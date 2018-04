MEMO Pad alternativy

Je asi zbytečné zdůrazňovat význam a postavení zápisníku (MemoPadu) mezi základními pilotími programy. Ne náhodou si vysloužil zvláštní spouštěcí tlačítko na nejexponovanějším (pro praváky) místě vašeho Palmu. Programů na dělání poznámek je nepřeberné množství a my si je m usíme trošičku rozčlenit :

· MemoPad aplikace s různou úrovní vybavení

· samostatné programy umožňující vkládat kreslené (ručně psané poznámky)

· různá netradiční řešení

· podpůrné utility a editační programy na zrychlení práce s textem (již jsme popisovali)

V dnešním článečku budeme psát pouze o první skupině programů a zítra o druhé skupině

. Abychom si hned od začátku rozuměli - editovat text můžete v mnoha různých programech. Jsou tu tzv. DOC programy QED a SmartDoc, kde lze nejen číst, ale i psát. Existují Outlinery, které jsou přímo předurčeny k psaní strukturovaných článků, referátů apod. (jeden program, který je na hraně Memo a Outlineru - Hi-Note, popíšeme i dnes).Taky je dobré připomenout možnosti MemoPadu, abychom vlastně viděli, co nám ostatní programy za svoji cenu nabízí :

· samostatné kategorie poznámek

· běžná editace s možností Private nastavení

· běžné editační funkce Undo, Cut, Copy, Paste, Select All

· nastavení tří fontů (normální, bold a velký bold)

· povel Jdi na začátek/konec stránky

· odskok PhoneLookup

· alfabetický sorting poznámek s možností manuálního přeřazení

MemoPlus

Tuto kategorii prostě ani nelze nezahájit Titánem v této kategorii, a to vynikajícím programem MemoPlus.V list zobrazení jsou poznámky číslovány a kliknutím na pořadové číslo poznámky se rozbalí menu Details s :

· informacemi o datu vytvoření a poslední modifikace poznámky

· nastavením kategorie

· nastavením Private a Password (poznámka je zobrazena, ale chce heslo)

· Alarm, kde máte možnost nastavit upozornění v konkrétní den a čas, popřípadě zrychleně zadat hodiny a minuty od vytváření tohoto nastavení

· symbol koše - delete

· vložení textové poznámky (kliknutím na obrázek). Vpravo od obrázku je malá šipka, která vám otevře menu s názvy šablon, které můžete vložit do vaší vytvářené poznámky.

· vložení kresby (kliknutím na obrázek). Šipka vpravo je obdobná, jako u textové poznámky, tzn., že vám otevře menu s kreslícími šablonami

· tlačítko AZ slouží jako přepínač k vzestupnému/setupnému řazení dle názvu poznámky

· symbol koše vymaže zvolenou poznámku

· OK - ukončení práce, potvrzení

· žárovka - vložení nové šablony

· lupa - změna názvu šablony

· list papíru - úprava šablony

· koš - výmaz šablony

Za pořadovým číslem poznámky je její název, což je zobrazená část prvního řádku poznámky. Funguje to tak při prvním spuštění MemoPlus. Zvláštností (a jedním z největších kouzel Memo+) je ovšem skutečnost, že tento název pak již libovolně editovatelný a jeho změna nemění první řádek této poznámky. Bez ohledu na text poznámky můžete tedy vhodnými názvy pojmenovat všechny poznámky pro jejich snadnější identifikaci. Na konci řádku je symbol poznámky, po kliknutí na něj tuto poznámku otevřete. Máte-li vloženou kresbu (viz dále), zobrazí konec řádku též obdobný symbol s písmenem D, kterým otevřete přiložený náčrt.Spodní část základní obrazovky obsahuje ikony :V základním zobrazení je vylepšený je též výběr kategorií. Menu má po obou stranách šipky, kterými můžete přepínat v kategoriích nahoru/dolů bez nutnosti rozbalení celého menu. Po kliknutí na vytvoření nové textové poznámky (popř. výběru textové šablony) se vám otevře editačně/zobrazovací obrazovka vlastní textové poznámky. Má dole menu pro výběr fontu, rozbalovací menu pro vložení textové šablony a koš. V menu najdete položku pro výpočet velikosti poznámky. Kresba má rovněž svoje menu dole - výběr pera, či gumy, výběr kreslícího nástroje (čára, obdélník, kolečko), výběr tloušťky čáry, rozbalovací menu pro vložení šablony kresby a koš. Zejména kreslení čar je příjemné, podpořené vyhlazovacími funkcemi. Menu Memo+ (kromě obvyklých funkcí) obsahuje ještě dvě položky - a to pro správu a tvorbu vašich textových šablon a šablon kreseb. Pro vytváření šablon kreseb existuje ještě speciální PC program, který obdrží majitelé zaregistrované verze programu. Je důležité připomenout, že veškeré šablony (textové i kresby) je možná následně používat v programu ToDo+ ! Editory šablon mají dole menu, tvořené :

Vysvětlovat, k čemu vlastně takovéto šablonky mohou být, je asi zbytečné. Textové i obrázkové šablony jsou dalším z opor úspěchu Memo+ - uvedu vám pár názvů svých textových šablon, ze kterých lze jejich význam pochopit - Telefonní hovor, Záznam z jednání, Zápis ze školení, Info o software, Osobní dotazník apod.. Několik názvů šablon - kreseb - Parkování, BugMe!, Telefon, Nápad, Mapka.Řadu šablonek lze bezplatně stáhnout na domovské stránce firmy Hands High Software.

