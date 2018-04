Měli jste problém při výměně bankovní karty SIM u Oskara?

Někteří zákazníci sítě Oskar měli problémy při výměně obyčejné karty SIM za bankovní SIM Plus. Když si ve značkových prodejnách Českého Mobilu měnili karty, dostalo se jim ujištění, že nová karta s GSM bankovnictvím bude aktivní od půlnoci toho dne. Do té doby měli bez problémů používat svou stávající kartu SIM. Někteří se ale setkali s tím, že jim stará karta fungovat přestala (případně měli zablokované příchozí a odchozí hovory) a nová ještě nebyla aktivní. Také čas aktivace se u některých zákazníků podle jejich tvrzení posunul z půlnoci až do ranních a dopoledních hodin druhého dne.

Mohlo se tak stát, že síť podle pokynů zaměstnance prodejny správně deaktivovala starou kartu (nebo zablokovala některé služby), ale již neaktivovala novou, protože o tom neměla žádnou informaci, zřejmě kvůli pochybení zaměstnance značkové prodejny (proces výměny ještě nemuseli mít zažitý).

Tiskové oddělení Českého Mobilu nám potvrdilo, že karty SIM Plus mají nastavenu dobu aktivace na půlnoc. V tom okamžiku by se měla i deaktivovat stará karta SIM. Na to by měli pracovníci prodejen zákazníky upozornit a možná jim i doporučit, ať před spaním vypnou telefon, vyjmou starou kartu a ráno ho zapnou již se SIM Plus.

Informace o tom, že by byly problémy s aktivací i při objednání karty SIM Plus prostřednictvím internetové samoobsluhy nebo na infolince, jsme v redakci nedostali. Je ale pravda, že karty je možné objednávat zatím jen několik dnů a v tuto chvíli teprve přichází k prvním zákazníkům. V Českém Mobilu nás ujistili, že tento problém by už neměl nastávat, protože všichni zaměstnanci by již měli být dostatečně proškolení.

Pokud máte nějaké problémy s výměnou karet SIM Oskara, napište nám nebo přispějte do diskuse. Potíže prý totiž byly i v eBance (nebyla v pondělí na aktivaci připravená). Navíc při výměnách karet za bankovní mohou nastávat problémy i u jiných operátorů.