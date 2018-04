Meizu Pro 6 pozná sílu stisku a při focení ostří laserem

Zprávy, že letos čínský výrobce hodlá vyrukovat s celou armádou smartphonů, přišly nedávno, a už tehdy bylo jasné, že oficiální uvedení některých z nich je na spadnutí.

Na tiskové konferenci v Pekingu nakonec zástupci firmy uvedli m3 note a Pro 6. Ačkoli je model s přídomkem note větší, lépe vybaven je Pro 6, které navazuje na loňskou pětkovou generaci. Ta byla přitom uvedena teprve před půl rokem (představení zde). Meizu tak nástupce svého někdejšího topmodelu uvádí v nečekaně krátkém intervalu.

M3 Note má 5,5palcový displej, což při rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 pixelů) znamená jemnost 403 body na palec. Smartphony Meizu jsou známy jsou svojí podobností s iPhony a v případě nového notu tomu není jinak.

Překvapením je naopak sklo Dinorex T2X-1 od společnosti Nippon Electric Glass, překrývající displej. Jedná se zřejmě o cenově dostupnější variantu známého Gorilla glass 3, protože vybavenější Pro 6 je osazeno právě takovým sklem. Zaoblené boky a záda jsou pak tvořeny jedním kusem kovu.

Mobil m3 note pohání hardware společnosti MediaTek, konkrétně sada Helio P10, obsahující osmijádrový procesor Cortex-A53 (rychlejší 4jádro 1,8 GHz a pomalejší 1,0GHz jednotka téže architektury).

Grafiku má na povel karta Mali-T860MP2 a operační paměti má Android 5.1 s nadstavbou Flyme k dispozici 3 resp. 2 GB. Verze s větší pamětí má 32GB úložiště, slabší pak jen poloviční. To však díky druhému SIM slotu, který přečte až 128GB microSD kartu není taková překážka.

Hlavní fotoaparát pořídí až 13MPix snímky, ostří pomocí fázové detekce a k přisvětlení scény používá duální blesk. Sekundární fotomodul nad displejem má pak 5MPix senzor a jeho objektiv světelnosti f/2,0.

Navzdory velkému displeji není m3 note s rozměry 75,5 × 153,6 × 8,2 mm nijak přerostlým monstrem. Hmotnost 163 gramů je pak v dané kategorii průměrná. Nadprůměrná je naopak kapacita použitého akumulátoru, která činí 4 100 mAh. To by mohlo snadno stačit na dva dny perného provozu.

Základní verze je v Číně v prodeji od 11. dubna za 799 juanů (3 000 korun), verze se 3 gigabyty operační paměti je s 200juanovým příplatkem (cca 3 800 Kč).

Pro 6: menší ale ve všech směrech lepší

Vrcholný model Pro 6 navazuje na loňskou pětku. Novinka je mezigeneračně menší a to poměrně zásadně. Zatímco Pro 5 měl 5,7palcovou obrazovku, displej nástupce má v úhlopříčce jen 5,2 palce. Rozlišení zůstalo beze změny, tedy Full HD (1 080 × 1 920 pixelů), menší rozměr ovšem přinesl vyšší jemnost zobrazení (423 vs. 386 PPI).

Hlavní zbraní nového displeje je technologie 3D Press, tedy citlivost na sílu stisku. Půjde tedy o obdobu systému 3D Touch, který známe z iPhonů 6s a SE, intenzitu dotyku umí rozlišit i model Mate S od Huaweie. Pouze však jeho nejvyšší 128GB verze.

Proporce displeje se samozřejmě výrazně promítly také do celkových rozměrů telefonu a zatímco Pro 5 byl se šířkou 78 milimetrů jednou rukou obtížně ovladatelný telefon, novinka velikosti 70,8 × 147,7 × 7,3 mm se bude ovládat daleko lépe.

PRO 6 je vybavena 10jádrovou čipovou sadou MediaTek Helio X25, kdy nejsilnější 2,5GHz dvoujádro Cortex-A72 doplňuje tandem 4jader Cortex-A52 taktu 2 resp. 1,4 GHz. Na rozdíl od sestavení big.LITTLE, kterou využívá Qualcomm nebo Samsung u čipů Exynos, kdy je v záběru buď výkonnější, nebo úspornější část, umí tento MediaTek zapřáhnout všech deset jader najednou (více zde). Nedostatkem výkonu tak telefon určitě trpět nebude.

Napomůže tomu i grafická jednotka Mali-T880 MP4 spolu se 4 GB operační paměti. Její velikost je stejná pro 32 i 64GB verzi telefonu. Společný je také paměťový slot, do kterého lze vložit také druhou SIM.

Pod displejem je tlačítko s vestavěným snímačem otisků prstů mTouch 3.0, na zaoblené spodní hraně je pak sluchátkový 3,5mm jack, microUSB typu C a mřížka reproduktoru, který by díky audio komponentům značky Cirrus Logic mohl zajistit slušný přednes.

Na kovových zádech zaujme tvar oddělovačů antén, právě takto měla podle dřívějších spekulací vypadat záda iPhonu 7 (více zde). Nepotvrzené zprávy však byly poměrně rychle vyvráceny s tím, že na snímku je zachyceno právě chystané Meizu PRO 6.

Chloubou telefonu bude 21MPix fotoaparát se snímačem Sony IMX230. V Meizu si však jeho konstrukci upravili a dosáhli tím menší tloušťky jak snímače, tak ve výsledku i celého telefonu. Fázová detekce a laser slibuji extrarychlé ostření jen 7 setin sekundy. Zajímavostí je blesk tvořený deseti diody v kruhu okolo laserového ostření.

Mírným zklamáním je kapacita akumulátoru, hodnota 2 560 mAh v konkurenci příliš nemůže uspět. Rivalové mají většinou 3 000 mAh a více. Jistou náplastí je podpora rychlého nabíjení mCharge 3.0, díky kterému stačí do plného nabití z nuly přibližně hodina. Telefony Meizu u nás ztrácejí na atraktivitě kvůli chybějící podpoře zdejší LTE frekvence, a není vyloučeno, že tímto neduhem nebude trpět i tandem novinek.

Meizu Pro 6 jde v Číně do prodeje v černém, stříbrném nebo zlatém provedení za cenu 2 499 juanů (9 500 korun) za 32GB a 2 799 juanů (10 600 Kč) za 64GB variantu. Zatím není jasné, kdy a jestli vůbec se m3 note a Pro 6 oficiálně dostanou do tuzemska. Jisté naopak je, že v takovém případě by byly ceny vyšší minimálně o 21procentní sazbu DPH, Pro 6 by tak bylo v prodeji nejméně za 11 500 resp. 12 800 korun.