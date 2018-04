Veselé barvy a dobrá výbava za pár korun. Test Meizu M2

Značka Meizu patří k jedněm z prvních čínských dravců, kteří zaujali na světovém trhu. Na výraznější úspěch však stále čeká, a to i na trhu českém. Prosazuje se tu mezi řadou nových ambiciózních značek z Číny.

Společnost Meizu má na kontě velice dobře vybavené telefony za atraktivní ceny. Připomeňme si modely MX5 a M2 note, které za cenu pod deset tisíc přinášejí poměrně hodně zajímavé parametry. V dnešní recenzi si představíme levnější variantu telefonu M2 note, který nese označení m2.

Pro koho je Meizu m2 určen?

Mnozí z vás si možná řeknou, že se bude jednat o telefon, který s takto nízkou cenovkou nabídne i tomu adekvátní specifikace, ale není tomu úplně tak. Již si pomalu zvykáme na to, že čínská produkce dokáže nabídnout kvalitní telefony, které hned nemusí stát tisíce a Meizu je jedním z mnoha, které toto pravidlo potvrzují.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní displej

dobré zpracování

solidní výkon

LTE

Proč nekoupit? FlymeOS vyžaduje zvyk

Jen průměrný fotoaparát

Absence notifikační diody Kdy? V prodeji Za kolik? 3 690 Kč

Byli jsme příjemně překvapeni tím, jak i takto levný telefon, který svou cenou spadá spíše do nižší střední třídy, dokáže fungovat svižně a prostředí operačního systému Android i přesto, že je opatřeno nadstavbou výrobce, funguje plynule. Navíc má kvalitní zpracování.

Proto můžeme telefon doporučit všem, kteří od telefonu očekávají atraktivní design, dostatek výkonu pro vše, co běžný uživatel potřebuje. A také těm, kdo chtějí kvalitní displej a dobré zpracování.

Co říkáte designu?

Meizu M2 je svěže a mladistvě vypadající smartphone, který může svým plastovým tělem vyvedeným v jedné z pastelových barev připomínat někdejší iPhone 5c. Podobnost zvyšuje i rámeček lemující displej a tlačítko ve spodní části pod ním.

Telefonu z přední části vévodí 5palcový TFT IPS displej s rozlišením 1 280 x 720 pixelů, pod kterým se nachází tlačítko.

Na bočních stranách jsou klasicky tlačítka pro vypnutí/zapnutí, ovládání hlasitosti a z druhé strany slot buď pro kombinaci micro a nano SIM, nebo micro SIM a SD kartu. Záda telefonu nesou čočku fotoaparátu, přisvětlovací LED diodu a ve spodní části pak vstup pro micro USB a reproduktory. I přes hladký povrch zadní části se telefon drží v ruce poměrně komfortně a při váze 131 gramů působí velice lehkým dojmem.

Co se v něm ukrývá za hardware?

Srdcem telefonu je čtyřjádrový procesor MediaTek MT6735. Každé jádro je taktováno na frekvenci 1,3 GHz. Podporu zajišťuje dostatečně dimenzovaná paměť RAM s kapacitou 2 GB. Pro operační systém a uživatelská data je pak určena interní ROM o velikosti 16 GB, kterou lze díky podpoře SD karet rozšířit až na 128 GB. O grafický výkon se stará grafický čip Mali T720.

Co se datových funkcí týče, tak je zde, až na jednu výjimku, zastoupeno vše podstatné. Telefon podporuje datovou síť LTE, Wi-Fi konektivitu, Bluetooth a GPS. Podporu NFC zde budeme bohužel hledat marně.

Slušný hardware, a co software?

Meizu m2 běží na moderním operačním systému Android 5.1, který je ale dokonale zamaskován nadstavbou Flyme OS. Tato nadstavba na nás působila poněkud rozpačitě. Operační systém, jak již bylo zmíněno, funguje velice svižně a plynule. Je patrné, že si výrobce dal práci a prostředí náležitě odladil. Celkový výsledek z pohledu designu však mnohé může zaskočit. Nehezky hlavně vypadá část systémového nastavení, které působí jakoby nedodělaně a svým vzhledem trochu spartánsky. Je to ale o zvyku a co uživatel, to jiný názor.

Stejně tak i orientace v ovládání menu a telefonu celkově je nutné si osahat, protože není identické s tím, na co jsme u Androidu běžně zvyklí. Výrobce se sice snažil jít cestou jednoduchého a strohého designu menu telefonu, ale například popisky pro jednotlivé oblasti nastavení ze začátku chyběly. S menu telefonu sice nelze nic udělat, nelze jej jakkoliv modifikovat, nicméně pokud uživateli nebude vyhovovat defaultní launcher, je zde mnoho alternativ, díky kterým si můžeme prostředí alespoň trochu upravit.

Co se ovládání týče, na telefonu nikde nehledejme další dvě senzorová tlačítka, jak jsme tomu zvyklí u jiných androidích modelů. Vše obstarává právě jedno tlačítko pod displejem. Logika může opět trochu připomínat iPhone a jeho iOS. Navíc zde však ještě výrobce implementoval dotykové ovládání přejetím prstu, díky kterému se v operačním systému můžeme pohybovat tam a zpět.

Co baterie?

Výdrž telefonu na jedno nabití je dnes jedním z ostře sledovaných kritérií, která mimo jiné při koupi telefonu hrají roli. Telefon je vybaven neodnímatelnou baterií s kapacitou 2 450 mAh. Nelze tedy čekat nějakou revoluci. Telefon vydrží při aktivním používání na jedno nabití zhruba den. Výdrž se samozřejmě bude lišit v závislosti na mnoha dalších faktorech, jakými jsou například nastavená intenzita jasu, používání datových funkcí, GPS atd.

Jak Meizu m2 fotí?

Telefon je vybaven 13megapixelovou optikou s autofokusem a světelností f/2.2, která dokáže pořizovat snímky s rozlišením 4 192 x 3 104 pixelů a natáčet videa ve Full HD kvalitě, tedy v rozlišení 1 920 x 1 080 pixelů a počtu 30 snímků za sekundu. Pro fotografie pořízené za šera nebo tmy pak poslouží LED dioda.

Nedá se říci, že by pořízené fotky byly vyloženě nekvalitní. Stejně jako ostatní smartphony i tento za pěkného počasí či dobrých světelných podmínek dokáže pořizovat poměrně slušné snímky. Bohužel za nižší viditelnosti je patrné silné zašumění a zkreslení detailů, obrysy předmětů či mraků na obloze jako by splývaly.

U takto levného telefonu jsme ani nečekali, že se bude jednat o špičkový fotomobil, takže kvalita pořízených snímků odpovídá cenovce. Kromě zadního fotoaparátu je k dispozici přední selfie kamera s rozlišením 5 megapixelů a světelností f/2.0.

Stojí tedy Meizu m2 za ty peníze?

Určitě ano. Za cenu hluboko pod 4 tisíce korun je to rozhodně zajímavá koupě a vzhledem k plné podpoře ze strany renomovaných prodejců v ČR se ani nemusíme obávat toho, že se jedná čínský produkt, který se nehonosí věhlasnou značkou.

Na své si přijdou rozhodně ti z vás, kteří hledají kvalitně zpracovaný telefon s dobrým výkonem, relativně kvalitním fotoaparátem a svižným, leč mírně nedodělaným, operačním systémem.

Pokud si zvykneme na mírně odlišné ovládání, odlišně koncipované a stroze vypadající menu, získáme na svou cenu dobře vypadající a výkonný smartphone, který si nezadá s mnohem dražší konkurencí.