Měřili jsme rychlost infolinek

Častým námětem vašich mailů jsou ztížnosti na infolinky jednotlivých operátorů. Protože jsme takovou nepříjemnou zkušenost udělali někdy asi každý, pokusili jsme se dnes prozkoumat toto "uživatelské rozhraní" mezi operátorem a zákazníkem poněkud podrobněji.

Včera jsme provedli celkem 7 sad kontrolních hovorů, vždy se všemi mobilními operátory. Jako prvnímu jsme pokaždé volali Eurotelu, druhý v pořadí byl Paegas a poslední Oskar. Test jsme zahájili ve 14.30 a ukončili jsme jej v 17.30 hodin. U Oskara jsme telefonovali na linku 0800 177 100, která je určena pro ty, kteří již služeb tohoto operátora využívají.

Měřili jsme dobu, která uplyne od vytočení potřebného čísla do momentu, kdy operátor zdvihne sluchátko a nabídne své služby.

Výsledky



Čas volání EuroTel (sec) Paegas (sec) Oskar (sec) 14:30 50 20 73 15:00 57 57 55 15:30 59 90 58 16:00 51 22 120 16:30 66 26 150 17:00 60 25 300 a více 17:30 65 25 300 a více Průměrný doba 58 38 150

Časy na infolince Oskary nevyžadují žádný komentář. Po sedmnácté hodině jsme čekání po pěti minutách končili, protože pětiminutové čekání s telefonem na uchu již asi nikdo nepovažuje za dobrou službu.

EuroTel skončil druhý, s průměrem 58 sekund na jedno zdvižení sluchátka. Tuto dobu nejde příliš zkrátit, dokud bude tento operátor používat systém nahraných hlášek. Na druhou stranu to může vést k tomu, že některé dotazy tímto způsobem operátorům odpadnou a oni mají více času na další zákazníky. Přestože tato teorie vypadá pravděpodobně, vyžaduje bližší zkoumání.

Nejlepší průměr dosáhl Paegas. Pokud je však pravdivá naše teorie z předchozího odstavce, může se jeho rychlé zdvižení sluchátka poměrně snadno obrátit proti němu.

Hodnotit použité systémy je zbytečné, protože společnosti je samozřejmě jen tak měnit nebudou. Navíc někomu vyhovuje "plechová paní", jiný má raději živého operátora.

Podle dušování kompetentních míst by nemělo vlastně nikdy trvat příliš dlouho, než je váš hovor přijat. Při několika exkurzích jsme dokonce měli možnost seznámit se se systémem práce operátorů infolinek a můžeme potvrdit,že opravdu nemají mnoho prostoru pro to, aby si vyzvánějících telefonů nevšímali. Když si jich nevšímají, může to být především ze dvou důvodů:



vyřizují jiný hovor

jsou na toaletě nebo mají jinou biologickou přestávku

Čekajícího zákazníka samozřejmě žádná taková prodleva nepotěší. Na druhou stranu bychom měli brát v úvahu, že operátoři jsou také jenom lidé. Nevyřídí najednou více telefonů než jeden a zákonitě nemohou z hlavy znát odpovědi na všechny otázky zákazníků. Kvůli některým musí zalovit ve svých podkladech a kvůli jiným se musí třeba zeptat ještě dalších lidí.

Pravda je, že případné noční volání na infolinku se může změnit v poslech rádia, přerušovaného místo zpráv hlášením, "všichni operátoři vyřizují vzkazy atd.", ovšem ani tentokrát to není pravidlo.

Hrozné operátorky

Tenhle termín utkvěl v mé paměti z četby jedné z posledních diskusí na Mobil serveru. Týkal se infolinky Paegasu a pisatel jej uváděl jako jeden z důležitých důvodů, prč již opustil nebo chce opustit tohoto operátora. Redaktoři Mobil serveru přicházejí poměrně často do styku s infolinkami všech operátorů. Šance na rozhovor s nějakou "hroznou operátorkou" je tedy poměrně veliká. Přesto takovou zkušenost nemáme a to ze žádné sítě.

Zaznamenali jsme sice již ne zcela vyčerpávající odpověďi či odpovědi nezakládající se na pravdě, ale nikdy někoho, kdo je "hrozný". Ne zcela vyčerpávající odpověď je možné pochopit či omluvit ve chvíli kdy klademe složitý odborný dotaz (což zpravidla v uvedeném případě tak bývá). Jedná-li se o nepravdivou odpověď, opět se nedivíme. Čerstvé informace se někdy z marketingu či obchodního oddělení dostávají na infolinku o něco déle, případně z obchodních důvodů takovou informaci toto oddělení vůbec nedostane. Oba případy jsou sice pochopitelné, leč zejména ten první by se rozhodně stávat neměl.

Když odhlédněme od popsaných možností nesouladu mezi operátorem a zákazníkem, zbývá ještě jedna možnost, kdy se můžeme dočkat někoho "hrozného". Je to chvíle, kdy se budeme sami chovat hrozně. Přestože jsou i na tyto případy pracovníci infolinek školeni, nemusí se jim vždy podařit odpovídat mile, sterilně a operátorsky. Při přečtení některých konferenčních příspěvků se tato možnost nejeví nijak nereálně.

Úrovni obsluhy a kvalitě poskytovaných odpovědí na jednotlivých infolinkách se budeme věnovat příště.