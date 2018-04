Menu QuickSheet 3.0

MENU BOOK

Category: Umožňuje umístit sešit do jedné z kategorií podle obsahu nebo významu

MENU EDIT

Name: Jméno stylu, které nese všechny vlastnosti a nastavení objektů.

MENU SEARCH

Selected region - ve vybrané oblasti buněk

MENU PAGE

Toto menu obsahuje funkce, pomocí níž se dají nastavovat různé volby a přednastavení pro QuickSheet. Původně se toto menu jmenovalo Options. Seznam těchto funkcí ukazuje následující obrázek:Zobrazí verzi instalovaného produktu včetně jména autorské firmy.Zobrazí stručnou informaci o tom, že si máte přečíst manuál a pak ještě URL na WEB stránky včetně Emailu na podporu a pomoc.Pozor, mám zjištěno, že pokud nejste registrovaným uživatelem, nikdo se s Vámi vůbec nebaví.Uloží právě rozpracovaný sešit do paměti.Uložit jako je příkaz, který umožní stávající sešit uložit pod jiným jménem. S výhodou lze použít pro zachování jednotlivých verzí ceníků a pod.Všechny tyto volby a funkce již byly popsány a tak jenom stručně alespoň jejich význam:Provede okamžitý přepočet všech vzorců v buňkách.Provede zamčení sešitu. Zabrání zapisování do těch buněk, které mají ve formátu zafajfkovanou položku Lock.Provede odemčení sešitu. Povolí zapisování do těch buněk, které mají ve formátu zafajfkovanou položku Lock.Uzavře právě rozpracovaný sešit. V případě, že jste od posledního uložení v tomto sešitě provedli nějaké změny, budete dotázáni na nutnost uložení sešitu.Toto menu obsahuje funkce, pomocí níž se dají provádět různé změny a opravy v buňkách. Seznam těchto funkcí ukazuje následující obrázek:Zruší naposled prováděnou operaci v řádku pro zápis vzorců nebo v celé buňce.Provede přesunutí vybraného objektu do Clipboardu nebo iClipboardu. Vše záleží na Edit indikátoru.Provede zkopírování vybraného objektu do Clipboardu nebo iClipboardu. Vše záleží na Edit indikátoru.Provede vložení obsahu Clipboardu na místo, kde se nachází kurzor.Provede vložení obsahu Clipboardu na místo, kde se nachází kurzor a to ve formátu CSV nebo TSV.I v tomto případě byly všechny tyto volby a funkce již byly popsány a tak jenom stručně alespoň jejich význam:Provede vymazání označeného objektu nebo buňky. Tato funkce již byla popsána, a tak jen konstatování, že v nové verzi můžete zadat, zda chcete smazat pouze formát buňky nebo i vzorec.Provede označení znaků v buňce nebo všech obsazených buněk v listu.Provede označení buněk v listu i mimo aktivní obrazovku.Provede zobrazení OnScreen klávesnice pro psaní znaků.Toto menu obsahuje funkce pro vyhledávání a nahrazování řetězců a hodnot.Pokud vyberete tuto funkci, zobrazí se dialogové okno pro zadání hodnot:- Zadejte řetězec nebo číslo, které chcete hledat (obrázek vlevo)- Zadejte nový řetězec nebo číslo, kterým se má původní hodnota nahradit (obrázek vlevo)- Zavře dialogové okno- Zadejte typ hledaného řetězce Text/Hodnota (obrázek vpravo)- Zadejte oblast, ve které se bude prohledávat (obrázek vpravo)- Vyberte, pokud chcete pouze hledat a máte vyplněno pouze políčko Find:- Vyberte, pokud chcete nahrazovat řetězec. Důsledek této funkce nemůže být vrácen zpět pomocí Undone- Pokud QS najde Vámi požadovaný řetězec, můžete použít této položky z menu pro vyhledání dalšího výskytu řetězce- Pokud QS najde Vámi požadovaný řetězec, a máte zadán nový řetězec pro nahrazení, můžete použít této položky z menu pro nahrazení pouze tohoto nalezeného řetězce- Pokud QS najde Vámi požadovaný řetězec, a máte zadán nový řetězec pro nahrazení, můžete použít této položky z menu pro nahrazení pouze tohoto nalezeného řetězce a k nalezení dalšího výskytu hledaného řetězceToto menu obsahuje funkce pro pohyb po jednotlivých obrazovkých rozsáhlého listu.Přesune ukazatel na buňku A1.Přesune ukazatel na poslední buňku vyplněnou daty (vpravo dole).Přesune ukazatel o obrazovku nahoru.Přesune ukazatel o obrazovku dolů.Přesune ukazatel o obrazovku vlevo.Přesune ukazatel o obrazovku vpravo.