Do Evropy míří o třetinu levnější špičkové smartphony. Budou od Meizu

Podle šéfky mezinárodního obchodu společnosti Meizu Sierry Ma, se chystá tento výrobce vstoupit na evropské trhy. O jaké konkrétní trhy půjde, se oficiálně dozvíme koncem února na veletrhu MWC. Jak informuje server Techinasia.com, Meizu plánuje nabízet stejně výkonné smartphony, jakými jsou špičkové Samsungy, ovšem s cenovkou o 30 procent nižší.

Meizu už oznámilo vstup na trh ve Spojených státech. Očekává se, že se začne současný model MX3 prodávat ve třetím čtvrtletí. Meizu MX3 má 5,1palcový displej s rozlišením 1 800 x 1 080 obrazových bodů a osmijádrový procesor Exynos od Samsungu (o modelu MX3 více zde).

Model MX3 by měl být také nabízen v Evropě. V době očekávaného vstupu do Evropy by však čínský výrobce měl mít připraven už nový model MX4. Šéf společnosti Meizu J. Wang už láká na novinku, když oznámil, že bude vybavena 5,5palcovým displejem s ultravysokým rozlišením 2 560 x 1 536. Jemnost displeje tak bude ohromujících 543 obrazových bodů na palec.

Hovoří se také o smartphonu se značkou Meizu, který bude vybaven operačním systémem Ubuntu. Ten by měl být představen během letoška, zprvu bude pravděpodobně nabízen ale pouze na domácím čínském trhu (o systému Ubuntu Phone OS více zde).