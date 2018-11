Má skvělý foťák, výkon a ovládání, ale i ústupky. Recenze Meizu 16th

Meizu není značka, která by v našich končinách byla u širokého publika příliš známá. Ale smartphony vyrábí velmi zajímavé a model 16th je toho důkazem. Ale nejprve si musíme ujasnit něco k samotnému pojmenování modelu. Telefon jsme vám totiž původně představili coby Meizu 16, takto o něm referoval výrobce i při představení v Číně.

Jenže pak došlo ke změnám a teď se model oficiálně nazývá Meizu 16th. Prosté číslo 16 bez pořadového označení je teď určeno trochu odlehčené verzi tohoto modelu, takže kdo hledá skutečnou špičku, musí trochu dávat pozor, aby omylem nekoupil méně vybavený model. Meizu 16th je tím pravým top modelem se špičkovým procesorem Snapdragon 845 a dalšími perfektními prvky výbavy.

Z hlediska výbavy nám tu chybí asi jediný prvek: NFC, což znamená nemožnost mobilních plateb a další drobnosti. Na druhou stranu je tu třeba vynikající fotoaparát, který patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co dnes v mobilních telefonech najdeme.

Co je na něm tak skvělé?

Meizu 16th je hodně zajímavý smartphone díky kombinaci svých vlastností a ceny. Ta začíná na částce 13 999 korun za verzi se 6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, varianta s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti vyjde na 15 999 korun. Přitom je tu Snapdragon 845, čtečka v displeji, odemykání obličejem, výborný duální foťák, parádní šestipalcový displej a celá řada dalších drobností, které tento model po právu řadí ke špičce.

Ale nejvíce se nám vlastně líbí celkové provedení telefonu. Šestipalcový displej možná vzbuzuje obavy, že je to další přerostlý model. Jenže není, rámečky jsou tu absolutně minimální a i nad a pod displejem je místa příjemně málo. Díky tomu jsou rozměry telefonu vcelku kompaktní: 150,5 x 73,2 x 7,3 mm. Do ruky padne skvěle a i přes špičkové zpracování navíc není vůbec těžký. Hmotnost 152 gramů je na současné poměry nečekaně málo. Právě tato kombinace kompaktního provedení a špičkové výbavy dělá z Meizu 16th tak atraktivní smartphone.

Displej je bez výřezu?

Ano, displej Meizu 16th je bez výřezu, bez zahnutí, jen má zaoblené rohy. Design telefonu je díky tomu všemu krásně symetrický a přitom vlastně i hezky praktický. Meizu 16th je v tomto ohledu smartphone bez jakýchkoli výstřelků a funguje výborně. I samotný displej zaslouží pochvalu, je to SuperAMOLED panel s dnes tak moderním poměrem stran 18:9. Rozlišení je klasické 2 160 x 1 080 pixelů, jemnost displeje je podle nás bezproblémová.

Plusy a minusy Proč koupit? minimální rámečky a kompaktní tělo

skvělý fotoaparát

výborné ovládání

špičkový výkon

Proč nekoupit? chybí NFC

není odolný vodě a prachu

chybí slot na paměťové karty

nedotažené notifikace Kdy? V prodeji Za kolik? 13 999 Kč (6 GB RAM, 64 GB paměti), 15 999 Kč (8 GB RAM, 128 GB paměti)

Ale někomu by přece jen mohla trochu vadit čtečka otisků prstů v displeji. A to ne proto, že její reakce jsou nepatrně pomalejší než u klasických čteček na zádech nebo dole pod displejem. Ani proto, že je třeba naučit se prstem trefit na správné místo, na to jsme si docela rychle zvykli. Ale někomu by mohlo vadit to, že čtečka pod displejem za určitých podmínek prosvítá, což může rušit obraz. Děje se tak především za intenzivního osvětlení a pod určitými úhly, ale chápeme, že se to někomu líbit nemusí. Byť my to za velký problém nepovažujeme.

Jak telefon funguje?

Odpověď na tuto otázku má doslova a do písmene dvě strany mince. Tou první je špičková rychlost, maximální plynulost a hodně zajímavé ovládání. Rychlost dokazuje třeba skóre v benchmarku AnTuTu, kde hodnotou přes 280 000 bodů dotahuje třeba androidího premianta Sony Xperia XZ3. Co se navigace týče, Meizu opět dává uživateli vybrat. Používat může klasickou navigaci v systému s virtuálními ovládacími tlačítky, nebo novou navigaci gesty (a ještě je tu třetí možnost trochu mezi).

Navigace gesty je návyková a trochu podobná tomu, co teď představil Huawei u svého nového modelu Mate 20 Pro. Ale lepší. Gesta jsou tu tři: krátký tah z okraje displeje je krok zpět, delší tah znamená návrat na domovskou obrazovku. A delší tah a podržení prstu zpřístupní přepínání mezi aplikacemi. Největším vtipem ale je, že tyto tahy lze provádět z kteréhokoli okraje displeje, což usnadňuje ovládání telefonu jednou rukou, ať už ho držíte jakkoli a v jakékoli poloze. Práda.

A teď ta negativa. Operačním systémem je tu Android 8.0 místo nového 9.0 a update asi bude trvat. Uživatelské prostředí pak vcelku plýtvá místem, když na domovské obrazovce velkého displeje nedovolí nastavit matici více než 4 x 5 ikon, zatímco soupeři v pohodě zvládnou 5 x 6 a někdy i více. Ale to jsou kosmetické věci.

