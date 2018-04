Menší výrobci posilují na úkor gigantů

Mobilním telefonům na celém světě vládne Nokia, Motorola a Ericsson, o tom není pochyb. Společně drží více než poloviční podíl na trhu. Přesto výsledky z druhého čtvrtletí roku 2000 ukazují, že menší výrobci posilují na úkor těchto velkých firem. Přestože se změny neprojevují tak rychle, může jít o jistý signál, že se trh začíná vyrovnávat.

Průzkumy uveřejnila v úterý firma Dataquest, zabývající se statistickými průzkumy v oblasti průmyslu. Konkrétní čísla hovoří o lehkém propadu Nokie, z 27,9 na 27,5%. Druhý největší výrobce Motorola, který ovšem za Nokií zaostává o celých deset procent, ztratil 0,4 procentního bodu a je nyní na 16%. Přesto Nokia i Motorola prodaly více telefonů než v minulém čtvrtletí, za což vděčí stále nenasytnému davu nových uživatelů. Ericsson, díky potížím s dodávkou komponent a dalším výrobním problémům, klesl z velkých firem nejvíce. Zatímco v prvním čtvrtletí ovládal 11,5% trhu, nyní je to jen 10,3%.

Nokia se narozdíl od Motoroly a Ericssonu více soustřeďuje na stále se rozvíjející trh low-end telefonů. Právě levné modely dnes představují šedesát procent všech prodávaných mobilních aparátů. Díky schopnosti dobře nasměrovat své zdroje a přijít na trh vždy s řešeními pro všechny segmenty trhu se Nokia dostala tam, kde je dnes. Podle posledního vývoje se jí ovšem nemusí podařit držet se i nadále tak výrazně vpředu.

Nejsilnějšími z menších výrobců jsou Panasonic, Alcatel, Siemens a Samsung, kteří se svorně drží okolo hranice 5,5% světového trhu. Z nich jen Samsung pocítil znatelný pád, když mu ještě v minulém čtvrtletí patřilo 6,3 procent trhu.

Jak je to v Evropě

Z užšího evropského pohledu jsou poměry trochu jiné. První místa sice opět obsazují Nokia s Motorolou, ale na třetím a čtvrtém místě se tlačí Alcatel se Siemensem s 12,4, respektive 12,1% podílu na trhu. Ericsson je až pátý a na krk mu dýchá šestý Panasonic.

Boj o trh mezi výrobci telefonů pokračuje. Méně známé firmy mají naději, že se jim podaří otřást suverénním prvenstvím Nokie a také se o to maximálně snaží. Siemens na evropském trhu boduje se svou sérií 35, Alcatel jde do útoku s modely 300, 500 a 700. Ani Panasonic nezůstává pozadu a uvádí na trh telefony GD52 a GD92. Jejich boj však nebude snadný, neboť Nokia vychází ze svých úspěšných modelových řad a zasypává svět novými 3310, 6210, 6250 a dalšími. Na konci roku se pozná, zda je útok "nemedailových" společností dostatečně silný. Každopádně můžeme být s tímto vývojem spokojeni, protože výhody ze souboje jednotlivých výrobců máme především my, uživatelé.