HTC prý chystá kompaktní smartphone s kovovým tělem. Bude to One Mini?

Telefon HTC s pracovním označením M4 už není úplně neznámým pojmem, ačkoliv nebyl dosud představen. Již dříve totiž na internet prosákly základní informace a první fotografie.

Na nich byl ovšem zachycen smartphone s polykarbonátovým tělem, kovu byl k nalezení pouze na rámečku fotoaparátu. Ve světle nových informací však není zcela vyloučeno, že šlo o fotografie prototypu, který se HTC nakonec rozhodlo přepracovat. Nakonec by to nebylo poprvé, vždyť ještě v únoru byly publikovány fotografie tehdy připravovaného modelu One (M7), které se od reality nakonec propastně lišily.

Podle serveru DigiTimes totiž firma HTC objednala u společnosti Catcher Technology 700 tisíc kovových krytů pro svůj nový model, který by měl být v prodeji už během dvou měsíců. HTC se tak možná inspirovalo u Samsungu a také hodlá klientům nabídnout model One v kompaktním podání.

Zmenšený HTC One by měl mít displej s úhlopříčkou 4,3 palce a HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů), miniaturizace by tedy nešla tak daleko jako v případě dvojice Galaxy S4/S4 Mini, kde se displej zmenšoval z rovných 5 palců. HTC One má totiž úhlopříčku 4,7 palce.

Pod "kapotou" má pracovat dvoujádrový procesor Snapdragon 400 na frekvenci 1,2 GHz spolu s výkonnou grafickou jednotkou a 2 GB operační paměti. Vnitřní datové úložiště má mít velikost 16 GB, ovšem asi bez možnosti dalšího rozšíření. Koneckonců současný top model je na tom díky jednolité konstrukci stejně.

Co se týká fotoaparátu, HTC u chystaného modelu nehodlá použít technologii Ultrapixel, proto má zmenšené One umět zachytit až snímky v rozlišení až 13 megapixelů a nahrávat Full HD videa. Sekundární fotoaparát by měl mít rozlišení 1,6 megapixelu.

Zda se zmenšeniny současné jedničky HTC skutečně dočkáme, by mělo být jasné během několika týdnů.