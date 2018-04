Mějte akumulátor vždy pod kontrolou (recenze programu PAjDA Battery)

Malá a užitečná aplikace PAjDA Battery z dílny českého autora Jury Cibuly vychází z faktu, že ve spoustě programů na Palm OS platformě není možné sledovat stav baterie. Je pravdou, že ve valné většině to není potřeba, jelikož je máte spuštěny jen krátce. Pak se vrací většina uživatelů do Launcheru, kde je stav baterie indikován. Jenže pokud se v jedné aplikaci zdržujete déle a může to být např. oblíbená hra, čtení e-booků, surfování po internetu, psaní emailů atp., pak jistě oceníte možnost zjištění stavu vaší baterie bez překlikávání.A právě to umí recenzovaný program. Po jeho instalaci je baterie indikována v rozích displeje, podle toho, kde si ji uživatel sám nadefinuje v nastavovací obrazovce aplikace. Při každém zobrazení, které je definováno buď při změně kapacity, nebo jednou za pět minut se může také ozvat pípnutí, které vám změnu stavu oznámí. Je možné si nastavit intenzitu pípnutí, nebo ho zcela zakázat. To samé je možné nastavit u ukazatele stavu. Ten se navíc s kapacitou baterii barevně mění. Při plných bateriích, nebo také při nabíjení je ukazatel zelený. Při střední kapacitě kolem padesáti procent se jeho barva změní na oranžovou a při nabití menším než třicet procent je pak červený.Výhodou aplikace je její samostatný běh na pozadí a jen občasné upozornění uživatele. Pokud si v nastavení zaškrtnete položku activate after reset, nemusíte se obávat a znovu nastavovat aplikaci po resetu, ta se aktivuje plně automaticky. Nebude tedy potřeba váš zásah a vy si v klidu můžete vychutnávat indikaci baterií ve všech aplikacích a režimech.Aplikace zabírá v paměti RAM krásných 50 kB a můžeme jí všem doporučit. Cena 5 USD není pro tak užitečnou aplikaci mnoho. Autor navíc slibuje, že pokud bude ohlas v ČR, bude aplikaci nabízet za 59Kč. Pokud máte o aplikaci zájem, pište na adresu "diskuze@pajda.cz".