několika stránek.

Nejprve Mobil server v browseru bez toolbarů a lišt a v minimálním zvětšení:

A to samé při maximálním zvětšení:

A nyní domovská stránka výrobce Psiona se všemi možnými tlačítkovými a informačními lištami, které lze zapnout.

A ještě jedna ukázka:

Nutno podotknout, že uvedené obrázky zachycují čtyřšedivý režim práce. Při zapnutí High Colour režimu se úroveň presentace stránek ještě zlepší za cenu zvýšeného odběru ze zdrojů - dvou tužkových článků nebo akumulátorů typu AA.

Poštovní klient

Poštovní klient implementuje, jak už je v kraji zvykem, protokol SMTP pro odesílání a POP3 pro příjem pošty. Kromě odesílání a přijímání pošty je také schopen odesílat a přijímat faxy. Jde o šikovnou integraci funkcí souvisejících s komunikací s okolním světem těmito dvěma nejčastějšími elektronickými způsoby. Faxová část je schopna spolupracovat s modemy se standardy Fax Class2, Class2.0 a Class1 a s rychlostí až do 14400 b/s. K dispozici je i funkce pro zaslání faxu na vyžádání.

I když naprostá většina z nás bude používat faxové služby především pro odesílání faxů, už jsem vyžil i schopnosti faxy přijímat a to zvláště v situacích, kdy je jednodušší nechat si poslat například plánek místa schůzky na tento dočasně připojený fax, než se snažit pochopit slovní popis míst důležitých pro orientaci v neznámém terénu. Pro ukázku je na připojeném obrázku aplikace Email se spuštěným prohlížečem faxů, zde konkrétně fax odeslaný z mobilního telefonu jako SMS zpráva. I zde jsou k dispozici různé úrovně zvětšení a fax na obrázku je zobrazen v minimálním zvětšení, nebo spíše v maximálním zmenšení.

Závěr

Message Suite se stabilní aplikace schopná s přehledem pokrýt základní požadavky v oblasti browsování a mejlování. Pokud bude další verze obsahovala možnost připojení attachmentů ke zprávám a podporu rámců ve www prohlížeči, kteréžto rysy zatím postrádám, nebude téměř důvod používat stolní počítač k těmto komunikačním činnostem.

I když je Message Suite poměrně výkonným nástrojem, myslím, že pro všechny uživatele Psiona S5 je dobrou zprávou skutečnost, že Opera Software portuje svůj browser na stroje s operačním systémem Epoc32, jak se můžete přesvědčit pohledem na jejich web server http://opera.nta.no. Pokud by dokonce vzniklo soupeření podobné IE vs. Netscape vzejde z toho pro Psionáře jen užitek.