Nepřečetl si fakturu a musí u operátora zůstat další dva roky

Na situaci, kdy operátor O2 původní závazek automaticky prodloužil s dvouměsíčním předstihem oproti původnímu termínu jeho vypršení, upozornil redakci Mobil.iDNES.cz jeden ze čtenářů. Stěžuje si především na způsob informování, kdy jedinou zmínkou o této změně byl text v jeho lednovém vyúčtování. Pochybil však tím, že mu vzhledem ke správně účtované částce a placením inkasem nevěnoval větší pozornost.

Ve vyúčtování byla totiž obsažena i informace o automatickém prodloužení stávající smlouvy, a to s dvouměsíčním předstihem. Místo 26. dubna tak byla zákazníkovi smlouva prodloužena již k 26. únoru. „Třetího března jsem se pak nestačil divit, když jsem si myslel, že jdu smlouvu vypovědět s dostatečným předstihem,“ informoval čtenář. Postěžoval si především na absenci jakékoli SMS, telefonátu či zvláštního e-mailu.

Operátor zákonnou povinnost splnil

„Všechny naše zákazníky mobilních hlasových a datových služeb informujeme o blížícím se konci závazku informací ve vyúčtování služeb minimálně s třicetidenním předstihem,“ reagovala na náš dotaz Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2. Zákazník tak má poté dostatečný čas na rozhodnutí, zda si smlouvu prodlouží, přejde na variantu bez úvazku, či službu zcela ukončí.

Operátor informací obsaženou ve vyúčtování splnil povinnost, kterou mu zákon o elektronických komunikacích ukládá. Podle §63 odst. 10 jsou operátoři povinni spotřebitele informovat způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování. Tedy v písemné, či elektronické podobě. Spotřebitele musejí informovat nejdříve tři a nejpozději jeden měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy a také o způsobu, jak smlouvu ukončit.

Pokud by tak operátor neučinil a jednostranně změnil náležitosti smlouvy, tedy například bez předchozího upozornění upravil délku původního závazku, vystavil by se podle mluvčího Českého telekomunikačního úřadu Martina Drtiny riziku postihu za správní delikt. Zároveň by takovým jednáním nebyla splněna zákonná podmínka, aby původní smlouva mohla být prodloužena, či nahrazena jinou.

Důvodem, proč byl některým zákazníkům předčasně ukončen původní závazek, byl podle Jungmannové přechod na nový systém. „Některým zákazníkům jsme zkrátili původní závazek, přičemž jsme je o tom ve vyúčtování s měsíčním předstihem řádně informovali,“ dodala s tím, že šlo v podstatě o standardní proces bez změny práv zákazníka, došlo jen ke zkrácení původního závazku. V upozornění na zkrácení úvazku byla podle Jugmannové obsažena i informace o způsobu ukončení smlouvy.

Kvůli důležitým sdělením čtěte vyúčtování pozorně celé

Čtenář se tak nepročtením vyúčtování připravil o možnost ukončit smlouvu k datu konce její platnosti, která bylo v tomto konkrétním případě zkrácena o dva měsíce. Nevyslovení nesouhlasu totiž operátor považuje za souhlas s oznámenými změnami, a danou smlouvu tak v tomto případě prodloužil. Čtenáři tak zůstala jediná možnost, jak smlouvu ukončit. A sice její vypovězení a uhrazení pětiny součtu všech paušálů zbývajících do konce závazku.

„Jediný způsob, jakým o tom informují zákazníka, jsou dva řádky malým písmem,“ stěžoval si čtenář mimo jiné i na velikost textu takového sdělení. Zda je velikost písma dostačující, by musel rozhodnout patrně až soud. I na operátory se totiž vztahuje ujednání § 1811 odst. 1) nového Občanského zákoníku, že „veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva“.

Podle občanského zákoníku také „nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu“.

Automatické prodlužování lze zrušit

S automatickým prodloužením závazku přitom může zákazník (a to i v případě operátorů T-Mobile a Vodafone) kdykoli vyslovit nesouhlas. Tím se nicméně nezbaví povinnosti kontrolovat své měsíční vyúčtování. I v takovém případě v něm bude, ať v písemné, či elektronické podobě, informován o expiraci závazku. Jen v tomto případě to bude pro zákazníka znamenat skokové navýšení měsíčního paušálu. Smlouva bude totiž převedena na smlouvu bez závazku.

Zákazníci Vodafonu, kteří měli smlouvu na dobu určitou, museli naopak dosud sami žádat o její prodloužení. To se změnilo začátkem loňského listopadu, kdy i tento operátor zavedl automatické prodlužování smluv. Nyní jej tedy zákazníci budou muset stejně jako u O2 a T-Mobilu informovat, pokud si nepřejí smlouvu automaticky prodloužit.

„Pokud by k automatickému prodloužení došlo a zákazník by nechtěl smlouvu využívat (např. si to neuvědomí včas), má ještě dva měsíce možnost takto automaticky prodlouženou smlouvu zrušit,“ doplnila Adéla Konopková z Vodafonu.

Vyúčtování hlídejte i u dalších operátorů, Vodafone zašle i SMS

O změnách smlouvy v měsíčním vyúčtování informují své zákazníky samozřejmě i operátoři T-Mobile a Vodafone.

U T-Mobilu jsou zákazníci na fakt, že jim bude smlouva automaticky prodloužena, upozorněni prostřednictvím měsíčního vyúčtování celkem třikrát. Jediný Vodafone pak přehlédnutí důležité informace ve vyúčtování eliminuje i zasláním informačním SMS.

O konci smlouvy se zákazníci tohoto operátora dozvědí prostřednictvím SMS již půl roku před jejím koncem. „O blížícím se automatickém prodloužení smlouvy zákazníka informujeme ve dvou SMS, které zákazníkovi přijdou dva měsíce a jeden měsíc před koncem aktuální smlouvy,“ doplnila Konopková.