Měníme operátora snadno a rychle

S příchodem třetího operátora na český trh se opět roztočila poněkud zatuhlá kola tarifní nabídky a všichni tři operátoři se postupně předhánějí v nabídce nejrůznějších cen za nejrůznější služby. Mnoho lidí tak nutně muselo napadnout: je můj operátor ten nejlepší? Co jej tak změnit? A následně tuto myšlenku lidé zapuzují s poukazem na nutnost změny telefonního čísla.

Jaká je ve skutečnosti změna operátora? Jaké má dopady a jak se vyhnout nedorozuměním? Abychom pro vás našli správné odpovědi, vyzkoušeli jsme na vlastní kůži, co znamená změna mobilního čísla pro člověka, který volá velmi intenzivně. Ta kůže byla má vlastní…

Změnit operátora lze dnes poměrně snadno. Stačí deaktivovat starou SIM kartu a zakoupit novou. Asi bychom ale o tom nepsali článek, kdyby to bylo tak jednoduché.

Procedurální záležitosti

Zakoupit novou SIM kartu je jednodušší, než se staré zbavit. Pokud máte dotovaný kontrakt, musíte počítat s tím, že operátor jeho vypovězení nedovolí a nejjednodušší cesta je dotovaný kontrakt na někoho převést. Taková oběť se ale hledá špatně.

Pokud máte tarif Paegas Ekonom, je velmi pravděpodobné, že někoho jiného seženete, pokud máte jiný tarif, zpravidla se mnoho zájemců nenajde. Nezapomínejte na to, že Všeobecné podmínky vašeho operátora jsou psané spíše pro něj než pro vás, takže vypovídat dotovaný kontrakt s argumentací, že nemáte kvalitní signál tam, kde se pohybujete, je zbytečné. Operátor jasně prohlašuje (droboulinkým písmem, ale jasně), že pokrytí není důvod k vypovězení kontraktu.

Nezapomínejte také na to, že operátor do vás investoval peníze v podobě dotace telefonu a je nepodstatné (pro něj), že dnes je to druhořadá šunka v bazarové ceně několika stokorun. Jste zavázáni smlouvou a operátoři mají dost právníků na to, aby vám to připomněli.

Lepší je situace v případě, když máte tarif, ale bez závazku, bez kontraktu na určitou dobu. V tomto případě stačí dát u svého operátora výpověď. RadioMobil vás bude chvíli přemlouvat a nabídne převod na nižší tarif nebo na jinou osobu zdarma (jinak byste platili 1000 Kč), u obou operátorů běží výpovědní lhůta, po kterou musíte platit měsíční paušál, i když SIM kartu třeba už nepoužíváte. Zpravidla je tato lhůta měsíční a nezapomínejte na to, že výpověď je potřeba provést písemně. Nejlepší je doporučený dopis, kde nevznikne pochybnost, zda jste dopis odeslali.

Nejjednodušší je situace s předplacenou kartou - jednoduše ji prodáte (třeba u nás na Jarmarku) nebo ji hodíte do kanálu.

Změna čísla - tragédie?

Více než samotný proces změny operátora děsí zákazníky změna čísla. Změna čísla je obecně také chápána jako největší záruka stability operátorů - až příliš mnoho zákazníků se jí děsí. Kdyby fungovala přenositelnost čísel v mobilních sítích, bylo by to na výkyvech počtu zákazníků velmi dobře vidět.

Jenže praktický test ukázal, že občasné změny čísla se není třeba bát. Řešení je prosté - využít dobu, kdy vám již běží výpověď na starou SIM kartu, a na její záznamník si uložit vzkaz typu "Mám nové číslo xxx, na tohle zapomeňte a vzkazy zde nevyzdvihávám." Pokud jde o lidi, kteří mají vaše telefonní číslo a nevolají vám alespoň jednou měsíčně, pak určitě nejsou tak důležití, a pokud ano, stačí jim poslat SMS.

SMS informace je další důležitou součástí propagace vašeho nového čísla. U většiny dnešních telefonů lze poslat "hromadnou" SMS zprávu, tedy takovou zprávu, kterou nemusíte pokaždé psát a stačí jen zadat další číslo příjemce (ano, tohle opravdu neuměly všechny telefony vždy!). Stačí rozeslat na nejdůležitější kontakty SMS zprávu o výměně vašeho čísla a ti nejdůležitější lidé o vás vědí...

Na tuhle teorii byste asi přišli sami. Jaká je ale praktická zkušenost?

Ukázalo se, že všechny zásadní kontakty zůstaly zachovány, ba naopak změna čísla přispěla k tomu, že mnohé "nevhodné" kontakty vymizely. Nevhodný kontakt asi znáte: vy jste mu číslo nedali, získal jej kdoví jak, ale pořád něco chce a volá v nejhorší možnou dobu.

Měsíční lhůta, po kterou bylo možno zavolat na staré číslo a získat nový kontakt, se ukázala být přiměřená, naprostá většina volajících se přeorientovala během deseti dnů.

Jediná vada byla s SMS zprávami - mnoho lidí zvyklých posílat pouze SMS zprávy nemohlo svoje SMS zprávy doručit, protože adresát měl trvale vypnutý mobil. V tomto případě se osvědčilo mobil jednou za dva dny zapnout, zprávy vybrat a odeslat autorovi informaci o změně telefonního čísla.

Změnit operátora?

Změna operátora automaticky neznamená, že by se na vás vaši přátelé a spolupracovníci nedovolali. Pokud ke změně operátora přistoupíte s rozmyslem, nebude s ní mít vaše okolí téměř žádné potíže. Snad vás jen bude hlodat myšlenka, zda jste neměli přejít k nějakému jinému operátorovi...