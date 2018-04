Meizu Mini One M8: odtajněny nové skutečnosti

Apple iPhone je v poslední době bezpochyby nejskloňovanějším termínem v oblasti mobilních telefonů. „Ten přístroj, jeho ovládání a design, to má něco do sebe,“ řekli si snad všichni výrobci mobilních telefonů. A začali pilně pracovat na zařízení, které by mohlo iPhonu konkurovat. Prvních pokusů jsme se již dočkali a tak uživatelé bažící po stylovém mobilu ala iPhone zaujme třeba LG Prada nebo Samsung P520.

Ten největší rival iPhonu se ale zatím připravuje a nové informace musejí nedočkavci vstřebávat jen ve velmi malých dávkách. Jistě tušíte, že řeč je o zajímavém zařízení s názvem Meizu M8 MiniOne. Přístroj, který jednou měl být nabitým komunikátorem, jindy zas jen multimediálním přehrávačem, je dodnes obklopen řadou otazníků.





Podle nejnovějších informací se ale Meizu muselo rozloučit se svými slušivými stříbřitými hranami – na posledních fotografiích je totiž zařízení celé černé. Příjemnou změnou naopak prošel zobrazovač a tak se můžeme těšit na dotykový displej úhlopříčky 3,4 palce (původně 3,3“), rozlišení a barevná hloubka zůstávají zachovány.

Nové jsou také cenové relace tohoto komunikátoru, který poběží na Windows CE 6.0. Meizu Mini One M8 bude k dispozici ve třech variantách lišících se pouze porcí uživatelské paměti. Základní model se 4 GB prostoru přijde na 265 USD (přibližně 5000 Kč), osmigigová verze pak na 320 dolarů (asi 6000 korun). Brousíte si snad zuby na nejvyšší 16 GB verzi? Pak si připravte částku okolo 400 amerických dolarů (asi 7600 Kč). Přesné datum uvedení do prodeje zatím není známo, určitě se ale máme nač těšit.