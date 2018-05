Duální foťák už za čtyři tisíce. Test Meizu M6 Note

Po svém návratu na český trh útočí značka Meizu na zákazníky především atraktivní cenou. Důkazem toho je model M6 Note, který je větší a trochu vybavenější verzí levného M6. Ve skutečnosti spolu mají telefony málo společného, M6 Note má větší a lepší displej, zcela jiný hardware nebo třeba duální fotoaparát. Cena je přitom stále velmi atraktivní, M6 Note stojí čtyři tisíce korun.

Stejně jako levné M6 má model Note řadu specifik typických pro značku Meizu: třeba zajímavé možnosti ovládání, ale na druhou stranu nadstavbu Androidu Flyme OS, která využívá starší verzi systému a která v případě telefonu s velkým displejem trochu plýtvá místem na obrazovce. Za dané peníze je ale M6 Note určitě zajímavý smartphone.

Čím je M6 Note zajímavý?

Je to slušně vybavený smartphone za příznivou cenu. Výbava zahrnuje procesor Qualcomm Snapdragon 625 a 3 GB RAM, to znamená, že to není vyloženě levný a obyčejný přístroj. K tomu je tu 32 GB vnitřní paměti, duální fotoaparát, čtečka otisků prstů, dvousimkové uspořádání s hybridním druhým slotem (a plnou podporou LTE) nebo baterie s velmi dobrou kapacitou 4 000 mAh. Za zmíněnou cenu je to opravdu dobrá porce, byť na první pohled vypadá M6 Note trochu nudně.

Proč nudně?

M6 Note na rozdíl od testovaného levnějšího M6 dorazil do redakce v klasickém černém provedení, které vypadá možná až příliš obyčejně. Design je velmi jednoduchý, kovové tělo vlastně vypadá víc plastově než skutečně plastový M6.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

solidní zpracování

dobrý fotoaparát

příznivá cena

Proč nekoupit? fádní design

starší Android

nedostatky nadstavby Flyme OS Kdy? V prodeji Za kolik? 3 999 Kč

Dá se to ale samozřejmě napravit, i M6 Note je k dispozici v zářivě modrém provedení, které vypadá o něco lépe – ale upřímně, levnější M6 je designově zajímavější. I když jeden hezký detail tu je: Meizu zabudovalo do pásku pro prostup signálu na horní straně zad hned čtyři malé přisvětlovací diody fotoaparátu, což přispívá k celkově minimalistickému pojetí celého vzhledu.

Jak funguje?

V praxi funguje Meizu M6 Note opravdu slušně. Solidní hardware znamená, že telefon je plynulý, a to navzdory staršímu Androidu se spoustou vlastních úprav. Systém Flyme OS ale stejně jako v případě modelu M6 přináší nedostatky třeba v podobě horších překladů některých položek v nastavení. U velkého displeje M6 Note nás také Flyme štve jednou další vlastností: matice ikon na domovské obrazovce dovoluje využít pouze čtyři sloupce, což trochu plýtvá místem. U menšího M6 nám to nevadilo, ale u M6 Note bychom už raději viděli možnost pěti sloupců.

Za pozornost stojí možnosti ovládání Flyme OS. Kromě klasické možnosti s lištou s navigačními tlačítky je tu i možnost ovládání gesty, ve které hraje hlavní roli tlačítko se čtečkou otisků prstů pod displejem. Pro odemknutí telefonu otiskem je třeba tohle tlačítko stisknout, což je dnes trochu neobvyklé, ale v zásadě nám to nevadí. Při volbě ovládání gesty (v menu se špatně hledá, v nastavení usnadnění je třeba vypnout lištu s tlačítky a tato volba je anglicky) se stiskem tlačítka uživatel vrátí na domovskou obrazovku, klepnutí na něj představuje krok zpět. Tahem z plochy vedle tlačítka nahoru na displej pak uživatel vyvolá přehled spuštěných aplikací. K tomu je tu ještě možnost spouštět aplikace a akce tahy prstem na zamčené obrazovce.



Jaký je displej?

Je to takový solidní průměr, úhlopříčka je 5,5 palce a rozlišení Full HD – tedy klasika s poměrem stran 16:9. Displej je typu IPS a má trochu tlumenější barvy, což bude vyhovovat těm, kteří nejsou fanoušky zářivých barev AMOLED panelů. V menu se dají zvolit teplejší barvy, ale nastavení není moc komplexní, takže jen trochu změní barevnost displeje do žluta. Čitelnost na přímém slunci není úplně ideální, ale je lepší než u levnějšího M6.

Co výdrž baterie?

Meizu M6 Note má baterii s kapacitou 4 000 mAh, což je hodně solidní základ. Vzhledem k hardwaru, který není příliš náročný, to přináší opravdu solidní výdrž. Nenároční uživatelé by se mohli v pohodě dostat i na tři dny na jedno nabití, ale obvyklejší bude něco mezi jedním a dvěma dny podle aktuálního vytížení smartphonu.

Jak fotí?

Duální foťák Meizu M6 Note má dvanáctimegapixelový hlavní čip a pětimegapixelový druhý, který tu slouží hlavně pro hrátky s hloubkou ostrosti. Zaujme solidní světelnost obou optik, hlavní foťák se chlubí hodnotou f/1.9, ten druhý pak f/2.0. To dává naději i pro solidní fotky v horším světle. A je to tak, na rozdíl od typu M6 umí Note fotit i ve špatných podmínkách, a byť v tomto ohledu samozřejmě nepatří na špičku, foťák dovede příjemně překvapit.

Zvláštní ale je, že při focení není foťák tak hbitý jako u levnějšího M6, na druhou stranu ukládání fotek s HDR je rychlejší díky silnějšímu hardwaru a lépe funguje i ostření, které u levnějšího typu občas zlobí. Na levný smartphone s cenou 4 tisíce korun tedy podává fotoaparát solidní výkon. Opět je příjemné, že v menu najdeme i možnost kompletně manuálního režimu focení, což nebývá u cenově srovnatelných přístrojů tak obvyklé.

Mám si ho pořídit?

Meizu M6 Note je opět další velmi zajímavý cenově dostupný chytrý telefon. Má nějaké ty vady, které se skrývají především v trochu specifické nadstavbě operačního systému a starším Androidu. Má také třeba starší microUSB konektor a chybí tu NFC a některé další drobnosti, ale nenároční uživatelé, kteří nechtějí kupovat úplně základní přístroj, tu mohou být příjemně překvapeni.

Opět platí, že M6 Note má celou řadu soupeřů. Z 5,5palcových můžeme jmenovat třeba Motorolu Moto G5s s velmi podobným hardwarem, trochu líbivějším designem, ale menší baterií za 4 299 korun. Daleko od M6 Note není ani populární Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem One. Stojí sice o tisíc korun víc než Meizu a má foťák s horší světelností, ale má více RAM, paměti a právě onen čistý systém. Pět tisíc stojí také loňská Nokia 6, která má ale jednoduchý foťák a o třídu slabší procesor. Ale opět čistý Android. Za pět tisíc lze pořídit i stylový Alcatel 5, který má ale horší rozlišení displeje a přece jen slabší hardware, opět postrádá duální foťák.