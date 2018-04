Měl by Microsoft koupit některého z výrobců mobilů?

Podíl na trhu mobilních operačních systémů se za poslední rok Microsoftu povážlivě smrskl. Za rok 2009 získal pouze 8,8 % trhu se smartphony, rok předtím jeho podíl činil 13,9 %. A do příchodu nových Windows Phone 7 Series se nedá očekávat, že by se tento negativní trend zastavil. A jelikož nová mobilní Windows přijdou na trh až na podzim, čeká Microsoft ještě slušný pád. - čtěte: Windows Mobile 7: z grutu nový systém, který má šanci pokořit svět

A ostatně ani nová Windows Phone 7 Series nebudou samospásná. Jistě, i na nás působí systém na první pohled velmi dobrým dojmem, ale Microsoft to nebude mít se získáváním ztracených pozic nijak lehké. Konkurence je obrovská a kdysi exkluzivní partneři Microsoftu dnes své síly upínají i ke konkurenčním systémům. Důkazem je poslední várka novinek od HTC, kdysi dvorního partnera Microsoftu. Skóre je v tomto případě 2:1 pro Android. - čtěte: HTC vrazilo nůž do zad supermobilu od Google. Nabídne jeho vylepšený klon

I LG, které v poslední době hovoří o stále pevnějším partnerství s redmondským gigantem, představuje v poslední době stále více novinek s Androidem. Již před nějakou dobou vzdala vývoj Windows telefonů Motorola a ani relativně nově nalezený partner v podobě Sony Ericssonu není Microsoftu oddaně věrný.

Názory analytiků

Není proto divu, že mnozí analytici tvrdí, že je nejvyšší čas, aby Microsoft koupil některého z výrobců mobilních telefonů. Nebo že by prostě a jednoduše měla firma na trh mobilů se svým přístrojem vstoupit. "Aby mohl opravdu soupeřit s konkurencí, potřebuje Microsoft vstoupit na pole hardwaru, jedině tak může mít zcela pod kontrolou uživatelskou stránku věci," říká Toan Tran, analytik společnosti Morningstar. "Ve spotřební elektronice uživatel vyžaduje něco, co jednoduše funguje, nechce nic tak komplikovaného, jako je PC," dodává.

Microsoft disponuje poměrně velkou rezervou hotovosti - konkrétně 9,4 miliardy dolarů. Dalších 26,7 miliard má firma uloženo v krátkodobých investicích a byla by je schopna relativně rychle převést do případné akvizice. Analytici proto hovoří o tom, že by Microsoft mohl spolknout takové velikány, jakými jsou Nokia (tržní hodnota 51 miliard dolarů) nebo RIM (výrobce BlackBerry, tržní hodnota 39 miliard dolarů). Odvaha k takovým obchodům prý firmě nechybí, však se nedávno pokusila o převzetí Yahoo za 47,5 miliardy. Jiní analytici tvrdí, že by stačilo, kdyby Microsoft pouze začal nabízet svůj vlastní mobilní telefon.

Pak je tu druhá skupina a podle ní by Microsoft podobné kroky rozhodně dělat neměl. "Microsoft nechce vstoupit na trh mobilního hardwaru. To by totiž mohlo poškodit některé jeho zákazníky, kteří hardware vyrábějí," říká Tavis McCourt ze společnosti Morgan Keegan. Tato skupina tvrdí, že Microsoft by měl zůstat výhradně softwarovou firmou.

Finančníci zjednodušují

Která strana má pravdu? Měl by Microsoft koupit některého z výrobců mobilů? A měl by opravdu kupovat velkého hráče? Nebo se má soustředit jen na samotný operační systém? Odpovědi nejsou vůbec jednoduché, ale jisté je, že pohledy analytiků jsou v obou případech dost zjednodušené.

Tak především Microsoft není tak výhradně softwarovou firmou, jak někteří tvrdí. Jistě, nevyrábí třeba své vlastní notebooky, ale periferie k počítačům ano. Pochopitelně nemůžeme zapomenout na herní konzoli Xbox a hudební přehrávač Zune. Obojí ovšem Microsoft neprodává kvůli přímému zisku ze samotného zařízení, ale kvůli tomu, aby mohl nabízet další služby a software. Přesně tímto směrem ale momentálně míří i svět mobilních telefonů - hardware už nehraje takovou roli, pro zákazníky začínají být velmi důležité přidané služby. Z tohoto hlediska má z pohledu Microsoftu do budoucna investice do vlastního hardwaru v podobě mobilního telefonu jistě smysl. Ale akvizice velkého výrobce jako Nokia nebo RIM, kteří sázejí na zcela odlišné platformy, se jeví jako zbytečná. Navíc RIM i Nokia jsou zrovna případem dvou firem, které se hodně soustředí na softwarová řešení a to Microsoft tolik nepotřebuje.

