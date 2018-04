Meizu ukazuje, jak dobře může vypadat Android. MX3 je zajímavý model

Hongkongský výrobce mobilů Meizu ukázal na veletrhu CES model MX3. Nebyla to světová premiéra, telefon je známý už loňského září a dokonce se již dá od nezávislých dovozců koupit na českém trhu. Meizu však právě vstupuje na americký trh a prý začne přímo prodávat i na vybraných evropských trzích.

Vzhled rozhodně nebude to hlavní, co na MX3 zaujme. Je to něco mezi iPhonem a Samsungem Galaxy S4. Zpracování je dobré a na výběr jsou různé barvy zadních krytů. Telefon je docela velký, také má 5,1palcový displej, ale v dnešní době phabletů je to stále ještě spíš mobil než tablet.

Podstatnou předností Meizu je vlastní nadstavba Androidu s názvem Flyme OS 3.0, která vychází z Androidu 4.2. U smartphonů z Číny je to obvyklé a i u Meizu jsme se přesvědčili, že tyto úpravy Androidu tamním vývojářům jdou a že systém od Googlu vhodně posouvají dál.

U Meizu je to díky senzorovému tlačítku v dolní části, které funguje jako vracecí klávesa, a dále díky mnohým gestům, která pomáhají především v položkách nastavení nebo výběru zobrazených aplikací. Pohodlné je například vybírání položek. Samotné menu je rovnou v první úrovni, jak je u smartphonů čínských výrobců obvyklé.

Více z veletrhu CES 2014 Redaktoři Mobil.iDNES.cz sledují všechny mobilní novinky živě v Las Vegas.

Displej má rozlišení 1 800 × 1 080 obrazových bodů. Vypadá výborně, výrobcem je pravděpodobně Sharp. Osmijádrový procesor zase dodává Samsung. Operační paměť má 2 GB, uživatelská 16, 32 a 64 GB. Původně avizovaná verze s pamětí 128 GB minimálně na americký trh nepůjde, v letácích není uvedena. Od druhé velikosti telefon podporuje NFC. Osmimegapixelový fotoaparát fotí okamžitě, ale kvalitu fotografií jsme zatím nemohli posoudit.

Pokud Meizu vstoupí oficiálně na evropské trhy, což zástupci značky na veletrhu CES naznačovali (do USA výrobce vstupuje), tak se můžeme těšit na dalšího zajímavého producenta povedených přístrojů. Pokud bude Meizu v Evropě prodávat přímo, tak by mohly jít ceny ještě níže než jsou nyní při prodeji přes nezávislé dovozce.

Nástup dosud striktně asijských výrobců by mohl stlačit evropské ceny smartphonů dolů. Přístroje mají tyto firmy (Meizu, Lenovo, Xiaomi a další) špičkové, takže se máme na co těšit.