Vyřešili největší problém smartphonů. Natankují baterii za 20 minut

I když se technologie baterií neustále zlepšují a do vcelku kompaktních těl smartphonů dovedou výrobci nacpat mnohem výkonnější baterii než v minulosti, stále není výdrž pro mnohé uživatele dostatečná. Firmy tak zkoušejí různé triky, od bezdrátového dobíjení, které umožňuje telefon dobíjet snadno bez větší pozornosti uživatele, až po rychlé dobíjení, které slibuje nabít telefon na několik hodin provozu doslova za pár minut. Ale ani to zatím nestačí.

Ale Meizu možná celý tento problém s nabíjením vyřešilo. Technologie Super mCharge totiž slibuje tak rychlé nabíjení, že i kraťounké připojení na nabíječku dodá telefonu dost energie na dlouhou dobu provozu. Konkrétně Meizu slibuje 60 % za 10 minut a 100 % za pouhých dvacet minut.

Má to samozřejmě háček: k takovému nabíjení nelze použít jakoukoli nabíječku, ale je potřeba ta, která bude v balení dodávána s telefonem. Ta je schopna dobíjet telefon stejnosměrným proudem až 5 A při napětí 11 V, což představuje výkon 55 W. To je více než dvojnásobek toho, co zvládnou některé telefony jiných značek. S nabíječkou se bude dodávat i speciálně upravený USB kabel, který má vyšší výkony zvládnout.

Rychlé dobíjení baterie často ničí, ale Meizu slibuje, že v tomto případě tomu tak nebude. Firma tvrdí, že po osmi stech těchto rychlých nabíjecích cyklů bude mít baterie stále nejméně 80 % původní kapacity. Oněch 800 cyklů přitom v praxi znamená více než dva roky provozu, pokud tedy počítáme, že bude uživatel telefon dobíjet z vybitého stavu do plna každý den. Meizu také ujišťuje, že rychlé nabíjení není nebezpečné z hlediska dosahovaných teplot – baterie by se měla zahřát maximálně na 39 stupňů Celsia a kovové tělo telefonu (alespoň v případě prototypu) by mělo pomoci s rychlým odvodem tepla.

Jediným problémem je tak dostupnost nové technologie. Meizu přiznává, že pro sériovou výrobu nebude připravena dříve než asi za rok, takže si na extrémně rychle nabitý telefon ještě budeme muset počkat. Uvidíme, jestli Meizu tuto technologii zabuduje do přístroje, který se bude různým iPhonům podobat méně než ukazovaný prototyp.