Smartphone, na kterém se údajně podílí Nokia, má 60Mpix foťák

Meizu je společně se značkami Oppo a OnePlus jedněmi z rychle rostoucích výrobců pocházejících z Číny. Už v lednu se objevily spekulace, že Meizu chystá nový smartphone ve spolupráci s Nokií. Tedy původní finskou značkou.

Výrobu mobilních telefonů od Nokie odkoupil Microsoft, původní společnost se zabývá vývojem softwaru. I když Microsoft po odkupu ponechal značku Nokia jen na obyčejných mobilech, podle dohody nemůže společnost do roku 2016 použit tradiční jméno na vlastních smartphonech.

Spekuluje se, že původní Nokia návrat do mobilního světa už nyní plánuje. Dohoda se nevztahuje na tablety, finská značka už jeden povedený tablet připravila (více zde). Dohoda také nezahrnuje možnou spolupráci na vývoji telefonů pro jiné výrobce. Nový smartphone, na kterém společnost údajně spolupracuje s čínským Meizu, značku Nokia neponese a tak dohoda porušena nebude.

První snímky chystaného Meizu s označením MX Supreme unikly na čínskou sociální sít Weibo.

Meizu MX Supreme bude používat Android a mělo by být vybaveno fotoaparátem PureView, který známe právě ze smartphonů Nokia. Fotoaparát má být 60megapixelový, tedy nejenom v rámci smartphonů s extrémním rozlišením.

Snímky ukazují smartphone s minimálními okraji okolo displeje. Tvar možná až příliš připomíná smartphony Samsung. Předešlé smartphony Meizu jsou naopak podobné smartphonům od Applu.

Podobnost s chytrými telefony Samsung dokresluje podobně navržené ústřední tlačítko pod displejem. To by podle všeho mělo skrývat senzor otisku prstů. O další výbavě prozatím není nic známo. Uvidíme tedy, zda se spekulace o návratu Nokie do mobilního světa potvrdí.