Microsoft už má Danger

Analytici navíc zapomínají, že jednu mobilní firmu už Microsoft téměř před dvěma lety koupil. Tehdy do svého portfolia zařadil firmu Danger, která je producentem komunikátorů Sidekick. - čtěte: Microsoft jde do mobilů - koupil Danger, pokukuje po Ericssonu a vyvíjí mobil pro chudé

Také Danger se přitom soustředil především na softwarovou stránku věci, samotné přístroje si nechal vyvíjet od Sharpu nebo Motoroly. To, že firma patří Microsoftu, se zatím nijak neprojevilo. V poslední době ale prosakují informace o možných nových produktech Dangeru. Již delší dobu se také hovoří o takzvaném Project Pink - údajném vlastním mobilním telefonu Microsoftu. - čtěte: Microsoft Pink: smartphone s logem Microsoftu možná již brzy realitou

Podle některých je Pink jen soupisem hardwarových požadavků pro Windows Phone 7 Series, jiní za ním vidí právě nové přístroje Sidekick a další právě samotný mobilní telefon se značkou Microsoft. Pravdu se dozvíme až časem.

Jisté tedy je, že telefon se značkou Microsoft by dával smysl. A že by tím firma naštvala své další partnery, jako HTC nebo LG? Inu, tak to vůbec být nemusí, však Google také své partnery nerozlítil uvedením svého vlastního telefonu Nexus One.

Microsoft potřebuje image-makera

Stejně jako Google by totiž mohl v případě svého telefonu Microsoft zvolit spíše jakousi roli imagemakera. Google může těžko očekávat (a ani asi neočekává), že by se svým Nexus One někdy dosáhl stejných prodejních čísel jako Apple se svým iPhonem. Nexus One je prostě jakousi výkladní skříní Androidu, telefonem pro fanoušky a příznivce značky a také pro vývojáře. Jedině u telefonů vyrobených v přímé spolupráci s Googlem si totiž mohou být jisti třeba dostupností ovladačů.

Zrovna tak by jako výkladní skříň možností mohl být samotný telefon od Microsoftu. K jeho vytvoření nepotřebuje firma kupovat žádného velkého hráče. Stačí, když jej vyrobí některý z partnerů, třeba HTC nebo LG.

Pokud by přeci jenom Microsoft z nějakých důvodů (distribuce, prodejní síť, servis atd.) toužil po nákupu některého z výrobců mobilních telefonů, jsou tu rozhodně jiní kandidáti než Nokia či RIM. Volbou by mohlo být právě HTC, kterému se zdaleka nedaří expandovat celosvětově natolik, aby svými celkovými prodejními čísly mohlo konkurovat Applu.

Příběh podobný Palmu

Ještě vhodnější alternativou by mohl být americký Palm. Ten již partnerem Microsoftu byl, ale s nástupem nového systému webOS se partnerství vzdal. Přitom právě s webOS se mu zatím v konkurenci ostatních systémů nedaří výrazněji prosadit. Příběh Palmu by mohl být pro Microsoft velkým varováním. Právě Palm byl kdysi vládcem na poli mobilních operačních systémů.

Pravda, bylo to v dobách největší slávy kapesních počítačů, kdy o smartphonech téměř nikdo nic netušil. Jenže změna, kterou v posledních letech prodělaly chytré telefony, se dá srovnat s přechodem od kapesních počítačů k chytrým mobilům. Palm tehdy tento trend sotva zachytil a téměř se odporoučel do propadliště dějin. Stejně tak se Microsoftu nepodařilo zachytit současný nástup nové generace chytrých mobilů. A tak jako se Palmu nedaří návrat s operačním systémem webOS, může mít softwarový gigant z Redmondu problém s opětovným prosazením své mobilní Windows platformy.

Příběh Palmu a Microsoftu na poli mobilních operačních systémů se zdá být velmi podobný. Kdysi vládci na svém poli a někdejší nesmiřitelní rivalové v jistou dobu nezachytili nástup konkurence. Rozhodli se jisté období přečkat se zastaralým systémem a mezi tím pracovali na zcela novém, revolučním řešení. Palm sice přežil, ale bojuje. A je otázkou, jestli v dnešní silné konkurenci vydrží. Microsoft to bude mít díky své síle o něco jednodušší, ale rozhodně ne lehké.