Meizu MX2 je jako iPhone 5 s Androidem. Podívejte se na první fotografie

Telefony Meizu - povedené kopie iPhonu

Čínská společnost Meizu svůj první přístroj představila jako odpověď na uvedení iPhonu představila ještě téhož roku (2007) a zpočátku to vypadalo, že by telefon jménem M8 mohl být pro Apple vážným konkurentem. Následovalo však několik odkladů a nevýrazný přístroj byl pod označením Mini One M8 uveden až koncem následujícího roku.

Téměř před dvěma lety přišlo Meizu M9, které jsme otestovali. Letos výrobce stihl připravit model MX s Androidem 2.3.5, který nedávno doplnila verze MX Quad core s větší pamětí, čtyřjádrovým procesorem a novější verzí operačního systému (více v tomto článku). Telefony Meizu se prodávají především v Asii. U nás je oficiálně v prodeji pouze model M9, který sem dováží společnost Emgeton.