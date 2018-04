Mějte s Nokií 9210 peníze pod kontrolou

Ani ten nejlepší a nejdražší program sám o sobě nedá do pořádku vaše finance, natož aby z člověka udělal milionáře. Naopak, i notýsek a tužka mohou výrazně pomoci tomu, kdo si dá tu práci a zaznamenává si každý pohyb peněz. Jenže notýsek a tužka už dávno vyšly z módy a spravovat na papíře informace o několika bankovních účtech, počítat výší úroků na kreditní kartě a ještě kreslit grafy, to by jednomu upadla ruka. Takže je nakonec lepší vzít do dlaně stříbrnou cihlu 9210 s nainstalovaným ABP (A Banking Program).

Program můžete stáhnout zde.

Instalace zabere v paměti skoro půl megabajtu, což je dobré, například při srovnání s ICQ nebo Acrobat Readerem. První spuštění programu je příjemné. Krok za krokem vás totiž provede nastavením prvního účtu. Tím účtem může být cokoliv, regulérní bankovní účet, kreditní karta, hotovost nebo třeba vaše celkové finance. Program po vás bude chtít jméno a umístění souboru, do kterého bude ukládat data, název a značku primární měny, typ účtu a startovní stav financí. Pro přesnější práci s programem je možné nastavit i úrokové míry (pokud jde o kreditní kartu nebo bankovní účet).

Po prvotním nastavení se před vámi otevře široká nabídka funkcí a možností. Většinu z nich nebudete potřebovat, ale je dobré o nich vědět. Ani zde nechybí rychlá nápověda s přehledem klávesových zkratek k nejpoužívanějším funkcím. Nové transakce se vkládají stiskem mezerníku. V otevřeném okně je potřeba vyplnit popis transakce, částku a informaci, zda jde o útratu (debit) nebo o příjem (credit).

Pokud chcete mít opravdu přehled o tom, za co utrácíte, je dobré vyplnit i pole nazvané kategorie. Názvy kategorií lze editovat a toto pole pak může sloužit pro řazení záznamů při analýze toho, za co utrácíte nejvíce.

Program automaticky čísluje transakce a přiřazuje aktuální datum, i když to lze samozřejmě měnit. Tato část je jednoduchá a pro většinu uživatelů bude stačit. Program ze zadaných transakcí vypočítává aktuální stav financí. Ze stejných dat je možné vytvářet grafy, tisknout přehledy nebo řadit data podle různých kritérií obvyklých ve finančních programech.

Náročnější zájemci využijí také možnost správy investic. Zadávání transakcí je podobné vytvoření záznamu o nákupu tří nanuků a plechovky fazolí v běžném režimu. Aktuální kursy akcií lze získat připojením k internetu na serveru Yahoo! automaticky. Výsledky lze zobrazit v přehledných grafech.

Co už samozřejmostí není, a speciálně u programu vyvíjeného jako freeware, je možnost exportu a importu dat aplikací Quicken a Microsoft Money na stolním počítači. Tuto vlastnost využijí spíše zahraniční uživatelé ABP, ale i tak jde o obdivuhodnou funkci. ABP získal několik ocenění ve své kategorii (finanční program pro kapesní počítače). Podle našeho názoru zcela právem.