MemoLeaf - poznámky jinak!

Náhrad za vestavěný poznámkový program je docela dost, kdysi dávno jsme se jim věnovali v samostatné recenzi, která je sice již tři troky stará, ale řada věcí v ní uvedených stále platí.

Samozřejmě se od doby první recenze mnohé změnilo - MemoPlus ale zůstal a dál se vyvíjel (i když vylepšení jsou spíš drobná), Hi-Note poněkud zapadl a objevila se řada jiných řešení:

Integrace "textů" pod jednu střechu

Jednou z možností posledních let je sloučení kratších i delších textů do jedné aplikace - v řeči PalmOS to znamená zejména poznámek Memo a elektronických textů v Aportis DOC formátu. Protože však většina DOC editorů používá vlastní formát (zejména kvůli formátování znaků), různá řešení umějí ještě i další formáty (často též HTML). Příklady takovýchto programů jsou třeba WordSmith, HandStory či MegaDOC.

Využití Memo formátu pro editaci delších textů

Objevily se produkty (zejména pEdit), které využívají formát Memo k editaci i delších textů. Na trhu jsou i programy, které třeba jen dokáží překonat 4K bariéru MemoPad databáze.

Světlo světa spatřily ale i další aplikace, které se snaží na poznámky podívat "trošku jinak". Mezi ně rozhodně patří i námi představený MemoLeaf firmy Redwood-Creative.

Firma se na PDA trhu objevila teprve nedávno, ale dala již trhu dvě nepřehlédnutelné aplikace - kromě dnes popisovaného MemoLeaf též "časový" program Time Flow, který jsme vám představili v samostatné recenzi v únoru.

MemoLeaf umí dvě hlavní věci, které jej činí velmi inovativním a zajímavým pro řadu PalmOS uživatelů:

Obarvení kategorií

Tu první ocení zejména majitelé barevných modelů - MemoLeaf umí obarvit kategorie poznámek různými barvami a v těchto barvách pak zobrazí jednotlivé poznámky v souhrnném zobrazení. V poznámkách se pak daleko lépe orientujete. Připomíná to obarvení kategorií v adresáři Super Names.

Klíčová slova v záhlaví

Druhá schopnost je již složitější, ale extrémně užitečná. Program zavádí systém tzv. klíčových slov v záhlaví poznámky (oddělených oddělovačem "/"), podle kterých pak můžete velmi rychle najít patřičnou poznámku (popřípadě víc položek vyhovujících klíčovému slovu).

Po vyhledání klíčových slov přes povel LOOKUP vám program nabídne seznam poznámek obsahujících hledané klíčové slovo. Vyhledávání můžete omezit pouze na počáteční písmena poznámky pomocí operandu "^". K dispozici máte i historii klíčových slov v rozbalovacím menu.

Vyhledávat ale můžete i přes funkci FIND - program pak neprohledává jen klíčová slova, ale celou poznámku. V programu samozřejmě nechybí ani funkce skrytí privátních záznamů.

Jistěže by se dala celá řada věcí vylepšit. Od "superpožadavků" na formátování znaků přes kresbu a stromovou strukturu poznámek k pár věcem, u kterých mne spíš udivuje, že na ně tvůrci programu hned nemysleli:

- v programu nelze nastavit velikost fontu. To vadí zejména v přehledovém zobrazení, protože po nastavení barevných kategorií jsou názvy málo výrazné a chtěly by určitě nastavit do fontu "bold"

- myslím si, že systém klíčových slov přímo vybízí k použití šablon, které by velmi usnadnily práci. Nevím, proč se tvůrci aplikací nepoučují z osvědčených a žádaných "featur" (v tomto případě z MemoPlus).

MemoLeaf je určen uživatelům, kteří hojně využívají Memo databázi a mají tedy mnoho poznámek, ve kterých už jim dělá hledání a přehlednost vůbec trošku potíže. Existuje dost lidí, kteří namísto využívání třeba databázových či specializovaných programů na uchovávání osobních dat, registračních čísel, různých katalogových položek a vůbec stovek podobných věcí používají MemoPad. Právě jim nyní MemoLeaf poskytne nové možnosti na zpřehlednění jejich systému a velmi účinný nástroj na vyhledávání správných dat.