Po pochvalách příjde nakonec malý (ale opravdu jen maličký) výprask : Memo+ neumí manuálně seřadit jednotlivé poznámky. Nerozšiřuje omezení počtu znaků MemoPadu (třeba HiNote to umí). Neumí zobrazit víc typů písma současně (tak, to už asi chci moc). Při alarmu na kresbu nezobrazí obrázek (a neušetří tedy místo za programy typu TipU, či BugMe!). Neumí poznámky strukturovat do úrovní (jako Hi-Note).

Hi-Note

O Hi-Note jsem se krátce zmínil v článku o Outlinerech, protože Hi-Note (díky se své schopnosti hierarchicky strukturovat jednotlivé poznámky) do této kategorie trošku taky patří. Je to hlavně ale vynikající poznámkový program, proto se mu budeme dnes věnovat trošičku podrobněji.Především je třeba říci, že nepoužívá automaticky data z MemoPadu, umožní je však importovat, a to dle jednotlivých kategorií, popřípadě všechna. Tato schopnost je velmi výhodná používáme-li Hi-Note pouze jako doplňkový program (např. outliner na psaní strukturovaných článků).

V základním list zobrazení lze v jednotlivých kategoriích přesouvat poznámky tažením pera. První položku řádku s poznámkou tvoří symbol (obrázek), který nám určuje, jakého typu poznámka je - list papíru symbolizuje textovou poznámku, tužka zase kresbu. Kliknutím na tento obrázek položku pouze označíte (řádek zinvertuje) a kliknutím na tlačítko Details obdržíte informaci o dané poznámce - kategorii a velikost, můžete zde nastavit funkci Private a Read-only.

Druhým symbolem v základním zobrazení je outlinerová značka - obdélník znamená položku bez podřízených položek (list), trojúhelník směřující dolů značí rozbalenou větev a trojúhelník doprava zabalenou větev (s podřízenými listy, či větvemi).Zbytek řádku tvoří první řádek poznámky.Menu je poměrně spartánské - položky New Note, New Sub-note, Details, Export, Import, základní editační funkce, skok na začátek/konec stránky, PhoneLookup, možnost vypnutí/zapnutí podtržení řádků, v list zobrazení navíc outlinerové povely Expand/Collapse. Je možno zvolit pouze dva typy fontů zobrazení (malé a velké písmo).

Nepoměrně bohatší možnosti má Hi-Note v oblasti kreslení. Velikost obrázku můžete nastavit až do 800x500 pixelů. Lze vkládat čtverec, obdélník (ale i vyplněné), čáry, volné kresby i písmo. K výběru je 21 štětců a 24 vzorků výplní. U textu však nelze zadávat diakritiku. Vcelku velmi slušný kreslící program máte tedy v ceně.

Program výrazně rozšiřuje maximální velikost jednotlivé poznámky.

Po samé chvále na závěr malé vystřízlivění : U poznámek nelze nastavit alarm. Hi-Note nemá možnost ukládání šablon. Neumí sám očíslovat strukturované poznámky (jeho chyba jako outlineru). Vytváří vlastní databázi poznámek nezávislou na MemoPad (což se může někomu hodit, ale spíše je to nevýhoda). Má pouze dva typy fontů.

DA MemoPad

Šikovný zdarma prográmek (jako jsou šikovné a zdarma skoro všechny DA programy - o nich hned příště), který vyvolá Memo aplikaci jako odskok z kteréhokoliv programu. Obsahuje všechny vaše poznámky (včetně rozbalovacího menu kategorií), umí je editovat, přidat novou poznámku, nastavit dva typy fontů. V menu jsou (kromě běžných editačních povelů) též položky Phone Lookup, a povely pro skok na začátek/konec poznámky.

Pop UP Note

Vyvolá předdefinovaným povelem okno s Memo aplikací - jsou tu kategorie, čtyři typy fontů, možnost editovat stávající i přidat novou poznámku. Menu obsahuje i položky Phone Lookup a E-mail Lookup. V hack menu lze zadat způsob vyvolání Pop-Note.

+ - Memo Plus · Šablony · Alarm u poznámek · Samostatně editovatelný název · Používá data MemoPadu · Ponechává limit počtu znaků · Neumí strukturovat poznámky Hi-Note · Strukturování poznámek (outliner) · Zvyšuje velikostní limit MemoPadu · Výrazné schopnosti kreslícího programu - Existuje desktop verze · Nemá alarm · Nemá šablony · Vytváří vlastní databázi poznámek Pop Up Note · Možný doplněk k hlavní Memo aplikaci · Drahý, ty samé funkce zvládne free DAMemoPad DA MemoPad · Zdarma a malý · Poslouží i jako doplněk · Potřebuje DA launcher

Memo Plus Hi-Note DA Memo Pad PoUp Note verze 2.22 2.02 0.21 1.0 cena $ 20 20 -- 5 velikost kB 66 37 12 12 Firma Hands High Software Cyclos DA Bozidar Benc

Shrnutí a závěr :

Vybrat si mezi Memo aplikacemi je docela obtížné, programy se docela různí a ideální by někdy mohlo být mít Hi-Note i MemoPlus současně. Poslední dvě aplikace jsou spíše doplňkové (ale mohou být rovněž velmi užitečné).