Trochu otravnější je horší lokalizace systému: spousta položek v nastavení není přeložena do češtiny nebo má překlad trochu zvláštní. A i když se situace průběžně lepší, pořád to není ono. Poněkud zvláštně také fungují některé notifikace, jejichž chování by mělo jít detailně nastavit v systému. Ale třeba upozorňování na nové synchronizované události do kalendáře a prosba o potvrzení jejich přijetí je otravné, stejně jako někdy nefunkční akce v notifikacích (třeba smazat e-mail takto nejde, i když tu položka je).

Ještě něco se vám nelibí?

Absenci NFC jsme už zmiňovali a je opravdu škoda, že tuto funkci Meizu 16th nemá. Platby mobilem, snadné spárování s jinými zařízeními nebo jen přenos souborů mezi telefony na klepnutí tu prostě nefungují a to je u špičkového smartphonu zbytečný ústupek. Bohužel tady je vidět to, že Meizu 16th je telefon primárně určený pro domácí čínský trh, kde NFC není tak důležité, jelikož třeba platby tam probíhají téměř výhradně přes QR kódy.

Škoda je, že telefon nemá žádnou deklarovanou odolnost vůči vodě a prachu. A chybí tu také slot na paměťovou kartu, takže kupovat základní variantu se 64 GB paměti může být možná trochu riskantní investice. Naopak potěšit může fakt, že se Meizu 16th nezbavilo 3,5mm jacku, což je u takto tenkého telefonu dnes možná i docela unikát.

Co výdrž baterie?

I ta je solidní, byť ne nijak rekordní. Navíc se nám zdá, že Meizu nemá úplně ideálně vyladěnou spotřebu v pohotovostním režimu. V běžném pracovním zápřahu nám telefon s baterií s kapacitou 3 010 mAh vydržel v pohodě den a půl, někdy i dva dny na jedno nabití. Ale zdá se nám, že když jsme telefon nechali zapnutý ležet bez SIM karty, vybil se výrazně rychleji než někteří jeho soupeři. Zajímavé ovšem je, že se SIM v aktivním používání jsme žádné takové rozdíly nezaznamenali.

Pro dobíjení slouží USB-C konektor a je tu rychlé dobíjení s výkonem až 24 W – ovšem nejde o obecný standard, je to vlastní technologie Meizu mCharge 4.0. Bezdrátové dobíjení pak chybí zcela, což je další škoda a mírný ústupek.

Jaký je fotoaparát?

Vynikající. Tady se opět vracíme k výrazným kladům Meizu 16th. Duální foťák tu podle tvůrců telefonu konečně naplno využívá schopností čipsetu Snapdragon 845 a jeho procesoru pro zpracování obrazového signálu. A něco na tom bude. Už hardware je solidní: hlavní fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů, výtečnou světelnost 1.8 a optickou stabilizaci obrazu.

K tomu tu je druhý snímač s 20 megapixely, clonou 2.6 a dvojnásobným zoomem. Podobně jako špičkové modely Huawei telefon nabízí i hybridní zoom, který využívá rozdílu ve velikosti rozlišení čipů a ohniskové vzdálenosti k tomu, aby vypočítal obraz s větším zoomem: tady trojnásobným.

Výsledné snímky jsou opravdu výborné. Meizu 16th podává vyvážený výkon za všech okolností, skvělé jsou snímky za dobrého světla, v protisvětle nebo v noci a špatných světelných podmínkách. Překvapí výtečná ostrost snímků, ale u těch se zoomem přece jen zřetelně chybí detaily.

Ale to je jen drobná piha na kráse parádního fotoaparátu, který podle nás patří k tomu absolutně nejlepšímu na trhu. Meizu 16th se nedostalo do testu DxO Mark (a asi ani nedostane), ale troufáme si odhadovat, že v něm by patřilo skutečně vysoko a dovedlo by vyzvat na souboj nový iPhone XS. V rámci redakčního srovnání to ověříme.

Mám si ho pořídit?

Pokud snesete někdy trochu otravně fungující notifikace a nevadí vám absence NFC, není moc důvodů, proč o Meizu 16th neuvažovat. Jen bychom asi raději koukali po variantě s více RAM a vnitřní paměti, už kvůli absenci slotu na kartu. Ale i tato verze je s cenou 15 999 korun hodně zajímavá, základní provedení pak stojí 13 999 korun. To je na jeden z nejvýkonnějších smartphonů se skvělým fotoaparátem velmi lákavá částka, která může vyvážit ústupky jako absenci odolnosti a další drobnosti.

Na druhou stranu konkurentů je tu víc než dost. Třeba skvělý Asus Zenfone 5z za 12 990 korun, který má také hodně dobrý foťák (ale asi ne na úrovni Meizu 16th) se širokoúhlým snímačem, malinko větší displej s výřezem a má NFC. Ale nepůsobí tak kompaktně a luxusně. Pak je tu třeba tradiční vyzyvatel supersmartphonů OnePlus 6, který stojí asi 13 500 korun a kterému rovněž chybí slot na karty. Jeho foťák rozhodně nemá kvality meizu, nový model 6T se v době psaní recenze ještě neprodával.

Za lákavé peníze lze pořídit i LG G7 ThinQ, které rovněž působí kompaktně a má displej s vyšším rozlišením, ale jeho fotoaparát za meizu zaostává o hodně. Mezi levnými soupeři můžeme zmínit ještě Honor Play nebo Pocophone F1 s cenou pod deseti tisíci, ale výraznějšími ústupky. Na druhé straně spektra tu pak jsou špičkové modely jako Samsung Galaxy S9 a S9+, Sony Xperia XZ2 a XZ3, HTC U12+ a další. Ale to jsou mnohem dražší přístroje. Pokud tedy nenatrefíte na nějakou slevu, která je u samsungů poměrně častá.