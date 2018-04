Meizu MX4 je výkonný smartphone podobný iPhonu 6, ovšem za nízkou cenu

Meizu bylo jednou z prvních firem, které reagovaly na příchod prvního iPhonu vlastním přístrojem, model M8 kalifornský zázrak velmi zdatně kopíroval (více v dřívějším článku). A inspirace v úterý uvedeným iPhonem 6 je na první pohled znát i u nového modelu. V tomto případě však Meizu Apple předběhlo a svou novinku stihlo oficiálně uvést o něco dříve.

Podobné jsou zaoblené rohy a kovový rámeček, který však u novinky od Meizu na zádech střídá plast. Svými rozměry však MX4 iPhone 6 značně přerůstá, což je dáno citelně větším displejem, jenž má v úhlopříčce 5,36 palce a netradiční rozlišení 1 152 × 1 920 obrazových bodů. To znamená nadprůměrnou jemnost 418 PPI.

Výkonný čipset i špičkový fotoaparát

Dvorním dodavatelem panelů pro nový model je japonský Sharp.

Fyzickými proporcemi 75,2 × 144 × 8,9 mm se meizu blíží spíše iPhonu 6 Plus, který je v portfoliu Applu vůbec prvním phabletem, tedy přerostlým smartphonem.

MX4 využívá osmijádrový procesor MediaTek MT6595, jenž je postaven na architektuře ARM big.LITTLE. Obsahuje tedy čtveřici výkonných jader Cortex-A17 taktu 2,5 GHz a úsporné kvarteto Cortex-A7 kmitočtu 1,7 GHz. Při opravdu velké zátěži je čipset schopen zaměstnat všech osm jader najednou. Vykreslování grafiky má na starost PowerVR G6200, k dispozici jsou pak 2 GB operační paměti.

Dřívější testy použitého hardwaru ukázaly, že nový MediaTek dokáže v benchmarku AnTuTu pokořit hranici 43 tisíc bodů, což je výborný výsledek.

Vnitřní paměť, jejíž jistou část zabere Android 4.4.2 KitKat doplněný o uživatelské rozhraní FlyMe 4, bude mít kapacitu 16, 32 nebo 64 GB. Možnost jejího dalšího rozšíření pomocí microSD karty však nečekejte.

Na zadní straně je objektiv 20,7Mpix fotoaparátu z produkce značky Sony. Půjde tedy o stejný modul se snímačem Exmor RS, který Sony použilo u svých špičkových xperií. To je zárukou kvalitních momentek i za tmy, nechybí totiž LED blesk. Objektiv má pět optických členů a jeho světelnost je F/2.2. Velikost každého pixelu 1/2,3" snímače je 1,2 mikronu.

Nahrávat půjdou videa v rozlišení až 4K, zpomalené záběry pak půjdou pořizovat rychlostí až 100 snímků/s. Přední fotoaparát je překvapivě jen dvoumegapixelový, nové meizu tak rozhodně nebude hvězdou milovníků autoportrétů.

Samozřejmostí je wi-fi, Bluetooth modul i GPS, stejně tak podpora rychlých datových přenosů včetně dosud nejrychlejšího LTE.

Slušná výdrž a příznivá cena

Meizu MX4 o hmotnosti 147 gramů používá 3 100mAh akumulátor, který i při velké zátěži zaručuje celodenní výdrž. Při střídmém používání by pak neměl být problém bez nabíječky vydržet i dva dny.

Prodej telefonu bude zahájen v Číně již 20. září, základní 16GB model vyjde v přepočtu na 6 300 korun, nejvybavenější 64GB model pak na necelých 8 400 korun.

Značka Meizu od nedávna působí i na českém trhu, a to prostřednictvím společnosti TCCM, která v Česku mimo jiné distribuuje i telefony značky HTC. V prodeji je oficiálně předchozí model MX3, který u O2 stojí necelých osm tisíc korun a svou výbavou přitom příliš neztrácí na dvakrát dražší top modely zavedených značek. Prodej novinky MX4 by u nás měl být zahájen až začátkem příštího roku, ceny však zatím nejsou známy.

Meizu MX4 Pro a Mini v záloze

Představením "základního" modelu MX4 Meizu pro letošní rok ještě nekončí. Objevily se totiž informace, že výrobce chystá ještě lépe vybavenou verzi s přídomkem "Pro" a vyloučen není ani zmenšený model "Mini".

Podle dosud nepotvrzeného dokumentu by verze Pro měla mít stejně velký displej jako základní model, rozlišení by ale mělo povyskočit na 1 536 × 2 560 obrazových bodů. To by znamenalo nebývalou jemnost 557 bodů na palec. A před takovou hodnotou by se musel sklonit i panel LG, který využívá třeba model G3 (548 PPI).

Takový panel si žádá i odpovídající výkon, který by měl zabezpečit čipset Exynos 5430 se čtyřmi Cortex-A17 jádry taktu 2,6 GHz a stejným počtem 2,1GHz jader typu Cortex-A15. Ovšem právě zmínka o jádrech Cortex-A17 vyvolává otazník nad pravostí dokumentu.

Nedávno představený 20nm Exynos 5430 totiž oficiálně nabízí slabší konfiguraci ve složení 4 × ARM Cortex-A15 (1,8 GHz) a 4 × Cortex-A7 1,3 GHz coby úsporné čtyřjádro pro méně náročné úkony. Dosud nejvýkonnější čipset Samsungu je Exynos 5433, který se poprvé objevil u v Berlíně představeného Galaxy Note 4. Operační paměť MX4 Pro má mít velikost 4 GB.

Zatímco hlavní fotoaparát má být stejný (20,7Mpix od Sony), čelní by nyní příznivce selfie okouzlit mohl, zachytí totiž až 13Mpix snímky. Stejná má zůstat nabídka paměťových verzí, kdy 16 a 32GB modely doplní varianta s 64 GB datového prostoru. Rozměry 143 x 74,1 × 7,9 mm by znamenaly mírnou dietu ve všech třech dimenzích.