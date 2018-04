Mějte kontrolu nad svou firemní flotilou - kniha jízd nemusí být jen papírová

V běžné knize jízd najdeme pouze předtištěné stránky s kolonkami na vypisování výchozích a cílových měst a přehled spotřeby. Místo na přehled ostatních častých výloh souvisejících s údržbou vozidla však chybí. Řešením může být buď rozsáhlá dodatečná evidence nebo elektronická kniha jízd. Na jednu z nich se dnes blíže podíváme.

Nejen firemní automobily si zaslouží důkladnou péči a zaznamenávání důležitých oprav, výdajů a jiných událostí. Zajímá vás například průměrná spotřeba vašeho plechového miláčka? Koneckonců, koho by tato informace, která mívá velikou váhu při koupi nového automobilu, nezajímala. Snad jen naftové šejky a jiné movité pány.

Dejte vale nešikovnému zapisování spotřeby pomocí tužky a papíru a vyzkoušejte zajímavý program správy automobilu pro Pocket PC. Tedy pouze v případě, že nějaké WM zařízení vlastníte – ovšem skutečnost, že čtete tyto řádky tomu přinejmenším napovídá.

Kniha jízd do vašeho PDA



Program pochází z dílen známé vývojářské společnosti iambic (FlexMail, 1-Calc, Pocket Mechanic) a aktuálně je k dispozici ve verzi 3.3. Instalace "schlamstne" z paměti zařízení/karty necelé dva megabajty, což je vzhledem k jeho možnostem přinejmenším akceptovatelné.



Vůbec prvním krokem po prvním spuštění programu bude zadání informací o vašem voze, případně vozidlech – Vehicle Manager totiž podporuje i správu více automobilů. Důležitými informacemi jsou kromě typového označení vozu také rok výroby, aktuální stav tachometru a SPZka. Zadat lze také informaci o povinném ručení (pojištění) a prodejci vozidla.





V části samotné knihy jízd a údržby lze v zásadě zadávat patero výloh a událostí, mezi kterými nechybí výlety (cesty), tankování pohonných hmot, opravy a údržby. V položce Other Expanse (další výlohy) defaultně naleznete výlohy za parkování nebo mytí auta. Pětici položek uzavírá velmi důležitá kolonka, kterou je Reminder, tedy připomenutí klíčových prohlídek a událostí v “životě“ vozidla).





Před samotným zadáváním uvedených dat je vhodné v Menu – Options nastavit další neméně důležité informace. Nabízí se dráhové jednotky (kilometry, míle), duté míry pohonných hmot (litr, americký či britský galon). Údaje o spotřebě pak mohou být uvedeny v libovolné kombinaci uvedených jednotek. Poslední položka Mileage rate pak uvádí průměrnou cenu dopravy vztaženou k jednomu kilometru.



Fuel entry (tankování)

V případě tankování pohonných hmot zapisujete kromě data a stavu tachometru také celkový objem a cenu za jeden litr. Celkovou částku pak program vypočítá automaticky. Nechybí ani informace o značce čerpací stanice.

S továrně nastavenými značkami se však našinec zcela jistě nespokojí, tedy pokud právě nebrázdí nekonečné silnice USA. Naštěstí je možné uvedené značky odstranit a nahradit je jinými, které se v našich zeměpisných souřadnicích doopravdy vyskytují.





Repair or Maintance (opravy nebo údržba)

Generálka automobilu je, společně s dalšími, velmi důležitou událostí, kterou je nutné provádět ve stanovených intervalech. I zde jsou přednastaveny vybrané opravy (výměna oleje, pneumatik) v angličtině a další je možné doplnit, případně celou nabídku kompletně obměnit. Vyplňuje se stav tachometru, místo opravy a její cena, nechybí notes.



Trip (cesty)

Doprava z místa A do místa B je primární funkcí každého dopravního prostředku. Veškeré potřebné informace o podniknutých výletech a cestách můžete mít díky tomuto programu vždy po ruce. Stačí vyplnit popis cesty (standardně počáteční a cílovou stanici), datum výpravy, výchozí stav najetých kilometrů a posléze stav konečný.

Celkovou délku cesty program vykalkuluje. Zvolíte-li v dolní nabídce položku Expanse, najdete zde celkovou cenu cesty. Doplnit lze také to, zda se jedná o cestu ryze služební nebo třeba o rodinný výlet. Zbylé potřebné informace lze uvést do poznámek.



Mezi další výlohy spadají ostatní výdaje spojené s užíváním vozidla. To může být třeba nákup nového příslušenství (autorádio, potahy), dálniční známky nebo poplatky spojené s mýtem v případě, že papírová krabice vystlaná alobalem přestane na “chytré“ mašinky za hříšné peníze stačit. Mimo nastavených událostí lze, stejně jako v předchozích případech, nastavit desítky jiných.





Velmi dobrou funkcí programu je upozorňování na předem nastavené události, na které se vyplatí nezapomenout. U každé notifikace je možno nastavit upozornění v nastavené datum nebo při určitém stavu najetých kilometrů. Všechny nastavené upomínky pak máte v položce Menu – Manage Reminders jako na dlani.





V Menu ještě zůstaneme. Kromě editace a mazání všech událostí je další položkou Quick Stats. Zde, jak název napovídá, najdeme stručnou charakteristiku stavu automobilu. Nechybí průměrná spotřeba, průměrná cena jednoho litru pohonné hmoty nebo celková ujetá vzdálenost.





Kromě toho lze všechny vypsané informace filtrovat buď podle data (poslední týden či dva, za měsíc nebo rok), případně typu události (tankování, opravy a podobně). Z hlavní nabídky lze také listovat mezi automobily, spravujete-li jich povícero.





Kromě recenzované Pocket PC verze je k dostání také verze pro desktop, která však nabízí naprosto totožné služby, ovšem o řád přehledněji. Navíc je možno veškerá data importovat do MS Excelu nebo Wordu.



Vehicle Manager v kostce:

- přehledná kniha jízd

- veškeré náklady spojené s užíváním vozu vždy u sebe

- program upozorňuje na nastavené důležité momenty (generálka, výměna oleje,…)

- možnost spravování více vozů (vhodné pro živnostníky)

- možnost kompletního přestavění továrně nastavených událostí, výloh, značek čerpacích stanic, kategorií cest…

- k dispozici je verze pro všechna WM zařízení i verze pro stolní PC



Závěr

Vehicle Manager je velmi povedený program. Není zbytečně překombinovaný a složitý, přesto nabízí vše, co si od takového programu můžeme přát. Za kvalitu se však platí a tak vás užívání tohoto programu vyjde na 19.95 USD. Před samotnou koupí doporučujeme vyzkoušet třídenní zkušební verzi programu, která je ke stažení zde.